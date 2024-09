HONOR na veľtrhu IFA 2024 nanovo definuje riešenia mobilnej umelej inteligencie s počítačom na platforme Snapdragon, AI Agent a AI Deepfake Detection priamo v zariadení

„Pokiaľ ide o mobilné počítače, AI nie je len módne slovo, je to revolúcia," komentoval George Zhao, generálny riaditeľ HONOR Device Co., Ltd. „V spoločnosti HONOR sme sa zaviazali spolupracovať s partnermi na poskytovaní výkonných možností AI a bezproblémového pripojenia, pričom zároveň chránime súkromie našich používateľov. Prostredníctvom otvorenej spolupráce s lídrami v tomto odvetví vytvárame zariadenia, ktoré jednotlivcom uľahčujú život a nanovo definujú možnosti."

„V spoločnosti Qualcomm Technologies sme presvedčení, že NPU je kľúčom k odomknutiu skutočného potenciálu AI v počítačoch," dodal Alex Katouzian, generálny riaditeľ skupiny MCX, Qualcomm Technologies, Inc. „Snapdragon X Elite so špičkovým výkonom NPU umožňuje počítačom s podporou AI, je HONOR MagicBook Art 14, poskytovať umelú inteligenciu novej generácie. Používatelia zaznamenajú nielen výrazné zvýšenie schopností. Efektívnosť NPU sa premieta aj do dlhšej životnosti batérie, takže používatelia môžu byť produktívni po dlhšiu dobu."

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon: Nová definícia počítačov v ére mobilnej umelej inteligencie

Počítačové prostredie prechádza radikálnou transformáciou, ktorá je poháňaná pokrokmi v AI a vzostupom platforiem Snapdragon. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, s podporou schopností umelej inteligencie na úrovni platformy HONOR a vyvinutý v spolupráci s poprednými priemyselnými lídrami ohlasuje novú éru výpočtovej techniky.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon s elegantným a kompaktným dizajnom je zázrakom ľahkej konštrukcie. Zahŕňa špičkové funkcie AI na úrovni platformy spolu s robustnými hardvérovými a softvérovými riešeniami, čo zaisťuje bezkonkurenčnú produktivitu a používateľskú skúsenosť. Prevádza do notebookov ľahkú a tenkú konštrukciu smartfónov a prináša najľahší a najtenší počítač s umelou inteligenciou na trhu s hmotnosťou približne 1 kg a hrúbkou 1 cm. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon je vybavený pôsobivým 14,6-palcovým dotykovým displejom HONOR FullView s krištáľovo čistým rozlíšením 3,1 K, ktorý prináša pohlcujúci vizuálny zážitok. Ponúka tiež vynikajúci pomer obrazovky k telu 97 %, čo je najväčší medzi 14-palcovými notebookmi. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon obsahuje platformy Qualcomm Snapdragon X Elite, ktorý pozdvihuje prácu s počítačom na novú úroveň, pokiaľ ide o výkon, efektivitu a bezpečnosť.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon tiež umožňuje plynulý prechod aplikácií Windows pod X86 na architektúru Windows pod Snapdragon. Na základe dlhoročného výskumu ekosystému vytvoril HONOR knižnicu Hotspot Library, ktorá pomocou AI na úrovni platformy identifikuje často používané scenáre a efektívne spúšťa optimalizáciu prekladu. Spoločnosť HONOR zlepšila priemerný čas spustenia o 16 %1 vďaka optimalizácii prekladu v rôznych aplikáciách systému Windows. Aktuálne spoločnosť HONOR optimalizovala celkom 14 najlepších aplikácií v šiestich hlavných kategóriách, vrátane prehliadačov, online stretnutí, médií, kancelárskeho, sociálneho softvéru a nástrojov.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon bude čoskoro dostupný v Nemecku, Francúzsku a Taliansku. Ak si chcete predobjednať, navštívte online obchod HONOR na adrese www.honor.com.

Bezproblémové zážitky s umelou inteligenciou s podporou MagicRing

V ére mobilnej AI umožní hladké prepojenie medzi operačnými systémami používateľom odomknúť schopnosti AI skutočne kdekoľvek. Na rozdiel od manuálnych pripojení typu point-to-point v tradičných riešeniach, HONOR MagicRing umožňuje automatické pripojenie viacerých zariadení pod rovnakým účtom s nízkou spotrebou energie.

