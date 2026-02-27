Guide社、IWA Outdoor Classicsでの実演を通じて業界の新基準を樹立

ニュルンベルク（ドイツ）、2026年2月27日 /PRNewswire/ -- サーモグラフィのパイオニア企業Guideは、世界最大級の射撃・アウトドア展示会「IWA OutdoorClassics」にて、ApexVision搭載の斬新なアウトドア製品を展示します。この新技術は、赤外線視認性に革命的な鮮明さをもたらすものです。当社はこの革新的な能力を皆様の眼の前で披露するライブ実演を行うことで、言葉では言い表せない特長をご覧いただくことを心待ちにしています。当社ブース（4A-511）にて、当社の新製品、軽量クリップ式サーマルイメージングアタッチメントOrion Cシリーズの実地デモをご覧いただけます。

次世代の赤外線：ApexVision

ずば抜けた視認性を実現するApexVisionは、ソフトウェアおよびハードウェア部門での20年以上にわたる当社の技術的努力の集大成であり、主力モデルのTU1260MSを筆頭に、当社のハンティング製品ラインアップに幅広く搭載されています。当社の新型ApexCore S1検出器を使用して構築されたApexVisionは、15mK未満の超高熱感度を達成しており、わずかな温度変化も容易に識別します。この斬新な高感度センサーに加え、Nexus 1.0画像処理プラットフォームや、新型Hyper-Light 2.0のAI搭載シナリオ最適化アルゴリズムなど、性能をさらに向上させる重要なソフトウェア技術の数々が採用されています。このアルゴリズムは完全な暗闇や低照度環境向けに調整されており、細部の再現性向上、輪郭強調、ノイズ抑制を行います。

これらのハードウェアとソフトウェアの改善により、ズーム性能の向上、細部の保持、動きの激しい状況でのタイムラグとブレの低減、リアルタイムの標的観察、高コントラストとノイズ抑制をあらゆる天候条件下で実現します。しかし、当社は単にApexVisionの性能をアピールしたいのではありません、実際にご覧にいれたいのです。

IWA体験デモ

IWA OutdoorClassicsにご来場いただく際は、是非、当社ブース（4A-511）にお越しください。昼間用スコープ用アクセサリーでありながらわずか285gの軽量・堅牢な設計、一晩中持続する強力なバッテリー寿命、瞬時の起動、そして卓越した画質を誇る、新製品Orion Cシリーズのコンパクト赤外線カメラ用アタッチメントをご体験いただけます。

軽量構造と次世代ApexVisionによる画像処理により、Orion Cシリーズは鮮明で安定した熱画像により、標的を確実に識別できます。市場で入手可能なクリップ式サーマルカメラの中で最軽量であり、セットアップ時間を短縮し、よりバランスの良い、快適で安定した狩猟をお楽しみいただけます。また、流線型のデザインと堅牢な作りは、どのような天候でも威力を発揮する優れた性能と信頼性を保証します。わずか3秒の高速起動により、野外での急な遭遇時にもほぼ瞬時に使用可能。26msの超低遅延性能により、追跡や照準時の遅延はほぼ感知できないレベルであり、リアルタイムで遅延のない視認性を誇ります。

Orion Cは、一晩中、どのような天候でも、あらゆる状況に対応できるよう設計されており、IWAにて実際に体験いただけるよう準備しております。

来場者、報道関係社、ハンター、販売店、代理店は、ApexVision搭載のOrion Cシリーズをはじめ、Guide社製品を実際に手に取って実体験してみることで、この新世代の赤外線画像性能の飛躍を体感いただけます。

詳細については、www.guideoutdoor.comをご覧いただくか、または[email protected] にてお問い合わせください。

