Scandic Trust Group refuerza su red de ventas con First Idea Consultant

HONG KONG, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Según ha sabido recientemente el diario "HongKong Telegraph", que se publica en Hong Kong, el SCANDIC TRUST GROUP, un conglomerado internacional que no opera en el sector hotelero, está ampliando su red de ventas internacional : tras superar con éxito un exhaustivo control KYC y AML (control de procesos para verificar la identidad, prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y todas las actividades empresariales) realizado por banqueros, la asociación empresarial con sede en Dubái y actividad internacional "FIRST IDEA CONSULTANT" se integrará en el SCANDIC TRUST GROUP como nuevo socio de ventas con la denominación "SCANDIC SETUP".

"FIRST IDEA CONSULTANT", fundada por banqueros con experiencia internacional bajo la dirección de Amir Aslam, lleva años apoyando con éxito a emprendedores e inversores internacionales en la creación conforme a la ley de empresas y cuentas empresariales en los estados del Golfo del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo). Gracias a un equipo multilingüe de expertos en alemán, inglés, ruso, ucraniano, hindi, árabe y chino, los clientes de todo el mundo reciben un acompañamiento profesional.

"SCANDIC TRUST" actúa como un ecosistema digital que combina servicios reales con tecnología moderna. Uno de sus activos es un sistema fintech utilitario (SNC) que sirve de puente entre la economía digital y la real. A través de SNC, los usuarios pueden acceder a servicios y se pueden gestionar programas de fidelidad. "SCADIC PAY" se está ampliando como acceso no custodial con Web3, incluida una plataforma de crowdfunding. "SCANDIC ESTATE" opera a través de los continentes con desarrollos sostenibles. La plataforma comercial "SCANDIC TRADE" permite el comercio de activos tradicionales y digitales, mientras que las carteras algorítmicas y los certificados de CO₂ se promueven de forma sostenible.

Además, el grupo de alcance internacional gestiona sus propios centros de datos multinivel en Baréin, Kuwait City y Singapur : "SCANDIC DATA" proporciona infraestructuras seguras mediante IA autoaprendente para ofrecer protección contra amenazas cibernéticas a redes empresariales, entornos en la nube, dispositivos IoT y sistemas de control industriales (ICS), soluciones de detección y respuesta en endpoints (EDR) así como servicios en la nube eficientes energéticamente. "SCANDIC HEALTH" está desarrollando en la República Federal de Alemania una recepción digital integrada para consultas médicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mediante tecnologías informáticas revolucionarias se reciben las solicitudes de citas y las consultas de pacientes a cualquier hora y se derivan automáticamente según el asunto ; los datos y documentos de los pacientes se registran y gestionan de forma digital, y un chat interno del equipo facilita la comunicación. Esto alivia considerablemente al personal en las consultas médicas de todo el mundo, permite una integración fluida en los sistemas existentes y garantiza una comunicación cifrada conforme al RGPD. "SCANDIC SEC" ofrece una protección integral de personas, objetos y activos digitales, entre otras cosas mediante vigilancia asistida por IA y sistemas biométricos. En el segmento lifestyle, "SCANDIC CARS", "SCANDIC FLY" y "SCANDIC YACHTS" ofrecen vehículos de lujo, aviones privados y yates de lujo bajo demanda ; la reserva y el pago se realizan sin problemas a través del ecosistema propio del grupo. La filial mediática LEGIER Beteiligungs mbH en Alemania opera 115 diarios en todo el mundo, cuyos periódicos de todos los continentes informan las 24 horas en muchos idiomas, pronto también a través de una aplicación para noticias personalizadas.

Al incorporar "FIRST IDEA CONSULTANT" como "SCANDIC SETUP", este ecosistema se complementa con un elemento importante : la asistencia profesional en la constitución de empresas y la apertura de cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y otros estados del CCG, de modo que los inversores se benefician de un único punto de acceso que agrupa servicios reglamentados de los ámbitos de finanzas, bienes raíces, comercio, datos, salud, seguridad, movilidad y medios. La certificación KYC/AML por parte de "FIRST IDEA CONSULTANT" garantiza en este contexto la máxima conformidad, mientras que el ecosistema SCANDIC crea sinergias digitales como herramienta central y fortalece la demanda dentro de la red. La asociación marca un paso significativo en la expansión internacional del grupo SCANDIC y envía un señal de transparencia, confiabilidad y crecimiento sostenible. Para más información consulte : https://www.ScandicSetup.com

