Il gruppo Scandic Trust rafforza la rete di distribuzione con First Idea Consultant

HONG KONG, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Come ha recentemente appreso il quotidiano "HongKong Telegraph" pubblicato a Hong Kong, il SCANDIC TRUST GROUP, conglomerato internazionale che non opera nel settore alberghiero, sta ampliando la propria rete di distribuzione internazionale : dopo aver superato con successo un accurato controllo KYC e AML (controllo dei processi per verificare l'identità, prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e tutte le attività aziendali) effettuato da banchieri, l'associazione aziendale con sede a Dubai e operativa a livello internazionale "FIRST IDEA CONSULTANT" sarà integrata nel SCANDIC TRUST GROUP come nuovo partner di distribuzione con la denominazione "SCANDIC SETUP".

"FIRST IDEA CONSULTANT", fondata da banchieri di esperienza internazionale sotto la guida di Amir Aslam, da anni supporta con successo fondatori e investitori internazionali nella costituzione conforme alla legge di aziende e conti aziendali negli Stati del Golfo del CCG (Gulf Cooperation Council). Grazie a un team multilingue di esperti in tedesco, inglese, russo, ucraino, hindi, arabo e cinese, i clienti di tutto il mondo vengono accompagnati professionalmente.

"SCANDIC TRUST" agisce come un ecosistema digitale che combina servizi reali con tecnologia moderna. Uno dei suoi asset è un sistema fintech utilitario (SNC) che funge da ponte tra l'economia digitale e quella reale. Attraverso SNC gli utenti possono accedere ai servizi e i programmi di fidelizzazione possono essere gestiti. "SCADIC PAY" viene ampliato come accesso non custodial con Web3, comprensivo di una piattaforma di crowdfunding. "SCANDIC ESTATE" opera attraverso i continenti con sviluppi sostenibili. La piattaforma di trading "SCANDIC TRADE" consente il commercio di asset tradizionali e digitali, mentre portafogli algoritmici e certificati di CO₂ vengono promossi in modo sostenibile.

Inoltre, il gruppo a vocazione internazionale gestisce propri data center multilivello in Bahrein, Kuwait City e Singapore : "SCANDIC DATA" fornisce infrastrutture sicure grazie a un'IA autoapprendente per fornire protezione contro le minacce informatiche a reti aziendali, ambienti cloud, dispositivi IoT e sistemi di controllo industriali (ICS), soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) nonché servizi cloud ad alta efficienza energetica. "SCANDIC HEALTH" sta sviluppando nella Repubblica Federale di Germania una reception digitale integrata per studi medici 24/7. Tramite tecnologie informatiche rivoluzionarie, la gestione degli appuntamenti e le richieste dei pazienti vengono ricevute in qualsiasi momento e inoltrate automaticamente in base alle esigenze ; i dati e i documenti dei pazienti vengono registrati e gestiti digitalmente, e una chat interna del team facilita la comunicazione. Questo alleggerisce notevolmente il personale negli studi medici di tutto il mondo, consente una perfetta integrazione nei sistemi esistenti e garantisce una comunicazione criptata conforme al GDPR. "SCANDIC SEC" garantisce la protezione completa di persone, oggetti e beni digitali, anche tramite sorveglianza assistita da IA e sistemi biometrici. Nel segmento lifestyle, "SCANDIC CARS", "SCANDIC FLY" e "SCANDIC YACHTS" offrono veicoli di lusso, jet privati e lussuosi yacht charter su richiesta ; la prenotazione e il pagamento avvengono senza problemi tramite l'ecosistema interno al gruppo. La filiale mediatica LEGIER Beteiligungs mbH in Germania gestisce 115 quotidiani in tutto il mondo, i cui giornali dei cinque continenti riportano in molte lingue 24 ore su 24, presto anche tramite un'app per notizie personalizzate.

L'inclusione di "FIRST IDEA CONSULTANT" come "SCANDIC SETUP" arricchisce questo ecosistema con un elemento importante : il supporto professionale nella costituzione di aziende e nell'apertura di conti bancari negli Emirati Arabi Uniti (EAU) e in altri Stati del CCG, permettendo agli investitori di beneficiare di un punto di accesso unico che raggruppa servizi regolatori verificati provenienti da finanza, immobiliare, commercio, dati, sanità, sicurezza, mobilità e media. La certificazione KYC/AML da parte di "FIRST IDEA CONSULTANT" garantisce in questo contesto la massima conformità, mentre l'ecosistema SCANDIC crea sinergie digitali come strumento centrale e rafforza la domanda all'interno della rete. La partnership segna un passo significativo nell'espansione internazionale del gruppo SCANDIC e invia un segnale di trasparenza, affidabilità e crescita sostenibile. Per ulteriori informazioni : https://www.ScandicSetup.com

