Scandic Trust Group stärkt Vertriebsnetz mit First Idea Consultant

HONGKONG, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Wie die in Hongkong publizierende Tageszeitung "HongKong Telegraph" aktuell erfuhr, erweitert die SCANDIC TRUST GROUP, als international agierender Mischkonzern, welcher nicht in der Hotellerie tätig ist, ihr internationales Vertriebsnetz: Nach einer gründlich bestandenen KYC– und AML–Prüfung (Prozesskontrolle zur Überprüfung der Identität, Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sämtlichen Unternehmensaktivitäten) durch Banker, wird der in Dubai ansässige und international tätige Unternehmensverbund "FIRST IDEA CONSULTANT" als neuer Vertriebspartner mit der Bezeichnung "SCANDIC SETUP" in die SCANDIC TRUST GROUP integriert.

SCANDIC TRUST GROUP announces partnership with FIRST IDEA SETUP for GCC, following successful KYC and AML verification by external banks





"FIRST IDEA CONSULTANT", gegründet von international erfahrenen Bankern unter der Leitung von Amir Aslam, unterstützt seit Jahren erfolgreich internationale Gründer und Investoren beim rechtskonformen Aufbau von Unternehmen und Geschäftskonten in den Golfstaaten der GCC (Gulf Cooperation Council). Dank eines mehrsprachigen Teams aus Experten in Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch, Hindi, Arabisch und Chinesisch werden Kunden weltweit professionell begleitet.



"SCANDIC TRUST" agiert als digitales Ökosystem, welches reale Dienstleistungen mit moderner Technologie verbindet. Einer der Assets ist ein Utility-Fintech-System (SNC), welches als Brücke zwischen digitaler und realer Wirtschaft dient. Über SNC können Nutzer Zugänge zu Dienstleistungen erhalten und Treueprogramme gesteuert werden. "SCADIC PAY" wird hierbei als non–custodial Zugang mit Web3, inklusive Crowdfunding–Plattform, ausgebaut. "SCANDIC ESTATE" agiert kontinentübergreifend mit nachhaltigen Entwicklungen. Die Handelsplattform "SCANDIC TRADE" ermöglicht den Handel mit traditionellen und digitalen Assets, während algorithmische Portfolios und CO₂–Zertifikate nachhaltig gefördert werden.



Daneben betreibt die international agierende Gruppe eigene mehrstufige Rechenzentren in Bahrain, Kuwait City und Singapur: "SCANDIC DATA" stellt hierbei sichere Infrastrukturen mittels selbstlernender KI bereit, um Cyberbedrohungen für Unternehmensnetzwerke, Cloud-Umgebungen, IoT-Geräte und industrielle Steuerungssysteme (ICS), Endpoint-Detection-and-Response (EDR)-Lösungen sowie energieeffiziente Cloud–Services bereit.



"SCANDIC HEALTH" entwickelt in der Bundesrepublik Deutschland integriert ab sofort eine digitale 24/7–Praxisrezeption. Mittels bahnbrechender computergestützter Technologien werden Terminvergabe und Patientenanfragen rund um die Uhr entgegengenommen und nach Anliegen automatisch weitergeleitet; Patientendaten und Dokumente werden digital erfasst und verwaltet, und ein interner Teamchat erleichtert die Kommunikation. Dies entlastet das Personal in Arztpraxen weltweit erheblich, ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und garantiert eine DSGVO–konforme, verschlüsselte Kommunikation.

"SCANDIC SEC" sorgt für umfassenden Schutz von Personen, Objekten und digitalen Vermögenswerten, unter anderem durch KI–gestützte Überwachung und biometrische Systeme. Im Lifestyle–Segment bieten "SCANDIC CARS", "SCANDIC FLY" und "SCANDIC YACHTS" luxuriöse Fahrzeuge, Privatjets und luxuriöse Charter–Jachten auf Abruf; Buchung und Bezahlung erfolgen nahtlos über das konzerneigene Öko-System. Die Medientochter LEGIER Beteiligungs mbH in Deutschland betreibt weltweit 115 Tageszeitungen, deren Tageszeitungen von allen Kontinenten, rund um die Uhr in vielen Sprachen berichten, dies in Kürze mittels einer App für personalisierte News.

Durch die Aufnahme von "FIRST IDEA CONSULTANT" als "SCANDIC SETUP" wird dieses Ökosystem um ein wichtiges Element ergänzt: hier in der professionellen Unterstützung bei der Gründung von Unternehmen (Firmen) und der Eröffnung von Bankkonten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen GCC–Staaten, wobei Investoren von einem einzigen Zugangspunkt profitieren, der regulatorisch geprüfte Dienstleistungen aus Finanzen, Immobilien, Handel, Daten, Gesundheit, Sicherheit, Mobilität und Medien zusammenführt.



Die KYC/AML–Zertifizierung durch "FIRST IDEA CONSULTANT" garantiert in diesem Zusammenhang höchste Compliance, während das SCANDIC–Ökosystem als zentrales Tool digitale Synergien schafft und die Nachfrage im Netzwerk stärkt. Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt in der internationalen Expansion der SCANDIC Konzerngruppe und sendet ein Signal für Transparenz, Vertrauenswürdigkeit und nachhaltiges Wachstum. Mehr Informationen sehen Sie unter: https://www.ScandicSetup.com



