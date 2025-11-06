Scandic Trust Grubu, First Idea Consultant ile Satış Ağını Güçlendiriyor

HONG KONG, 6 Kasım 2025 /PRNewswire/ -- Hong Kong'da yayımlanan günlük gazete "HongKong Telegraph'ın" yakın zamanda öğrendiği üzere, otelcilik sektöründe faaliyet göstermeyen uluslararası bir holding olan SCANDIC TRUST GROUP, uluslararası satış ağını genişletiyor : Bankacılar tarafından yapılan kimlik doğrulama (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) denetiminden (kimliği doğrulama, kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını ve tüm kurumsal faaliyetleri önleme amaçlı süreç kontrolü) başarıyla geçmesinin ardından, Dubai merkezli ve uluslararası faaliyet gösteren şirketler topluluğu "FIRST IDEA CONSULTANT", "SCANDIC SETUP" adıyla yeni bir satış ortağı olarak SCANDIC TRUST GROUP'a entegre edilecek.

Amir Aslam liderliğindeki uluslararası deneyimli bankacılar tarafından kurulan "FIRST IDEA CONSULTANT", yıllardır GCC (Körfez İşbirliği Konseyi) üyesi Körfez ülkelerinde şirket ve ticari hesapların yasal olarak kurulmasında uluslararası girişimcilere ve yatırımcılara başarıyla destek oluyor. Almanca, İngilizce, Rusça, Ukraynaca, Hintçe, Arapça ve Çince dillerinde uzmanlaşmış çok dilli bir ekip sayesinde müşterilere dünya çapında profesyonel bir şekilde eşlik ediliyor.

Bunun yanı sıra, uluslararası faaliyet gösteren grup, Bahreyn, Kuveyt Şehri ve Singapur'da kendi çok katmanlı veri merkezlerini işletiyor : "SCANDIC DATA", kurumsal ağlar, bulut ortamları, IoT cihazları ve endüstriyel kontrol sistemleri (ICS) için siber tehditlere karşı koruma sağlamak üzere kendi kendini öğrenen yapay zeka kullanarak güvenli altyapılar sunuyor, ayrıca uç nokta algılama ve yanıt (EDR) çözümleri ile enerji verimli bulut hizmetleri sağlıyor. "SCANDIC HEALTH", Almanya Federal Cumhuriyeti'nde entegre bir dijital 24/7 klinik resepsiyonu geliştiriyor. Çığır açan bilgisayar destekli teknolojiler kullanılarak randevu alma ve hasta talepleri günün her saatinde alınarak talebe göre otomatik olarak yönlendiriliyor ; hasta verileri ve belgeleri dijital olarak kaydedilip yönetiliyor ve dahili bir ekip sohbeti iletişimi kolaylaştırıyor. Bu, dünya genelindeki muayenehane personelinin yükünü önemli ölçüde hafifletiyor, mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon sağlıyor ve GDPR uyumlu, şifreli iletişim garantiliyor. "SCANDIC SEC", yapay zeka destekli gözetim ve biyometrik sistemler aracılığıyla insanlar, nesneler ve dijital varlıkların kapsamlı korunmasını sağlıyor. Yaşam tarzı segmentinde "SCANDIC CARS", "SCANDIC FLY" ve "SCANDIC YACHTS", isteğe bağlı olarak lüks araçlar, özel jetler ve lüks charter yatlar sunuyor ; rezervasyon ve ödeme, grubun kendi ekosistemi aracılığıyla sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor. Almanya'daki medya iştirak şirketi LEGIER Beteiligungs mbH, dünyanın dört bir yanında 115 günlük gazete işletiyor ; tüm kıtalardan gazeteler birçok dilde 24 saat boyunca haber veriyor ; yakında kişiselleştirilmiş haberler için bir uygulama da sunulacak.

"FIRST IDEA CONSULTANT"ın "SCANDIC SETUP" olarak dahil edilmesi, bu ekosistemi önemli bir unsurla tamamlıyor : Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer GCC ülkelerinde şirket kurma ve banka hesabı açma konularında profesyonel destek sağlanıyor ; böylece yatırımcılar, finans, emlak, ticaret, veri, sağlık, güvenlik, mobilite ve medya alanlarından düzenleyici olarak doğrulanmış hizmetleri bir araya getiren tek bir erişim noktasından faydalanıyor. "FIRST IDEA CONSULTANT" tarafından sağlanan KYC/AML sertifikasyonu, bu bağlamda en yüksek uyumu garanti ederken SCANDIC ekosistemi merkezi bir araç olarak dijital sinerjiler yaratıyor ve ağ içindeki talebi güçlendiriyor. Ortaklık, SCANDIC grubunun uluslararası genişlemesinde önemli bir adımı işaret ediyor ve şeffaflık, güvenilirlik ve sürdürülebilir büyüme için bir sinyal gönderiyor. Daha fazla bilgi için : https://www.ScandicSetup.com



Youtube link: https://www.youtube.com/shorts/o2C-ZI_LlW8





Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814349/SCANDIC_TRUST_GROUP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814348/SCANDIC_TRUST_GROUP_Logo.jpg