Grupo Scandic Trust reforça a rede de vendas com a First Idea Consultant

HONG KONG, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Conforme informou recentemente o diário de Hong Kong "HongKong Telegraph", o SCANDIC TRUST GROUP, um conglomerado internacional que não atua na hotelaria, está a expandir a sua rede de vendas internacional : após ter passado com sucesso um rigoroso controlo KYC e AML (controlo de processos para verificar a identidade, prevenir o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e todas as atividades empresariais) efetuado por banqueiros, a associação empresarial sediada no Dubai e de atuação internacional "FIRST IDEA CONSULTANT" será integrada no SCANDIC TRUST GROUP como novo parceiro de vendas sob a designação "SCANDIC SETUP".

A "FIRST IDEA CONSULTANT", fundada por banqueiros de experiência internacional sob a liderança de Amir Aslam, apoia há anos com sucesso fundadores e investidores internacionais na criação legal de empresas e contas comerciais nos estados do Golfo do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo). Graças a uma equipa multilingue de especialistas em alemão, inglês, russo, ucraniano, hindi, árabe e chinês, os clientes são acompanhados de forma profissional em todo o mundo.

A "SCANDIC TRUST" actua como um ecossistema digital que combina serviços reais com tecnologia moderna. Um dos seus ativos é um sistema fintech utilitário (SNC) que serve de ponte entre a economia digital e a real. Através do SNC, os utilizadores podem aceder a serviços e gerir programas de fidelização. A "SCADIC PAY" está a ser desenvolvida como um acesso não custodial com Web3, incluindo uma plataforma de crowdfunding. A "SCANDIC ESTATE" actua além de continentes com desenvolvimentos sustentáveis. A plataforma de comércio "SCANDIC TRADE" permite a negociação de ativos tradicionais e digitais, enquanto portefólios algorítmicos e certificados de CO₂ são promovidos de forma sustentável.

Além disso, o grupo de atuação internacional opera os seus próprios centros de dados de vários níveis em Bahrein, Cidade do Kuwait e Singapura : a "SCANDIC DATA" fornece infraestruturas seguras mediante IA autoaprendente para proporcionar proteção contra ameaças cibernéticas a redes empresariais, ambientes de cloud, dispositivos IoT e sistemas de controlo industriais (ICS), soluções de detecção e resposta de endpoints (EDR), bem como serviços de cloud energeticamente eficientes. A "SCANDIC HEALTH" está a desenvolver na República Federal da Alemanha uma receção digital integrada 24/7 para consultórios. Através de tecnologias informáticas revolucionárias, a marcação de consultas e os pedidos dos pacientes são recebidos a qualquer hora e encaminhados automaticamente conforme a necessidade ; os dados e documentos dos pacientes são registados e geridos digitalmente, e um chat interno de equipa facilita a comunicação. Isso alivia significativamente o pessoal em consultórios médicos em todo o mundo, permite uma integração perfeita nos sistemas existentes e garante uma comunicação encriptada em conformidade com o RGPD. A "SCANDIC SEC" assegura a proteção abrangente de pessoas, objetos e ativos digitais, entre outros através de vigilância assistida por IA e sistemas biométricos. No segmento lifestyle, "SCANDIC CARS", "SCANDIC FLY" e "SCANDIC YACHTS" oferecem veículos de luxo, jatos privados e iates de luxo sob demanda ; a reserva e o pagamento decorrem de forma fluida através do ecossistema próprio do grupo. A subsidiária de media LEGIER Beteiligungs mbH na Alemanha opera 115 jornais diários em todo o mundo, cujos jornais de todos os continentes reportam 24 horas por dia em muitas línguas, em breve também através de uma aplicação para notícias personalizadas.

Com a inclusão da "FIRST IDEA CONSULTANT" como "SCANDIC SETUP", este ecossistema é complementado por um elemento importante : o apoio profissional na constituição de empresas e na abertura de contas bancárias nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e noutros estados do CCG, beneficiando os investidores de um único ponto de acesso que reúne serviços regulamentados nas áreas de finanças, imobiliário, comércio, dados, saúde, segurança, mobilidade e média. A certificação KYC/AML por parte da "FIRST IDEA CONSULTANT" garante, neste contexto, a máxima conformidade, enquanto o ecossistema SCANDIC cria sinergias digitais como ferramenta central e reforça a procura dentro da rede. A parceria assinala um passo significativo na expansão internacional do grupo SCANDIC e envia um sinal de transparência, fiabilidade e crescimento sustentável. Para mais informações consulte : https://www.ScandicSetup.com

