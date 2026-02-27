Guide setzt bei der IWA OutdoorClassics mit praktischen Vorführungen neue Branchenmaßstäbe

NÜRNBERG, Deutschland, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Guide, ein Pionier der Wärmebildtechnik, präsentiert auf der IWA OutdoorClassics mit großer Vorfreude seine neuen Outdoor-Produkte mit ApexVision. Diese neue Technologie steht für eine revolutionär klare Infrarotbildqualität. Doch wir möchten auf der Messe weit mehr als nur darüber sprechen: Vor Ort zeigen wir ihre Funktionen und Möglichkeiten in Live-Erlebnissessions. Besuchen Sie unseren Stand 4A-511 und erleben Sie in einer praktischen Vorführung unsere neue, leichte Orion C Serie mit Wärmebildvorsatzgeräten.

Guide showcases Apexvision at IWA 2026

Die nächste Generation der Infrarotbildgebung: ApexVision

ApexVision ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahrzehnten Entwicklungsarbeit in Software und Hardware. Die Technologie wurde umfassend in unser Jagdportfolio integriert, besonders in das Flaggschiff TU1260MS, um ein ultimativ klares Seherlebnis zu bieten. Basierend auf unserem neuen ApexCore S1 Detektor bietet ApexVision eine ultrahohe thermische Empfindlichkeit von <15 mK und erkennt selbst kleinste Temperaturunterschiede mühelos. Ergänzt wird dieser neue hochempfindliche Sensor durch mehrere zentrale Softwaretechnologien, welche die Leistung zusätzlich steigern. Dazu gehören unsere Bildverarbeitungsplattform Nexus 1.0 sowie unser neuer KI-gestützter, szenenoptimierter Algorithmus Hyper-Light 2.0, der speziell auf völlige Dunkelheit und schwache Lichtverhältnisse abgestimmt ist, um Details hervorzuheben, Kanten zu verstärken und Bildrauschen zu reduzieren.

Diese Verbesserungen in Hardware und Software sorgen gemeinsam für bessere Zoomleistung, stärkeren Detailerhalt, weniger Verzögerung und Bewegungsunschärfe in dynamischen Situationen sowie eine Zielbeobachtung in Echtzeit mit hohem Kontrast und geringem Rauschen, und das bei allen Wetterbedingungen. Doch wir möchten Ihnen die Möglichkeiten von ApexVision nicht nur beschreiben, sondern sie Ihnen zeigen.

IWA-Erlebnissessions

Besucher der IWA OutdoorClassics sind eingeladen, an unserem Stand 4A-511 ApexVision selbst mit unserer neuen Orion C Serie mit kompakte Wärmebildkamera-Aufsätzen – Zubehör für Tageszielfernrohre zu erleben, die nur 285 g wiegen und mit robuster Auslegung, Akkulaufzeit für die ganze Nacht, sofortiger Einsatzbereitschaft sowie außergewöhnlicher Bildqualität überzeugen.

Dank ihrer leichten Bauweise und der Bildgebung der nächsten Generation mit ApexVision liefert die Orion C Serie klare und stabile Wärmebilder für eine sichere Zielerkennung. Sie gehört zu den leichtesten Wärmebildvorsatzgeräten auf dem Markt, verkürzt die Einrichtungszeit und sorgt für ein besser ausbalanciertes, stabiles und komfortables Jagderlebnis. Ihr schlankes Design sowie die robuste Verarbeitungsqualität gewährleisten zudem Leistung und Zuverlässigkeit bei jedem Wetter. Mit einer Startzeit von nur 3 Sekunden ist sie bei plötzlichen Situationen im Revier nahezu sofort einsatzbereit. Eine extrem niedrige Latenz von nur 26 ms sorgt außerdem für eine Echtzeitdarstellung ohne wahrnehmbare Verzögerung beim Verfolgen und Anvisieren.

Die Orion C ist für Leistung die ganze Nacht, bei jedem Wetter sowie in jeder Situation ausgelegt und auf der IWA bereit für Ihre praktische Erprobung.

Teilnehmer, Journalisten, Jäger, Händler und Vertriebspartner können die Orion C Serie mit ApexVision sowie mehrere weitere Produkte von Guide in Live-Vorführungen direkt erleben und sich selbst von diesem Technologiesprung der nächsten Generation in der Infrarotbildgebung überzeugen.

Erfahren Sie mehr auf www.guideoutdoor.com

