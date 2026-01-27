Haier en vedette à l'Open d'Australie 2026 : le partenaire officiel élève le niveau de jeu grâce à une innovation intelligente et à un objectif précis

MELBOURNE, Australie, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la première marque d'électroménager au monde, poursuit son partenariat stratégique avec l'Open d'Australie (AO) en 2026, brillant de mille feux sur l'une des scènes sportives les plus prestigieuses au monde. De retour à Melbourne Park, Haier électrifie l'atmosphère du tournoi, comblant le fossé entre la performance athlétique d'élite et la précision de la maison intelligente pour offrir une expérience Distance Zéro aux fans du monde entier.

Cette année, la présence de Haier transcende l'image de marque traditionnelle, transformant le court de tennis en une plateforme dynamique pour l'innovation et l'impact social.

Dans une démonstration d'une précision inégalée, des joueurs de haut niveau ont dirigé leurs tirs vers des appareils Haier placés directement sur le court. Les machines à laver et les sèche-linge Haier ont servi de cibles de grande valeur et tous les bénéfices de ce défi ont été reversés à l'Australian Tennis Foundation. En intégrant ses produits au cœur de l'action, Haier a montré comment la marque facilite une « vie meilleure », en veillant à ce que la passion du jeu soutienne également la communauté locale.

Comme l'arbitre de tennis, gardien silencieux du fair-play, les appareils électroménagers Haier constituent le cœur imperturbable de millions de foyers. Présents mais discrets, ils accompagnent votre vie quotidienne tout en étant les champions incontestés de l'innovation dans l'industrie.

« Alors que nous entamons un nouveau chapitre passionnant avec l'Open d'Australie, nous voulons partager l'esprit de cet événement planétaire avec les fans du monde entier », a déclaré Wang Meiyan, vice-président et directeur de la marque du groupe Haier. « En 2026, nous lançons une feuille de route mondiale complète pour diffuser l'enthousiasme bien au-delà de Melbourne. Cette initiative représente une année de célébration de l'engagement des supporters, de l'innovation sportive et de la technologie, créant des opportunités pour les communautés du monde entier de se connecter grâce à leur passion commune pour le sport. »

Pour marquer le lancement, Haier a invité des fans du monde entier à Melbourne, pour les plonger dans l'excitation d'un tournoi du Grand Chelem. Cette initiative exclusive comprend des apparitions des légendes du tennis Casey Dellacqua, Alicia Molik, Tommy Haas, qui dirigeront des cliniques d'entraînement interactives et dialogueront directement avec les fans sur le site.

L'engagement de Haier dans le tennis va bien au-delà de l'été australien. En tant que Partenaire Or de l'ATP Tour, Haier continuera de promouvoir l'excellence tout au long de la saison 2026, avec une visibilité de la marque sur le court, des expériences d'hospitalité haut de gamme et l'intégration de produits sur place dans les principaux tournois, créant ainsi une plateforme mondiale pour mettre en avant ses dernières innovations en matière de vie intelligente. La marque bénéficiera également d'une exposition sur les canaux numériques de l'ATP, qui touchent une audience en ligne de plus d'un milliard de personnes.

Après l'Open d'Australie, Haier lancera un ambitieux programme « Future Champions », en organisant des tournois de football pour les jeunes en Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique et Japon. Parallèlement, des matchs amicaux de football entre célébrités seront organisés au Royaume-Uni, avec des légendes de clubs locaux, des ateliers de motivation et des festivals de supporters locaux. Haier poursuivra sa tradition en organisant la Haier Cup Badminton en Asie du Sud-Est, et en lançant cette année le tournoi inaugural Haier Cup Basketball afin de susciter l'intérêt d'un plus grand nombre de jeunes athlètes.

Ce programme d'un an aura pour point d'orgue la Haier Fans Club Ultimate Cup à Qingdao, Chine. Cet évènement majeur réunira les fans champions des tournois de football, de basket-ball et de badminton du monde entier pour une finale inoubliable.

Avec l'Open d'Australie comme tremplin, Haier prévoit d'attirer plus de 100 000 nouveaux fans mondiaux grâce à ce calendrier d'évènements tout au long de l'année. Le Haier Fans Club 2026 amplifie l'empreinte de la marque, en s'associant aux événements sportifs les plus prestigieux du monde, tout en promouvant la vision d'une vie intelligente auprès du public mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868997/Haier_Shines_Australian_Open_2026.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868998/Haier_Shines_Australian_Open_2026_Official_Partner_Elevates_Game_Smart.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868999/Haier_s_commitment_tennis_extends_Australian_summer.jpg