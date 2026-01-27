هاير تتألق في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2026: الشريك الرسمي يرتقي بمستوى اللعبة من خلال الابتكار الذكي والرؤية الهادفة

ملبورن، أستراليا، 27 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تواصل هاير، العلامة التجارية الأولى عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية الكبرى، شراكتها الاستراتيجية مع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (Australian Open – AO) في عام 2026، حيث تتألق بقوة على واحدة من أرقى المنصات الرياضية في العالم. وبعودتها إلى ملبورن بارك، تضفي هاير حيوية على أجواء البطولة، وتجسر الفجوة بين الأداء الرياضي المتميز ودقة الحياة المنزلية الذكية لتقديم تجربة "Zero Distance" للجماهير في مختلف أنحاء العالم.

هذا العام، يتجاوز حضور هاير حدود الظهور التقليدي للعلامة التجارية، ليحوِّل الملعب إلى منصة ديناميكية للابتكار والأثر الاجتماعي.

وفي عرض مثير للدقة، سدَّد لاعبون من الصف الأول كراتهم نحو أجهزة هاير الموضوعة مباشرة على أرضية الملعب. وقد استُخدمت غسالات ومجففات ملابس هاير كأهداف ذات قيمة عالية، وتم التبرع بجميع عائدات هذا التحدي لمؤسسة التنس الأسترالية. ومن خلال دمج منتجاتها في قلب الحدث، أظهرت هاير كيف تسهم العلامة التجارية في إتاحة "حياة أفضل"، بما يضمن أن حماس اللعبة يدعم أيضاً المجتمع المحلي.

وكما يقف حكم الكرسي حارساً صامتاً للعب النزيه، تعمل أجهزة هاير كعمود فقري هادئ لملايين المنازل؛ فهي تقدم أداءً يتميز بكونه "حاضراً ولكن غير محسوس"، فتؤدي دور الممثل المساند في الحياة اليومية، بينما تظل البطل غير المنازع لابتكارات هذه الصناعة.

وقالت وانغ مييان، نائبة الرئيس والمسؤولة الأولى عن العلامة التجارية في مجموعة هاير: "بينما نبدأ فصلاً جديداً ومثيراً مع بطولة أستراليا المفتوحة، نستمد الإلهام من روح هذا الحدث العالمي لننقلها إلى المشجعين في كل مكان". وأضافت: "في عام 2026، نطلق خريطة طريق عالمية شاملة تمتد إثارتها إلى ما هو أبعد من ملبورن. وتمثل هذه المبادرة احتفالاً يمتد لعام كامل بمشاركة الجماهير، والابتكار الرياضي، والتكنولوجيا، مما يخلق فرصاً للمجتمعات في جميع أنحاء العالم للتواصل من خلال شغفهم المشترك بالرياضة".

وللاحتفال بهذا الإطلاق، دعت هاير المشجعين المتحمسين من جميع أنحاء العالم إلى ملبورن، لتقريبهم من أجواء بطولات غراند سلام المثيرة. وتتضمن هذه الفعالية الحصرية ظهور أساطير التنس كيسي ديلاكوا، وأليسيا موليك، وتومي هاس، الذين سيقودون حصصاً تدريبية تفاعلية ويتواصلون مباشرة مع المشجعين في الموقع.

ويمتد التزام هاير تجاه رياضة التنس إلى ما بعد الصيف الأسترالي؛ فبصفتها شريكاً ذهبياً لرابطة محترفي التنس (ATP Tour)، ستواصل هاير دعم التميّز طوال موسم 2026، من خلال حضور بارز لعلامتها التجارية على أرض الملاعب، وتقديم تجارب ضيافة فاخرة، ودمج منتجاتها في مواقع البطولات الكبرى، مما يوفر منصة عالمية لاستعراض أحدث ابتكاراتها في مجال الحياة الذكية. كما ستستفيد العلامة التجارية من الانتشار عبر القنوات الرقمية للرابطة، لتصل إلى جمهور عبر الإنترنت يتجاوز المليار شخص.

وعقب بطولة أستراليا المفتوحة، ستطلق هاير برنامج "أبطال المستقبل" الطموح، من خلال تنظيم بطولات لكرة القدم للشباب في جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، واليابان. وستكتمل هذه المبادرات بمباريات كرة قدم ودية للمشاهير في المملكة المتحدة تضم أساطير الأندية المحلية، إلى جانب ورش عمل تحفيزية، ومهرجانات محلية للمشجعين. كما ستواصل هاير تقليدها في استضافة "كأس هاير للريشة الطائرة" في جنوب شرق آسيا، مع تقديم النسخة الافتتاحية من بطولة "كأس هاير لكرة السلة" هذا العام لإشراك شريحة أوسع من الرياضيين الشباب.

وتبلغ هذه الرحلة الممتدة لعام كامل ذروتها مع "كأس Haier Fans Club الختامية" في تشينغداو بالصين. وسيجمع هذا الاحتفال الكبير أبطال المشجعين من بطولات كرة القدم وكرة السلة والريشة الطائرة من جميع أنحاء العالم في نهائي لا يُنسى.

ومع اتخاذ بطولة أستراليا المفتوحة كنقطة انطلاق، تتوقع هاير جذب أكثر من 100,000 مشجع جديد حول العالم، من خلال استراتيجية مشاركة تمتد على مدار العام. ويعزز "نادي مشجعي هاير 2026 (Haier Fans Club 2026)" بصمة العلامة التجارية، ويربطها بأرقى الأحداث الرياضية في العالم، مع الترويج لرؤية الحياة الذكية لدى جمهور عالمي.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2868997/Haier_Shines_Australian_Open_2026.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2868998/Haier_Shines_Australian_Open_2026_Official_Partner_Elevates_Game_Smart.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2868999/Haier_s_commitment_tennis_extends_Australian_summer.jpg