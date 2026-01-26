Компания Haier сияет на Australian Open 2026: официальный партнер поднимает уровень игры за счет интеллектуальных инноваций и целеустремленности

МЕЛЬБУРН, Австралия, 27 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier, бренд бытовой техники номер один в мире, продолжает стратегическое партнерство с чемпионатом Australian Open (AO) в 2026 году, ярко сияя на одной из престижнейших спортивных арен мира. Вернувшись в Melbourne Park, компания Haier заряжает атмосферу турнира, преодолевая разрыв между элитными спортивными достижениями и точностью умных бытовых приборов, чтобы обеспечить болельщикам во всем мире просмотр с нулевого расстояния.

В этом году присутствие Haier выходит за рамки традиционного представления бренда, превращая корт в динамичную платформу для инноваций и социального влияния.

В захватывающей демонстрации точности игроки высшего уровня направили свои удары на приборы Haier, размещенные прямо на корте. Стиральные и сушильные машины Haier послужили ценными целями, и все доходы от этой демонстрации были пожертвованы фонду Australian Tennis Foundation. Интегрировав свои изделия в самый центр событий, компания Haier продемонстрировала, как бренд способствует «улучшению жизни», гарантируя, что азарт игры поддерживает также местное сообщество.

Подобно тому, как арбитр выступает в качестве молчаливого хранителя честной игры, бытовая техника Haier служит безмолвной опорой миллионов домов. Обеспечивая «реальную, хотя и незаметную» эффективность, они служат помощниками в повседневной жизни, занимая место бесспорного чемпиона отраслевых инноваций.

«Открывая очередную захватывающую главу чемпионата Australian Open, мы вдохновлены возможностью донести дух этого события мирового класса до болельщиков во всем мире, — сказал Ван Мэйян (Wang Meiyan), вице-президент и бренд-директор Haier Group. — В 2026 году мы начинаем реализацию всеобъемлющей глобальной дорожной карты, которая распространяет спортивное волнение далеко за пределы Мельбурна. Эта инициатива представляет собой годовой праздник взаимодействия с болельщиками, спортивных инноваций и технологий, создающий для сообществ по всему миру возможности общения через общую страсть к спорту».

Чтобы отметить начало, компания Haier пригласила страстных фанатов со всего мира в Мельбурн, приблизив их к волнительным матчам Большого шлема. Это эксклюзивное мероприятие включает выступления легенд тенниса Кейси Деллаквы (Casey Dellacqua), Алисии Молик (Alicia Molik) и Томми Хааса (Tommy Haas), которые будут руководить интерактивными тренерскими пунктами и напрямую взаимодействовать с болельщиками на местах.

Приверженность компании Haier теннису выходит далеко за рамки австралийского летнего сезона. В качестве Золотого партнера ATP Tour компания Haier продолжит совершенствование в течение всего сезона 2026 года, используя демонстрацию бренда на корте, первоклассное гостеприимство и интеграцию продуктов на местах в рамках крупных турниров, предоставляющих глобальную платформу для демонстрации последних инноваций компании в области «умного» стиля жизни. Бренд также выиграет от рекламы по цифровым каналам ATP, охватывающим онлайн-аудиторию более одного миллиарда человек.

После чемпионата Australian Open компания Haier развернет амбициозную программу «Чемпионы будущего», открыв молодежные футбольные турниры в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Японии. Эти инициативы будут дополняться футбольными товарищескими матчами знаменитостей в Великобритании с участием легендарных игроков местных клубов, мотивационными семинарами и локализованными фан-фестивалями. А также компания Haier продолжит свою традицию проведения Кубка Haier по бадминтону в Юго-Восточной Азии и представит в этом году первый турнир Кубок Haier по баскетболу , чтобы привлечь более широкую аудиторию молодых спортсменов.

Кульминацией программы продолжительностью в год станет турнир Haier Fans Club Ultimate Cup в Циндао, Китай. Этот грандиозный праздник объединит чемпионов среди фанатов с турниров по футболу, баскетболу и бадминтону со всего мира для участия в незабываемом финале.

Используя чемпионат Australian Open в качестве стартовой площадки, компания Haier планирует привлечь более 100 000 новых фанатов по всему миру в рамках этой круглогодичной стратегии взаимодействия. Haier Fans Club 2026 усиливает присутствие бренда, согласовывая его с самыми престижными спортивными событиями в мире, и одновременно расширяет демонстрацию «умного» стиля жизни для глобальной аудитории.

