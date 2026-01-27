Haier brilla en el Abierto de Australia 2026: el socio oficial eleva el nivel del juego con innovación inteligente y determinación

MELBOURNE, Australia, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Haier, la marca líder mundial en electrodomésticos, ratifica su alianza estratégica con el Abierto de Australia (AO) en 2026 y brilla en uno de los escenarios deportivos más prestigiosos del mundo. Haier vuelve al Melbourne Park para electrificar el ambiente del torneo, con el objetivo de tender un puente entre el rendimiento deportivo de élite y la precisión de la vida doméstica inteligente para ofrecer una experiencia Zero Distance a fanáticos de todo el mundo.

Este año, la presencia de Haier trasciende a la publicidad de marca tradicional y transforma la cancha en una plataforma dinámica para la innovación y el impacto social.

En una emocionante demostración de precisión, los jugadores de primer nivel dirigieron sus golpes hacia electrodomésticos Haier colocados directamente en la cancha. Las lavadoras y secadoras Haier fueron los objetivos de mayor valor, y todos los ingresos obtenidos a través de este desafío se donaron a la Fundación Australiana de Tenis (Australian Tennis Foundation). Al integrar sus productos en pleno partido, Haier demostró cómo la marca facilita una "vida mejor" y se aseguró de que la emoción del juego también apoye a la comunidad local.

Así como el árbitro es el garante discreto del juego limpio, los electrodomésticos de Haier son el eje discreto de millones de hogares. Con un rendimiento "presente pero discreto", actúan como actores secundarios en la vida cotidiana, a la vez que se erigen como campeones indiscutibles de la innovación en la industria.

"Mientras iniciamos otro interesante capítulo con el Abierto de Australia, nos inspiramos para llevar el espíritu de este evento de categoría mundial a fanáticos de todo el mundo", señaló Wang Meiyan, vicepresidenta y directora de marca de Haier Group. "En 2026, lanzaremos una hoja de ruta global integral que extenderá la emoción mucho más allá de Melbourne. Esta iniciativa representa un año de celebración del compromiso de los fanáticos, la innovación deportiva y la tecnología, lo que genera instancias para que comunidades de todo el mundo se conecten a través de su pasión compartida por el deporte".

Para celebrar el lanzamiento, Haier invitó a Melbourne a los fanáticos más apasionados de todo el mundo, acercándolos así a la emoción del Grand Slam. Esta activación exclusiva contará con la presencia de leyendas del tenis, como Casey Dellacqua, Alicia Molik y Tommy Haas, quienes impartirán clínicas de entrenamiento interactivas y conversarán directamente con los fanáticos en el lugar.

El compromiso de Haier con el tenis se extiende mucho más allá del verano australiano. Como Socio Oro del ATP Tour, Haier seguirá defendiendo la excelencia durante la temporada 2026, con visibilidad de la marca en la cancha, experiencias de hotelería premium e integración de productos in situ en los principales torneos, lo que le brindará una plataforma global para exhibir sus últimas innovaciones en vida inteligente. La marca además se beneficiará de la exposición en los canales digitales de la ATP, con los que llegará a una audiencia en línea de más de mil millones de personas.

Tras el Abierto de Australia, Haier pondrá en marcha un ambicioso programa denominado "Future Champions" (Campeones futuros), en cuyo marco organizará torneos de fútbol juvenil en el sudeste asiático, el sur de Asia, Medio Oriente, África y Japón. Estas iniciativas se complementarán con partidos de fútbol amistosos con celebridades en el Reino Unido en los que participarán leyendas de clubes locales, talleres motivacionales y festivales locales para fanáticos. Haier continuará con su tradición de organizar la Haier Cup Badminton en el sudeste asiático y, al mismo tiempo, presentará este año la primera edición de la Haier Cup Basketball con el fin de atraer a un público más amplio de jóvenes atletas.

El itinerario de un año culmina con la Haier Fans Club Ultimate Cup en Qingdao, China. Esta gran celebración reunirá a los campeones aficionados de torneos de fútbol, baloncesto y bádminton de todo el mundo para una final inolvidable.

Con el Abierto de Australia como punto de partida, Haier tiene previsto atraer a más de 100.000 nuevos fanáticos en todo el mundo gracias a esta estrategia de compromiso de todo el año. El Haier Fans Club 2026 amplía la presencia de la marca en alineación con los eventos deportivos más prestigiosos del mundo a la vez que promueve la visión de una vida inteligente ante una audiencia global.