MagicRing nielenže spája zariadenia, ale aj služby v rámci rôznych zariadení. Riešenie tiež umožňuje používať tú istú klávesnicu a myš na viacerých zariadeniach, prijímať hovory a oznámenia na inom zariadení ako na smartfóne a ovládať fotoaparát smartfónu cez počítač. Vďaka bezpečnému a hladkému toku služieb a informácií medzi zariadeniami MagicRing je práca s AI na viacerých zariadeniach jednoduchšia. Napríklad, ako jeden z typických scenárov prostredia Windows na Snapdragon, Cocreator umožňuje vytvárať fantastické umelecké diela pomocou jednoduchých ťahov. Pomocou MagicRIng môžu používatelia na svojom HONOR MagicPad 2 bezproblémovo pracovať v aplikácii Cocreator a pomocou magickej ceruzky kresliť majstrovské diela AI. Zároveň môžu používať nástroj AI Eraser od HONOR Magic V3 na HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon a užívať si bezkonkurenčnú úroveň pohodlnej mobilnej AI.

HONOR AI Agent: Prvý AI agent priamo v zariadení vytvára otvorený ekosystém

HONOR AI Agent je revolučný osobný asistent, ktorý je neustále v prevádzke a je navrhnutý tak, aby zlepšil a zjednodušil váš každodenný život. Vďaka intuitívnemu chápaniu požiadaviek a zámerov používateľov prostredníctvom jazykovej analýzy a technológie povedomia o používateľskom rozhraní môže AI Agent, ktorý sa učí podľa zvykov a prostredia zariadenia, inteligentne prijímať rozhodnutia v rôznych aplikáciách a službách. Vďaka tejto schopnosti môže automatizovať zložité úlohy. HONOR ukázal, ako je možné nájsť a zrušiť nechcené predplatné v rôznych aplikáciách pomocou niekoľkých jednoduchých hlasových príkazov na smartfóne.

Na prahu budúcnosti je HONOR AI Agent pripravený stať sa základným kameňom mobilnej AI a očakáva sa, že koncom tohto roka príde do Číny príde so sériou HONOR Magic7. Táto inovácia znamená nielen technologický skok, ale aj predzvesť novej éry, v ktorej sa AI bez problémov integruje do nášho bežného života a zvyšuje každodennú produktivitu a efektivitu.

Prvá technológia AI Deepfake Detection je na svete

Keďže technológia deepfake je stále sofistikovanejšia, výrazne narastá aj možnosť zneužitia vrátane krádeže identity a šírenia dezinformácií. AI Deepfake Detection spoločnosti HONOR priamo v zariadení predstavuje prelomové riešenie navrhnuté na ochranu používateľov pred čoraz rozšírenejšou hrozbou deepfake. Tento inovatívny detekčný systém pomocou pokročilých algoritmov dôkladne analyzuje rôzne prvky vrátane syntetických nedokonalostí na úrovni pixelov, artefaktov kompozície hraníc, kontinuity medzi snímkami, konzistencie účesu od tváre k uchu a umiestnenia syntetických stôp. Skúmaním týchto charakteristík dokáže technológia presne identifikovať upravený obsah, pričom rozlišuje medzi skutočnými médiami a klamlivými zmenami.

O spoločnosti HONOR

HONOR je popredným svetovým dodávateľom inteligentných zariadení. Vynakladá úsilie stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a vytvárať nový inteligentný svet pre každého prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb. S neochvejným zameraním na výskum a vývoj je spoločnosť odhodlaná vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete ísť ďalej a dávajú im slobodu dosiahnuť a urobiť viac. Portfólio inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov HONOR ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení, ktoré vyhovujú každému rozpočtu a umožňujú ľuďom stať sa lepšou verziou samých seba.

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti HONOR www.honor.com alebo pošlite e-mail na adresu [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

1Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2499255/image_5003200_55167827.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2499256/image_5003200_55167858.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2499257/1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2499258/2.jpg