Haier błyszczy na Australian Open 2026: oficjalny partner turnieju podnosi poziom gry poprzez inteligentne innowacje i przemyślane kampanie angażujące

MELBOURNE, Australia, 26 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Haier, marka numer 1 na światowym rynku AGD, kontynuuje strategiczną współpracę z Australian Open (AO) w 2026 roku, błyszcząc na arenie jednego z najbardziej prestiżowych turniejów sportowych na świecie. Marka powraca na Melbourne Park, elektryzując atmosferę turnieju poprzez połączenie mistrzostwa sportowego z precyzją inteligentnego domu w ramach idei „Zero Distance" stworzonej dla fanów na całym świecie.

W tym roku obecność Haier wykracza poza tradycyjne działania brandingowe, przekształcając kort w dynamiczną platformę innowacji i oddziaływania społecznego.

W ekscytującym pokazie precyzji najlepsi zawodnicy celowali swoimi uderzeniami w sprzęty Haier ustawione bezpośrednio na korcie. W ramach wyzwania pralki i suszarki Haier posłużyły za dodatkowo punktowane cele, a cały dochód z imprezy został przekazany Australian Tennis Foundation. Stawiając swoje produkty w samym centrum wydarzeń, marka Haier pokazała, w jaki sposób jej rozwiązania pozwalają mieć „lepsze życie", dbając o to, by emocje związane z meczem służyły również wsparciu lokalnej społeczności.

Podobnie do sędziego stojącego na straży fair play sprzęty Haier pełnią rolę cichego filaru milionów domów. Ich „niewidoczna praca" wspiera nas w codziennym życiu, będąc zarazem dowodem mistrzostwa innowacyjności w branży.

„Otwieramy kolejny ekscytujący rozdział w naszej współpracy z Australian Open, chcąc, by fani na całym świecie mogli poczuć ducha tego wielkiego wydarzenia - powiedział Wang Meiyan, wiceprezes i dyrektor ds. marki w Haier Group. - W 2026 ruszamy z kompleksowym, ogólnoświatowym planem, którego atrakcje wykraczają daleko poza Melbourne. Trwająca rok inicjatywa upłynie pod znakiem zaangażowania fanów, innowacji sportowych i technologii, otwierając przed społecznościami na całym świecie możliwość nawiązywania więzi poprzez wspólną pasję do sportu".

Z okazji inauguracji, Haier zaprosiła najzagorzalszych kibiców z całego świata do Melbourne, by mogli z bliska przeżywać emocje związane z wielkoszklemowym turniejem. W ekskluzywnej akcji wezmą udział legendy tenisa - Casey Dellacqua, Alicia Molik oraz Tommy Haas - którzy poprowadzą na miejscu zajęcia coachingowe z fanami.

Współpraca Haier ze światem tenisa nie kończy się na letnim turnieju w Australii. Jako Złoty Partner ATP Tour Haier będzie kontynuowała promowanie doskonałości przez cały sezon 2026, dbając o widoczność marki na korcie, ekskluzywną gościnność oraz integrację produktów na miejscu podczas najważniejszych turniejów. W ten sposób firma stworzy globalną platformę do prezentacji najnowszych innowacji Haier w obszarze inteligentnego stylu życia. Marka skorzysta również z szerokiej widoczności w kanałach cyfrowych ATP, docierając do internetowej publiczności liczącej ponad miliard odbiorców.

Po zakończeniu Australian Open Haier uruchomi ambitny program „Future Champions", w ramach którego zorganizowane zostaną młodzieżowe turnieje piłkarskie w Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce oraz w Japonii. Dodatkowo z tej okazji odbędą się mecze towarzyskie w Wielkiej Brytanii z udziałem gwiazd futbolu, w których wystąpią legendy lokalnych klubów, a także warsztaty motywacyjne i lokalne festiwale dla kibiców. Haier tradycyjnie zorganizuje również turniej Haier Cup Badminton w Azji Południowo-Wschodniej, a w tym roku dodatkowo zainauguruje turniej koszykówki Haier Cup Basketball, aby zaangażować szersze grono młodych sportowców.

Całoroczna podróż zwieńczona zostanie finałowym wydarzeniem Haier Fans Club Ultimate Cup w Qingdao w Chinach. Z całego świata na niezapomniany finał zjadą się zwycięzcy turniejów piłkarskich, koszykarskich i badmintonowych.

Firma Haier zakłada pozyskanie 100 tys. nowych fanów na całym świecie dzięki całorocznej strategii zaangażowania, którą zapoczątkuje współpraca z Australian Open. Haier Fans Club 2026 wzmacnia globalną obecność marki, łącząc ją z najbardziej prestiżowymi wydarzeniami sportowymi na świecie oraz promując wizję inteligentnego stylu życia wśród międzynarodowej publiczności.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2868997/Haier_Shines_Australian_Open_2026.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2868998/Haier_Shines_Australian_Open_2026_Official_Partner_Elevates_Game_Smart.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2868999/Haier_s_commitment_tennis_extends_Australian_summer.jpg