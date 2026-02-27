가이드, IWA 아웃도어클래식 현장에서 차세대 ApexVision 기술 공개 및 체험 기회 제공

뉘른베르크, 독일 2026년 2월 27일 /PRNewswire/ -- 열화상 기술의 선도기업 가이드(Guide)가 IWA 아웃도어클래식(IWA OutdoorClassics)에서 ApexVision 기반의 신규 아웃도어 제품을 선보인다. 이번 신기술은 적외선 화질의 초고선명 혁신을 구현했으며, 현장 방문객들은 단순한 설명을 넘어 라이브 체험 세션을 통해 직접 기능과 성능을 경험할 수 있다. 4A-511 부스를 방문하면 신형 경량 Orion C 시리즈 클립온 열화상 어태치먼트를 직접 시연해 볼 수 있다.

차세대 적외선 기술: ApexVision

Guide showcases Apexvision at IWA 2026 (PRNewsfoto/Guide)

ApexVision은 소프트웨어와 하드웨어 전반에 걸친 20년 이상의 엔지니어링 노하우가 집약된 결과물로, 가이드의 헌팅 라인업 전반에 광범위하게 적용됐다. 특히 플래그십 모델인 TU1260MS에 탑재돼 궁극의 초고선명 시야 경험을 제공한다. 신형 ApexCore S1 감지기를 기반으로 구축된 ApexVision은 15mK 미만의 초고감도 열 감지 성능을 제공해 미세한 온도 변화까지 정밀하게 구분할 수 있다. 여기에 Nexus 1.0 이미지 프로세싱 플랫폼과 Hyper-Light 2.0 AI 기반 시나리오 최적화 알고리즘이 더해져, 완전 암흑 및 저조도 환경에서도 디테일을 향상하고 윤곽선을 강화하며 노이즈를 억제한다.

이러한 하드웨어 및 소프트웨어 혁신은 줌 성능 개선, 디테일 유지, 동적 상황에서의 지연 및 블러 감소, 실시간 타깃 관측, 고대비 및 저노이즈 영상 구현 등 전천후 환경에서 뛰어난 성능을 제공한다. 가이드는 ApexVision의 성능을 단순히 설명하는 데 그치지 않고, 현장에서 직접 확인할 수 있도록 준비했다.

IWA 체험 세션

IWA 아웃도어클래식 방문객은 4A-511 부스에서 신형 Orion C 시리즈 컴팩트 열화상 클립 온을 통해 ApexVision을 직접 체험할 수 있다. 이 제품은 주간 조준경에 장착하는 액세서리로, 무게 285g의 초경량 설계와 견고한 내구성, 야간 지속 배터리 수명, 즉시 기동, 탁월한 화질을 갖췄다.

차세대 ApexVision 이미지 처리와 경량 구조를 결합한 Orion C 시리즈는 명확하고 안정적인 열 영상을 제공해 신뢰도 높은 표적 식별을 지원한다. 시장에서 가장 가벼운 열화상 클립 온 제품 중 하나로, 장착 시간을 단축하고 균형 잡힌 안정적인 사냥 환경을 제공한다. 또한 슬림한 디자인과 견고한 설계로 모든 기상 조건에서 높은 신뢰성을 보장한다. 3초 이내의 빠른 부팅 속도를 통해 현장에서 돌발 상황 발생 시 즉시 대응할 수 있으며, 26ms의 초저지연 성능으로 추적 및 조준 과정에서 지연이 거의 없는 실시간 영상을 제공한다.

Orion C는 전천후, 전야간 및 전상황 대응을 위해 설계됐으며, IWA 현장에서 직접 체험이 가능하다.

IWA 아웃도어클래식 참가자, 언론인, 헌터, 딜러 및 유통업체는 ApexVision 기반 Orion C 시리즈를 비롯한 다양한 가이드 제품의 라이브 체험 시연에 참여해 차세대 적외선 이미지 처리 기술의 도약을 직접 확인할 수 있다.

www.guideoutdoor.com에 방문하거나 [email protected]으로 문의하여 자세한 정보를 확인할 수 있다.

SOURCE Guide