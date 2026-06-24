Gravity Game Hub Lancar Kolaborasi Gatchaman Eksklusif Dalam Ragnarok Idle Adventure Plus

SINGAPURA, 24 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Hub (GGH) dengan sukacitanya mengumumkan pelancaran kolaborasi pertama seumpamanya antara permainan RPG idle mudah alih Ragnarok Idle Adventure PLUS dan francais anime legenda Gatchaman. Berlangsung dari 24 Jun hingga 9 Julai 2026, acara gabungan tempoh terhad ini membawakan kandungan bertema eksklusif, cabaran menarik dan ganjaran unik yang diinspirasikan oleh wira-wira ikonik Gatchaman.

"Kami berasa teruja untuk membawa Gatchaman, salah satu francais anime paling ikonik dalam sejarah, ke dalam dunia Ragnarok Idle Adventure Plus. Kolaborasi ini membolehkan kami menghubungkan dua dunia yang digemari ramai dan memberi inspirasi kepada generasi peminat di seluruh Asia dan sekitarnya. Melalui watak, acara dan ganjaran eksklusif, kami berharap dapat menyampaikan pengalaman yang tidak dapat dilupakan yang meraikan semangat pengembaraan Ragnarok dan juga legasi kepahlawanan Gatchaman. Kami dengan tulus ikhlas mengucapkan terima kasih kepada para pemain kami atas sokongan berterusan dan tidak sabar untuk berkongsi perjalanan istimewa ini bersama-sama," kata Harry Choi, Presiden Pengarah, Gravity Game Hub Pte. Ltd.

Kandungan dan Ganjaran Dalam-Permainan Eksklusif

Sepanjang tempoh acara, pemain boleh mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti khas termasuk Daily Log-In Events, Airship Intercept, War Territory, Daily Reward Boosts, dan Cross-Server Dojo. Dengan melengkapkan aktiviti-aktiviti ini, para pemain boleh mengumpul mata wang eksklusif-acara dan menukarkannya dengan ganjaran kolaborasi premium, termasuk

Haiwan Peliharaan Kolaborasi Eksklusif: Joe the Condor

Kad Merah Kolaborasi Khas

Gelaran Acara Eksklusif

Bingkai Avatar Edisi Terhad

Fasa 2: Acara Science Ninja Team

Bermula 2 Julai, pemain boleh menikmati bab kolaborasi tambahan bertajuk Science Ninja Team, yang menampilkan permainan mini penerokaan portal bertema, pertandingan carta kedudukan rentas pelayan dan acara rolet khas.

Peserta akan berpeluang memperoleh satu lagi haiwan peliharaan kolaborasi eksklusif, Jinpei the Swallow, di samping pelbagai ganjaran dalam-permainan. Acara Pemahaman Kemahiran Khusus untuk haiwan peliharaan kolaborasi juga akan disediakan yang menawarkan bahan naik taraf berharga, Pet Item Copy, GP, Zeny dan Pet EXP bagi membantu pemain memperkukuh rakan pengembaraan mereka.

Kemas kini kolaborasi Ragnarok Idle Adventure PLUS x Gatchaman kini tersedia melalui peranti iOS dan Android. Pemain boleh mendapatkan butiran acara lengkap acara dan nota tampalan melalui saluran komuniti rasmi permainan.

Latar Belakang Ragnarok Idle Adventure Plus

Genre: Idle RPG

Platform: Mudah Alih (Android & IOS)

Laman Web: https://roidle.gnjoy.asia

Facebook: https://www.facebook.com/ROIdleAdventure

Instagram: https://www.instagram.com/roidleadventureplus

Discord: https://discord.gg/roidleadventureplus

Latar Belakang Gravity Game Hub

Ditubuhkan pada tahun 2021, Gravity Game Hub (GGH) Pte. Ltd. ialah penerbit dan pembangun permainan dalam talian serta mudah alih yang komited untuk menyampaikan pengalaman hiburan berkualiti tinggi dan membangunkan komuniti permainan yang berkembang maju di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya.

Latar Belakang Tatsunoko Production

Ditubuhkan pada tahun 1962, Tatsunoko Production Co., Ltd. ialah studio animasi Jepun yang terkenal dan pencipta francais ikonik seperti Science Ninja Team Gatchaman, Casshan, Hurricane Polymar, dan Tekkaman. Syarikat terus memperluas jangkauan global harta intelek (IP) yang diminati ramai melalui animasi, pelesenan dan perkongsian hiburan

SOURCE Gravity Game Hub