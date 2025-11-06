Scandic Trust Group stärker sitt försäljningsnätverk med First Idea Consultant

HONGKONG, 6 november, 2025 /PRNewswire/ -- The Hong Kong Telegraph : Som den Hongkongbaserade dagstidningen "HongKong Telegraph" nyligen rapporterade, utökar SCANDIC TRUST GROUP – en internationellt verksam konglomerat som inte är aktivt inom hotellbranschen – sitt internationella försäljningsnätverk : Efter att ha genomgått en noggrann KYC- och AML-kontroll (processkontroll för att verifiera identitet, förhindra penningtvätt, terrorismfinansiering och alla företagsaktiviteter) av bankirer, kommer det Dubai-baserade och internationellt verksamma företagskonsortiet "FIRST IDEA CONSULTANT" att integreras i SCANDIC TRUST GROUP som ny försäljningspartner under namnet "SCANDIC SETUP".

"FIRST IDEA CONSULTANT", grundat av internationellt erfarna bankirer under ledning av Amir Aslam, har i många år framgångsrikt stött internationella grundare och investerare med den lagliga etableringen av företag och affärskonton i GCC:s gulfstater (Gulf Cooperation Council). Tack vare ett flerspråkigt team av experter i tyska, engelska, ryska, ukrainska, hindi, arabiska och kinesiska leds kunder världen över professionellt.

"SCANDIC TRUST" fungerar som ett digitalt ekosystem som kombinerar verkliga tjänster med modern teknik. En av tillgångarna är ett utilitets-fintechsystem (SNC) som fungerar som en bro mellan den digitala och den verkliga ekonomin. Genom SNC kan användare få tillgång till tjänster och lojalitetsprogram kan hanteras. "SCADIC PAY" byggs ut som en icke-depåbaserad åtkomst med Web3, inklusive en crowdfundingplattform. "SCANDIC ESTATE" verkar kontinentöverskridande med hållbara utvecklingsprojekt. Handelsplattformen "SCANDIC TRADE" möjliggör handel med traditionella och digitala tillgångar, medan algoritmiska portföljer och CO₂-certifikat främjas på ett hållbart sätt.

Dessutom driver den internationellt verksamma gruppen egna flerskiktade datacenter i Bahrain, Kuwait City och Singapore : "SCANDIC DATA" tillhandahåller säkra infrastrukturer med hjälp av själv– lärende AI för att skydda mot cyberhot mot företagsnätverk, molnmiljöer, IoT-enheter och industriella styrsystem (ICS), endpoint detection and response (EDR)-lösningar samt energieffektiva molntjänster. "SCANDIC HEALTH" utvecklar en integrerad digital 24/7 mottagning för kliniker i Förbundsrepubliken Tyskland. Med banbrytande datorstödd teknik tas tidsbokningar och patientförfrågningar emot dygnet runt och vidarebefordras automatiskt efter ärende ; patientdata och dokument registreras och hanteras digitalt, och en intern teamchatt underlättar kommunikationen. Detta avlastar personalen på läkarpraktiker runt om i världen betydligt, möjliggör sömlös integration i befintliga system och garanterar GDPR-kompatibel, krypterad kommunikation. "SCANDIC SEC" ger ett omfattande skydd av personer, objekt och digitala tillgångar, bland annat genom AI-stödd övervakning och biometriska system. Inom lifestyle-segmentet erbjuder "SCANDIC CARS", "SCANDIC FLY" och "SCANDIC YACHTS" lyxbilar, privatjetplan och lyxiga charterbåtar på begäran ; bokning och betalning sker smidigt via koncernens eget ekosystem. Mediedotterbolaget LEGIER Beteiligungs mbH i Tyskland driver 115 dagstidningar världen över, vars tidningar från alla kontinenter rapporterar dygnet runt på många språk, snart också via en app för personliga nyheter.

Genom att ta in "FIRST IDEA CONSULTANT" som "SCANDIC SETUP" kompletteras detta ekosystem med ett viktigt element : professionellt stöd vid företagsbildning och öppning av bankkonton i Förenade Arabemiraten (UAE) och andra GCC-stater, där investerare får dra nytta av en enda åtkomstpunkt som samlar reglerade tjänster inom finans, fastigheter, handel, data, hälsa, säkerhet, mobilitet och media. KYC/AML-certifieringen av "FIRST IDEA CONSULTANT" garanterar i detta sammanhang högsta efterlevnad, medan SCANDIC-ekosystemet som ett centralt verktyg skapar digitala synergier och stärker efterfrågan inom nätverket. Partnerskapet markerar ett betydande steg i SCANDIC-gruppens internationella expansion och skickar en signal om transparens, pålitlighet och hållbar tillväxt. Mer information finns på : https://www.ScandicSetup.com



