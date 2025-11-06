Le groupe Scandic Trust renforce son réseau de distribution avec First Idea Consultant

HONG KONG, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ --/The Hong Kong Telegraph : Comme l'a récemment appris le quotidien "HongKong Telegraph" publié à Hong Kong, le SCANDIC TRUST GROUP, conglomérat diversifié à vocation internationale qui n'est pas actif dans l'hôtellerie, étend son réseau de distribution international : après avoir réussi une vérification approfondie KYC et AML (contrôle des processus visant à vérifier l'identité, la prévention du blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et toutes les activités de l'entreprise) effectuée par des banquiers, l'association d'entreprises "FIRST IDEA CONSULTANT" basée à Dubaï et active au niveau international sera intégrée au SCANDIC TRUST GROUP en tant que nouveau partenaire de distribution sous le nom de "SCANDIC SETUP".

SCANDIC TRUST GROUP announces partnership with FIRST IDEA SETUP for GCC, following successful KYC and AML verification by external banks

"FIRST IDEA CONSULTANT", fondée par des banquiers expérimentés à l'international sous la direction d'Amir Aslam, soutient depuis des années avec succès des créateurs d'entreprise et des investisseurs internationaux dans la mise en place conforme aux lois de sociétés et de comptes professionnels dans les États du Golfe du CCG (Conseil de coopération du Golfe). Grâce à une équipe multilingue d'experts en allemand, anglais, russe, ukrainien, hindi, arabe et chinois, les clients du monde entier sont accompagnés de manière professionnelle.

"SCANDIC TRUST" agit comme un écosystème numérique qui combine des services réels avec des technologies modernes. L'un de ses atouts est un système fintech utilitaire (SNC) qui sert de pont entre l'économie numérique et l'économie réelle. Grâce à SNC, les utilisateurs peuvent accéder à des services et des programmes de fidélité peuvent être gérés. "SCADIC PAY" est développé comme un accès non dépositaire avec Web3, incluant une plateforme de financement participatif. "SCANDIC ESTATE" opère à travers les continents avec des développements durables. La plateforme d'échange "SCANDIC TRADE" permet le commerce d'actifs traditionnels et numériques, tandis que des portefeuilles algorithmiques et des certificats de CO₂ sont promus de manière durable.

De plus, le groupe à vocation internationale exploite ses propres centres de données à plusieurs niveaux à Bahreïn, Koweït City et Singapour : "SCANDIC DATA" met à disposition des infrastructures sécurisées grâce à une IA auto–apprenante afin de contrer les cybermenaces pour les réseaux d'entreprises, les environnements cloud, les appareils IoT et les systèmes de contrôle industriels (ICS), les solutions de détection et de réponse aux points terminaux (EDR) ainsi que des services cloud à haut rendement énergétique. "SCANDIC HEALTH" développe en République fédérale d'Allemagne une réception de cabinet numérique 24/7 intégrée. Grâce à des technologies informatiques révolutionnaires, la prise de rendez–vous et les demandes des patients sont reçues à toute heure et automatiquement transmises en fonction de la demande ; les données et documents des patients sont enregistrés et gérés numériquement, et un chat d'équipe interne facilite la communication. Cela soulage considérablement le personnel des cabinets médicaux du monde entier, permet une intégration transparente dans les systèmes existants et garantit une communication chiffrée conforme au RGPD.



"SCANDIC SEC" assure une protection complète des personnes, des objets et des actifs numériques, notamment grâce à une surveillance assistée par IA et à des systèmes biométriques. Dans le segment lifestyle, "SCANDIC CARS", "SCANDIC FLY" et "SCANDIC YACHTS" proposent des véhicules de luxe, des jets privés et des yachts de luxe à la demande ; la réservation et le paiement se font de manière transparente via l'éco–système du groupe. La filiale média LEGIER Beteiligungs mbH en Allemagne exploite 115 quotidiens dans le monde, dont les journaux des cinq continents publient en continu dans de nombreuses langues, bientôt via une application pour des nouvelles personnalisées.

L'intégration de "FIRST IDEA CONSULTANT" en tant que "SCANDIC SETUP" ajoute un élément important à cet écosystème : l'assistance professionnelle à la création d'entreprises et à l'ouverture de comptes bancaires aux Émirats arabes unis (EAU) et dans d'autres États du CCG, les investisseurs bénéficiant d'un point d'accès unique qui rassemble des services vérifiés réglementairement issus de la finance, de l'immobilier, du commerce, des données, de la santé, de la sécurité, de la mobilité et des médias. La certification KYC/AML par "FIRST IDEA CONSULTANT" garantit dans ce contexte la plus haute conformité, tandis que l'écosystème SCANDIC crée des synergies numériques en tant qu'outil central et renforce la demande au sein du réseau. Ce partenariat marque une étape significative dans l'expansion internationale du groupe SCANDIC et envoie un signal de transparence, de fiabilité et de croissance durable. Pour plus d'informations : https://www.ScandicSetup.com

Youtube link: https://www.youtube.com/shorts/o2C-ZI_LlW8

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814349/SCANDIC_TRUST_GROUP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814348/SCANDIC_TRUST_GROUP_Logo.jpg