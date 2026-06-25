Gravity Game Hub presenta una colaboración exclusiva con Gatchaman para Ragnarok Idle Adventure Plus

SINGAPUR, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub (GGH) se complace en anunciar el lanzamiento de su primear colaboración entre el juego de rol para móvil Ragnarok Idle Adventure PLUS y la legendaria franquicia de anime Gatchaman. Este evento cruzado de duración limitada, que se celebrará del 24 de junio al 9 de julio de 2026, ofrece contenido temático exclusivo, emocionantes desafíos y recompensas únicas inspiradas en los emblemáticos héroes de Gatchaman.

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"Nos complace unir Gatchaman, una de las sagas de anime más emblemáticas de la historia, al mundo de Ragnarok Idle Adventure Plus. Esta colaboración nos permite unir dos universos muy queridos que han inspirado a generaciones de aficionados en toda Asia y muchas otras regiones. Mediante personajes, eventos y recompensas exclusivos, esperamos ofrecer una experiencia memorable que rinda homenaje tanto al espíritu aventurero de Ragnarok como al legado heroico de Gatchaman. Agradecemos sinceramente a nuestros jugadores su apoyo constante y esperamos poder compartir juntos este viaje tan especial", declaró Harry Choi, presidente y director de Gravity Game Hub Pte. Ltd.

Contenido y recompensas exclusivos del juego

Durante todo el período que dure el evento, los jugadores podrán participar en diversas actividades especiales, entre ellas, eventos Daily Log-In, Airship Intercept, War Territory, Daily Reward Boosts y el Cross-Server Dojo. Al completar estas actividades, los jugadores pueden conseguir la divisa exclusiva del evento y canjearla por recompensas premium de colaboración, entre las que se incluyen:

Mascota de colaboración exclusiva: Joe, el cóndor

Tarjeta roja de colaboración especial

Título del evento exclusivo

Marco de avatar de edición limitada

Fase 2: Evento del Science Ninja Team

A partir del 2 de julio, los jugadores podrán disfrutar de un capítulo adicional de colaboración, Science Ninja Team, que incluye un minijuego temático de exploración de portales, una competición con clasificaciones entre servidores y un evento especial de ruleta.

Los participantes tendrán la oportunidad de conseguir otra mascota exclusiva fruto de una colaboración, Jinpei la golondrina, además de diversas recompensas dentro del juego. Además, habrá eventos específicos de comprensión de habilidades para las mascotas de colaboración, en los que se podrán obtener valiosos materiales de mejora, copias de objetos de mascotas, GP, Zeny y EXP de mascotas, con el fin de ayudar a los jugadores a fortalecer a sus compañeros.

Ya está disponible la actualización de la colaboración entre Ragnarok Idle Adventure PLUS y Gatchaman para dispositivos iOS y Android. Los jugadores pueden consultar todos los detalles del evento y las notas adicionales en los canales oficiales de la comunidad del juego.

Acerca de Ragnarok Idle Adventure Plus

Género: Idle RPG

Plataforma: Móvil (Android e iOS)

Sitio web: https://roidle.gnjoy.asia

Facebook: https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram: https://www.instagram.com/roidleadventureplus

Discord: https://discord.gg/roidleadventureplus

Acerca de Gravity Game Hub

Fundada en 2021, Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. es una empresa dedicada a publicidad y desarrollo de videojuegos en línea y para dispositivos móviles, comprometida con ofrecer experiencias de entretenimiento de alta calidad y crear prósperas comunidades de jugadores en todo el sudeste asiático y otras regiones.

Acerca de Tatsunoko Production

Fundada en 1962, Tatsunoko Production Co., Ltd. es un reconocido estudio de animación japonés y creador de franquicias emblemáticas, como Science Ninja Team Gatchaman, Casshan, Hurricane Polymar y Tekkaman. La empresa continúa ampliando el alcance mundial de sus queridas franquicias mediante animación, licencias y colaboraciones en el ámbito del entretenimiento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998725/image1.jpg

FUENTE Gravity Game Hub