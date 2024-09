Marketing

Public Relations

IR & Compliance

Agency

All Products HONOR redefine soluções de IA móvel com PC equipado com Snapdragon, agente de IA integrado e detecção de deepfake de IA na IFA 2024 BRAZIL - Portuguese USA - English USA - English USA - español USA - Polski Indonesia - Bahasa USA - čeština HONOR 10 set, 2024, 21:25 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo HONOR, Qualcomm, e Microsoft redefinem inovações em IA móvel BERLIM, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, na IFA 2024, a HONOR revelou três soluções de IA móvel revolucionárias: PC com IA equipado com plataformas Snapdragon® X Elite, agente de IA e detecção de deepfake de IA. O lançamento foi acompanhado de um painel de discussão instigante com o CEO da HONOR, George Zhao; Alex Katouzian, Group GM da MCX na Qualcomm Technologies, Inc.; e Mark Linton, vice-presidente da área de Vendas de Parceiros de Dispositivos na Microsoft. Juntos, exploraram a convergência de IA e a tecnologia Snapdragon, discutindo como essas inovações estão moldando o futuro de IA móvel. Continue Reading

HONOR redefine soluções de IA móvel com PC equipado com Snapdragon, agente de IA integrado e detecção de deepfake de IA na IFA 2024 (PRNewsfoto/HONOR) HONOR redefine soluções de IA móvel com PC equipado com Snapdragon, agente de IA integrado e detecção de deepfake de IA na IFA 2024 (PRNewsfoto/HONOR) HONOR redefine soluções de IA móvel com PC equipado com Snapdragon, agente de IA integrado e detecção de deepfake de IA na IFA 2024 (PRNewsfoto/HONOR) HONOR redefine soluções de IA móvel com PC equipado com Snapdragon, agente de IA integrado e detecção de deepfake de IA na IFA 2024 (PRNewsfoto/HONOR)

"Quando se trata de computação móvel, IA não é só uma palavra da moda, é uma revolução," comentou George Zhao, CEO da HONOR Device Co., Ltd. "Na HONOR, estamos comprometidos em trabalhar com nossos parceiros para fornecer poderosos recursos em IA e conectividade perfeita, enquanto protegemos a privacidade dos nossos usuários. Por meio de colaborações abertas com líderes da indústria, estamos criando dispositivos que capacitam indivíduos e redefinem o que é possível."

"Na Qualcomm Technologies, acreditamos que a NPU é a chave para desbloquear o verdadeiro potencial da IA nos PCs," complementou Alex Katouzian, Group GM da MCX na Qualcomm Technologies, Inc. "O Snapdragon X Elite, com seu desempenho de NPU líder do setor, capacita os PCs com IA, como o HONOR MagicBook Art 14, a fornecer experiências de IA de última geração. Os usuários não somente verão uma melhora significativa nos recursos, como também a eficiência da NPU que estende a duração da bateria, permitindo aos usuários manter-se produtivo por longos períodos."

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon : Redefinindo o PC na era de IA móvel

O cenário do PC está passando por uma transformação radical, conduzida por avanços na IA e no crescimento das plataformas Snapdragon. Impulsionado pelos recursos de IA a nível de plataforma da HONOR e desenvolvido em colaboração com os maiores líderes do setor, o HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon é o arauto de uma nova era na computação.

Com um design elegante e compacto, o HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon é uma maravilha da engenharia leve. Incorporando recursos de IA avançados a nível de plataforma juntamente com soluções robustas de hardware e software, garante produtividade e experiência de usuário inigualáveis. Traduzindo para os laptops as características de leveza e finura que são típicas dos smartphones, fornecendo o PC com IA mais leve e fino do mercado, pesando aproximadamente 1 kg com uma finura de 1 cm. O HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon conta com uma atraente tela sensível ao toque HONOR FullView de 14,6 polegadas com uma resolução cristalina de 3,1K, oferecendo uma imersiva jornada visual. Também inclui uma excelente proporção entre a tela e o corpo de 97%, a maior entre os notebooks de 14 polegadas. O HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon é capacitado pelo Qualcomm Snapdragon X Elite, elevando a experiência computacional a novas alturas em termos de poder, eficiência e segurança.

O HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon também permite uma transição suave dos aplicativos do Windows no X86 para o Windows na arquitetura do Snapdragon. Com base em anos de pesquisa em ecossistema, a HONOR criou uma biblioteca de pontos de acesso (Hotspot Library) que utiliza IA a nível de plataforma para identificar cenários usados frequentemente e ativar a otimização da tradução eficientemente. A HONOR melhorou em 16% o tempo de inicialização1 com otimização de tradução em uma gama diversa de aplicativos do Windows. Atualmente, a HONOR otimizou um total de 14 dos maiores aplicativos em seis das maiores categorias, incluindo os navegadores, encontros online, mídia, escritório, software social e ferramentas.

O HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon estará disponível em breve na Alemanha, França e Itália. Para pré-venda, acesse a loja online da HONOR em www.honor.com.

Experiências perfeitas de IA aprimoradas pelo poder do MagicRing

Na era de IA móvel, a conectividade perfeita entre sistemas operacionais capacitará verdadeiramente os usuários a desbloquear a IA em todo lugar. Ao contrário das conexões manuais de ponto a ponto das soluções tradicionais, HONOR MagicRing permite que vários dispositivos da mesma conta se conectem automaticamente com baixo consumo de energia.

O MagicRing não apenas conecta dispositivos como também serviços entre os dispositivos. A solução também permite aos usuários utilizar o mesmo conjunto de teclado e mouse em vários dispositivos, receber chamadas e notificações em um dispositivo além dos seus smartphones e controlar a câmera deste no PC. Com o fluxo seguro e suave de serviços e informação nos dispositivos, o MagicRing facilita a experiência de IA em múltiplos dispositivos. Por exemplo, como um dos cenários habituais da experiência do Windows no Snapdragon, o Cocreator permite que usuários produzam artes fantásticas a partir de simples desenhos. Possibilitados pelo MagicRing, os usuários podem acessar sem problemas o Cocreator em seu HONOR MagicPad 2, desenhando obras de arte de IA com o seu Magic-Pencil. Enquanto isso, eles também podem utilizar o AI Eraser do HONOR Magic V3 no HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon para experimentar níveis inigualáveis de IA móvel conveniente.

Agente de IA da HONOR: O primeiro agente de IA integrado para o ecossistema aberto

O agente de IA da HONOR é um assistente pessoal revolucionário sempre ativo projetado para aprimorar e simplificar o cotidiano dos usuários. Ao entender intuitivamente os pedidos e intenções dos usuários através da análise de linguagem e tecnologia de conscientização de IU, o agente de IA que aprende a partir dos seus hábitos e ambiente do dispositivo, pode tomar decisões de forma inteligente em vários aplicativos e serviços. Esse recurso o possibilita automatizar tarefas complexas. A HONOR demonstrou como encontrar e cancelar inscrições indesejadas em diferentes aplicativos com apenas alguns simples comandos de voz em seus smartphones.

Visando o futuro, o agente de IA da HONOR está preparado para se tornar o alicerce da IA móvel, e deve chegar com o HONOR Magic7 Series na China mais tarde nesse ano. Essa inovação não significa apenas um salto na tecnologia, como também anuncia uma nova era onde a IA é integrada perfeitamente em nossa rotina, aumentando a produtividade e eficiência do dia a dia.

A primeira tecnologia integrada de detecção de deepfake de IA do mundo

À medida que a tecnologia por trás dos deepfakes torna-se mais sofisticada, o potencial para o desuso, incluindo roubo de identidade e a disseminação de desinformação, cresce expressivamente. A detecção de deepfake de IA integrada da HONOR representa uma solução inovadora projetada para proteger os usuários da crescente e prevalente ameaça dos deepfakes. Esse sistema inovador de detecção emprega algoritmos avançados para analisar meticulosamente vários elementos, como imperfeições sintéticas a nível de pixel, artefatos de composição de bordas, continuidade entre quadros, consistência no penteado do rosto à orelha e a posição de traços sintéticos. Ao examinar essas características, a tecnologia pode identificar com precisão o conteúdo manipulado, distinguindo entre a mídia genuína e alterações enganosas.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma fornecedora global líder de dispositivos inteligentes. Sua meta é tornar-se uma marca icônica global de tecnologia e criar um mundo inteligente para todos por meio de seus poderosos produtos e serviços. Com um foco inabalável em P&D, a empresa assumiu o compromisso de desenvolver tecnologias que possibilitem às pessoas de todo o mundo ultrapassarem seus limites, dando-lhes a liberdade de realizar e fazer mais. Oferecendo uma linha completa de smartphones, tablets, laptops e dispositivos vestíveis de alta qualidade para atender a todos os orçamentos, o portfólio de produtos inovadores, premium e confiáveis da HONOR permite que as pessoas sejam uma versão melhor de si mesmas.

Para obter mais informações, visite a HONOR on-line em www.honor.com ou envie um e-mail para [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

1Dados vêm dos laboratórios da HONOR.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499380/image_5003200_55167827.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499381/image_5003200_55167858.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499382/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499383/2.jpg

FONTE HONOR