Haier Tampil Luar Biasa di Ajang Australian Open 2026: Sponsor Resmi yang Menghadirkan Inovasi Cerdas dan Nilai Positif

Tahun ini, Haier tidak hanya menjalankan program pencitraan merek (branding), namun juga memanfaatkan lapangan pertandingan sebagai platform menarik untuk menghadirkan inovasi dan dampak sosial.

Dengan presisi yang luar biasa, para petenis papan atas membidik pukulan ke arah peralatan rumah tangga Haier yang berada di lapangan tenis. Mesin cuci dan pengering Haier menjadi target yang sangat diincar. Seluruh hasil penggalangan dana dari kegiatan ini disumbangkan kepada Australian Tennis Foundation. Dengan mengintegrasikan produknya dalam inti pertandingan, Haier mempersembahkan "kehidupan yang lebih baik", serta memastikan bahwa semangat kompetisi juga bermanfaat bagi komunitas lokal.

Seperti wasit yang selalu bekerja senyap menjaga sportivitas, peralatan rumah tangga Haier juga bekerja di balik layar untuk mendukung jutaan rumah. Dengan performa produk yang "selalu bekerja namun nyaris tak terlihat", Haier mendukung rutinitas sehari-hari sehingga menegaskan posisinya sebagai pemimpin inovasi di industri.

"Sejalan dengan kemitraan yang kembali terjalin dengan Australian Open, kami terinspirasi untuk membawa semangat dari turnamen kelas dunia ini kepada para penggemar di mana pun mereka berada," ujar Wang Meiyan, Vice President & Chief Brand Officer, Haier Group. "Pada 2026, kami meluncurkan rencana global untuk memperluas antusiasme ini hingga melampaui Melbourne. Inisiatif tersebut mencakup berbagai program yang berlangsung sepanjang tahun, serta melibatkan penggemar, inovasi olahraga, dan teknologi sehingga menjadi kesempatan bagi komunitas global untuk merayakan semangat olahraga."

Mengawali inisiatif tersebut, Haier mengundang para penggemar terpilih dari berbagai negara untuk berkunjung ke Melbourne agar dapat merasakan langsung kemeriahan Grand Slam. Program eksklusif ini melibatkan sejumlah legenda tenis seperti Casey Dellacqua, Alicia Molik, dan Tommy Haas dalam klinik pelatihan interaktif, serta berinteraksi langsung dengan para penggemar di lokasi acara.

Komitmen Haier terhadap dunia tenis berlanjut sepanjang tahun, tidak hanya terbatas pada turnamen musim panas di Australia. Sebagai Sponsor Kategori Emas ATP Tour, Haier terus mendukung turnamen tenis sepanjang musim 2026 dengan menampilkan logonya di lapangan, menyediakan fasilitas premium, serta mengintegrasikan produknya di berbagai turnamen utama. Haier juga akan tampil melalui kanal digital ATP yang menjangkau lebih dari satu miliar audiens daring di seluruh dunia.

Setelah Australian Open, Haier akan meluncurkan program ambisius bertajuk "Future Champions", dengan menggelar turnamen sepak bola usia muda di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Jepang. Program ini akan dilengkapi laga persahabatan sepak bola yang melibatkan selebritas dan legenda klub lokal di Inggris, sesi motivasi, serta festival penggemar berskala lokal. Selain itu, Haier akan melanjutkan penyelenggaraan "Haier Cup Badminton" di Asia Tenggara dan, untuk pertama kalinya pada tahun ini, meluncurkan "Haier Cup Basketball" guna menjangkau atlet muda yang lebih luas.

"Haier Fans Club Ultimate Cup" yang digelar di Qingdao, Tiongkok, akan menutup rangkaian program yang berlangsung sepanjang tahun ini. Lewat ajang berskala besar ini, Haier akan mempertemukan para juara dari turnamen sepak bola, bola basket, dan bulu tangkis di berbagai negara dalam sebuah puncak acara yang berkesan.

Berawal dari Australian Open, Haier mengincar lebih dari 100.000 penggemar global baru melalui strategi yang dijalankan sepanjang tahun ini. "Haier Fans Club 2026" memperkuat jejak merek Haier melalui turnamen olahraga paling bergengsi di dunia, serta mempromosikan visi gaya hidup cerdas (smart living) kepada audiens global.

SOURCE Haier