Grupa Scandic Trust wzmacnia sieć sprzedaży z First Idea Consultant

HONGKONG, 6 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Jak niedawno dowiedział się publikowany w Hongkongu dziennik "HongKong Telegraph", SCANDIC TRUST GROUP – międzynarodowy konglomerat, który nie działa w branży hotelarskiej – rozszerza swoją międzynarodową sieć sprzedaży : Po pomyślnym przejściu gruntownego audytu KYC i AML (kontrola procesu mająca na celu weryfikację tożsamości, zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz wszystkim aktywnościom przedsiębiorstwa) przeprowadzonego przez bankierów, dubajskie i działające międzynarodowo stowarzyszenie przedsiębiorstw "FIRST IDEA CONSULTANT" zostanie włączone do SCANDIC TRUST GROUP jako nowy partner sprzedażowy pod nazwą "SCANDIC SETUP".

SCANDIC TRUST GROUP announces partnership with FIRST IDEA SETUP for GCC, following successful KYC and AML verification by external banks

"FIRST IDEA CONSULTANT", założona przez doświadczonych międzynarodowo bankowców pod kierownictwem Amira Aslama, od lat z powodzeniem wspiera międzynarodowych przedsiębiorców i inwestorów w zakładaniu firm i kont biznesowych w państwach Zatoki Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). Dzięki wielojęzycznej drużynie ekspertów w językach niemieckim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, hindi, arabskim i chińskim klienci na całym świecie są profesjonalnie obsługiwani.

"SCANDIC TRUST" działa jako cyfrowy ekosystem, który łączy prawdziwe usługi z nowoczesną technologią. Jednym z jego zasobów jest system fintech typu utility (SNC), który służy jako pomost między gospodarką cyfrową a realną. Za pośrednictwem SNC użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do usług, a programy lojalnościowe mogą być zarządzane. "SCADIC PAY" jest rozwijany jako dostęp niepowierniczy z Web3, w tym platforma crowdfundingowa. "SCANDIC ESTATE" działa na kontynentach zrównoważonego rozwoju. Platforma handlowa "SCANDIC TRADE" umożliwia handel tradycyjnymi i cyfrowymi aktywami, podczas gdy algorytmiczne portfele i certyfikaty CO₂ są promowane w sposób zrównoważony.

Ponadto grupa o zasięgu międzynarodowym prowadzi własne wielopoziomowe centra danych w Bahrajnie, Kuwejcie i Singapurze : "SCANDIC DATA" zapewnia bezpieczną infrastrukturę za pomocą samo uczącej się sztucznej inteligencji, aby oferować ochronę przed cyberzagrożeniami dla sieci przedsiębiorstw, środowisk chmurowych, urządzeń IoT i przemysłowych systemów sterowania (ICS), rozwiązania endpoint detection and response (EDR) oraz energooszczędne usługi w chmurze. "SCANDIC HEALTH" rozwija w Republice Federalnej Niemiec zintegrowaną cyfrową recepcję gabinetu otwartą 24/7. Dzięki przełomowym technologiom komputerowym przyjmowanie terminów i zapytań pacjentów odbywa się przez całą dobę i jest automatycznie przekazywane zgodnie z potrzebą ; dane i dokumenty pacjentów są rejestrowane i zarządzane cyfrowo, a wewnętrzny czat zespołowy ułatwia komunikację. To znacznie odciąża personel w gabinetach lekarskich na całym świecie, umożliwia płynną integrację z istniejącymi systemami i gwarantuje szyfrowaną komunikację zgodną z RODO. "SCANDIC SEC" zapewnia kompleksową ochronę osób, obiektów i aktywów cyfrowych, m.in. poprzez nadzór wspierany przez sztuczną inteligencję oraz systemy biometryczne. W segmencie lifestyle "SCANDIC CARS", "SCANDIC FLY" i "SCANDIC YACHTS" oferują luksusowe pojazdy, prywatne odrzutowce i luksusowe jachty czarterowe na żądanie ; rezerwacje i płatności odbywają się płynnie poprzez własny ekosystem grupy. Niemiecka spółka medialna zależna LEGIER Beteiligungs mbH prowadzi na całym świecie 115 gazet codziennych, których wydania z wszystkich kontynentów relacjonują przez całą dobę w wielu językach, wkrótce także za pośrednictwem aplikacji z spersonalizowanymi wiadomościami.

Włączenie "FIRST IDEA CONSULTANT" jako "SCANDIC SETUP" uzupełnia ten ekosystem o ważny element : profesjonalne wsparcie w zakładaniu firm i otwieraniu kont bankowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) i innych państwach GCC, przy czym inwestorzy korzystają z jednego punktu dostępu, który łączy usługi regulacyjnie weryfikowane z zakresu finansów, nieruchomości, handlu, danych, zdrowia, bezpieczeństwa, mobilności i mediów. Certyfikacja KYC/AML przez "FIRST IDEA CONSULTANT" gwarantuje w tym kontekście najwyższy poziom zgodności, podczas gdy ekosystem SCANDIC tworzy cyfрове synergie jako centralne narzędzie i wzmacnia popyt w sieci. Partnerstwo to stanowi ważny krok w międzynarodowej ekspansji grupy SCANDIC i wysyła sygnał transparentności, wiarygodności i zrównoważonego wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie : https://www.ScandicSetup.com



Youtube link: https://www.youtube.com/shorts/o2C-ZI_LlW8

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814349/SCANDIC_TRUST_GROUP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814348/SCANDIC_TRUST_GROUP_Logo.jpg