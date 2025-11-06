Scandic Trust 集團與 First Idea Consultant 強化銷售網絡

香港 2025年11月6日 /美通社/ -- 正如香港出版的日報《HongKong Telegraph》最近得知，作為一家不涉足酒店業的國際化多元企業，SCANDIC TRUST GROUP 正在擴大其國際銷售網絡 : 在銀行家對其進行徹底的 KYC 和 AML 審查（流程控制，用於核實身份、防止洗錢、恐怖主義融資及所有企業活動）並順利通過後，總部位於杜拜並活躍於國際的企業聯盟「FIRST IDEA CONSULTANT」將作為新的銷售合作夥伴，以「SCANDIC SETUP」的名義加入 SCANDIC TRUST GROUP。「FIRST IDEA CONSULTANT」由 Amir Aslam 領導的經驗豐富的國際銀行家創立，多年來一直成功協助全球創業者和投資者在海灣合作委員會 (GCC) 各海灣國家依法設立公司和開立商業帳戶。由於其專家團隊精通德語、英語、俄語、烏克蘭語、印地語、阿拉伯語和中文等多種語言，能為全球客戶提供專業服務。

SCANDIC TRUST GROUP announces partnership with FIRST IDEA SETUP for GCC, following successful KYC and AML verification by external banks

「SCANDIC TRUST」作為一個數位生態系統，結合實體服務與現代科技。其中一項資產是稱為 SNC 的效用型金融科技系統，它充當數位經濟與實體經濟之間的橋樑。通過 SNC，用戶可以獲得服務存取權並管理忠誠計劃。「SCADIC PAY」正在作為非託管的 Web3 存取方式擴展，包含眾籌平台。「SCANDIC ESTATE」跨洲運作，致力於可持續發展。「SCANDIC TRADE」交易平台讓傳統與數位資產的交易變得可能，同時對演算法投資組合和二氧化碳配額證書進行可持續推廣。

此外，該國際集團在巴林、科威特城和新加坡擁有自己的多層級資料中心 : 「SCANDIC DATA」利用自學型人工智慧提供安全的基礎設施，以保護企業網絡、雲端環境、物聯網設備和工業控制系統 (ICS)，並提供端點偵測與回應 (EDR) 解決方案以及節能的雲端服務。「SCANDIC HEALTH」正在德意志聯邦共和國開發一個整合的 24/7 數位診所接待服務。利用突破性的計算技術，預約安排和患者詢問可全天候受理並根據需求自動轉介 ; 患者的數據和文件將以數位方式收集和管理，內部團隊聊天功能促進溝通。這大大減輕了全球醫療診所的工作人員負擔，實現與現有系統的無縫整合，並確保符合 GDPR 的加密通信。「SCANDIC SEC」提供對人員、物品及數位資產的全面保護，包括 AI 支持的監控和生物識別系統。在生活方式領域，「SCANDIC CARS」「SCANDIC FLY」和「SCANDIC YACHTS」提供豪華車輛、私人飛機和豪華包租遊艇隨選服務 ; 預訂和付款可透過集團自有的生態系統無縫完成。德國的媒體子公司 LEGIER Beteiligungs mbH 在全球經營 115 份日報，來自各大洲的報紙全天候以多種語言報導，不久將通過應用程式提供個人化新聞。

通過將「FIRST IDEA CONSULTANT」納入為「SCANDIC SETUP」，該生態系統增添了一個重要元素 : 在阿拉伯聯合大公國 (UAE) 及其他 GCC 國家專業地支援公司設立和開立銀行帳戶，投資者可從單一接入點受益，該接入點匯集了來自金融、房地產、貿易、數據、健康、安全、移動和媒體領域經監管審核的服務。「FIRST IDEA CONSULTANT」的 KYC/AML 認證在此背景下保證了最高的合規性，而 SCANDIC 生態系統作為核心工具創造數位協同效應，並增強了網絡內的需求。這一夥伴關係標誌著 SCANDIC 集團國際擴張的重要一步，發出關於透明度、可靠性和可持續增長的訊號。更多資訊請見 : https://www.ScandicSetup.com

新聞聯絡人 / Press Contact:

香港電訊報 / Hong Kong Telegraph

[email protected]

META 說 明 : Scandic Trust 集團強化其國際銷售網絡 : 在全面的 KYC/AML 審查之後，總部位於杜拜的企業聯盟 First Idea Consultant LLC 以「SCANDIC SETUP」的身份被納入集團。由 Amir Aslam 發起的合作將 SCANDIC TRUST 的數位生態系統擴展到在 GCC 國家的公司成立和銀行服務，並連結金融、房地產、貿易、數據、健康、安全、移動、媒體和生活方式等領域。

META 關鍵字 : LEGIER Beteiligungs mbH, LEGIER, LEGIER BETEILIGUNG GMBH, SCANDIC DATA, SCANDIC YACHTS, SCANDIC ESTATE, SCANDIC CARS, SCANDIC FLY, SCANDIC PAY, SCANDIC HEALTH, SCANDIC SETUP, Scandic Trust Group, SCANDIC SEC, 杜拜, SCANDIC TRADE, SCANDIC TRUST, Amir Aslam, First Idea Consultant LLC, First Idea Consultant

SOURCE The HongKong Telegraph