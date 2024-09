HONOR redefine las soluciones móviles de IA con un PC equipado con Snapdragon

"En lo que respecta a la informática móvil, la IA no es solo una palabra de moda, es una revolución", comentó George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co., Ltd., una de las principales empresas del sector. "En HONOR, estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios para ofrecer potentes capacidades de IA y conectividad sin fisuras, al tiempo que protegemos la privacidad de nuestros usuarios. A través de la colaboración abierta con los líderes de la industria, estamos creando dispositivos que empoderan a las personas y redefinen lo que es posible".

"En Qualcomm Technologies, creemos que la NPU es la clave para liberar el verdadero potencial de la IA en los PC", añadió Alex Katouzian, director del grupo de MCX, Qualcomm Technologies, Inc. "Snapdragon X Elite, con su rendimiento de NPU líder del sector, permite a los PC con IA, como el HONOR MagicBook Art 14, ofrecer experiencias de IA de próxima generación. Los usuarios no solo verán un impulso significativo en las capacidades, sino que la eficiencia de la NPU también se traduce en una mayor duración de la batería, lo que permite a los usuarios mantenerse productivos durante períodos prolongados".

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon : Redefine el PC en la era de la IA móvil

El panorama de los PC está experimentando una transformación radical, impulsada por los avances en IA y el auge de las plataformas Snapdragon. Impulsado por las capacidades de IA a nivel de plataforma de HONOR y desarrollado en colaboración con los principales líderes de la industria, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon anuncia una nueva era de la informática.

Con un diseño elegante y compacto, el HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon es una maravilla de la ingeniería ligera. Incorpora funciones de IA de última generación a nivel de plataforma junto con sólidas soluciones de hardware y software, lo que garantiza una productividad y una experiencia de usuario inigualables. Traslada las características de ligereza y delgadez de los smartphones a los portátiles, ofreciendo el AI PC más ligero y delgado del mercado, con un peso aproximado de 1 kg y una delgadez de 1 cm. El HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, que ofrece un viaje visual envolvente, cuenta con una cautivadora pantalla táctil HONOR FullView de 14,6 pulgadas con una resolución cristalina de 3,1K. También incluye una extraordinaria relación pantalla-cuerpo del 97%, la mayor entre los portátiles de 14 pulgadas. El HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon está equipado con el Qualcomm Snapdragon X Elite, que eleva la experiencia informática a nuevas cotas de potencia, eficiencia y seguridad.

El HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon también permite una transición fluida de las aplicaciones Windows en X86 a la arquitectura Windows en Snapdragon. Basándose en años de investigación sobre el ecosistema, HONOR creó una Hotspot Library que utiliza IA a nivel de plataforma para identificar escenarios de uso frecuente y activar la optimización de traducción de forma eficiente. HONOR ha mejorado el 16% del tiempo medio de arranque1 con la optimización de la traducción en una amplia gama de aplicaciones de Windows. Actualmente, HONOR ha optimizado un total de las 14 aplicaciones principales en seis categorías principales, incluidos navegadores, reuniones en línea, medios de comunicación, oficina, software social y herramientas.

El HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon estará pronto disponible en Alemania, Francia e Italia. Para realizar un pedido anticipado, visite la tienda online de HONOR en www.honor.com.

Experiencias de IA sin fisuras elevadas por el poder de MagicRing

En la era de la IA móvil, la conectividad transparente entre sistemas operativos permitirá a los usuarios disfrutar de la IA en cualquier lugar. A diferencia de las conexiones manuales punto a punto de las soluciones tradicionales, HONOR MagicRing permite que varios dispositivos de la misma cuenta se conecten automáticamente con un bajo consumo de energía.

El MagicRing no sólo conecta dispositivos, sino también servicios entre ellos. La solución también permite a los usuarios utilizar el mismo conjunto de teclado y ratón para varios dispositivos, recibir llamadas y notificaciones en un dispositivo distinto del smartphone y controlar la cámara del smartphone en el PC. Gracias al flujo seguro y fluido de servicios e información entre dispositivos, MagicRing facilita la experiencia de la IA multidispositivo. Por ejemplo, como uno de los escenarios típicos de la experiencia Windows en Snapdragon, Cocreator permite a los usuarios producir fantásticas obras de arte con simples dibujos. Con MagicRing, los usuarios pueden acceder sin problemas a Cocreator en su HONOR MagicPad 2, dibujando obras maestras de IA con su Magic-Pencil. Mientras tanto, también pueden utilizar AI Eraser de HONOR Magic V3 en el HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon para experimentar niveles sin precedentes de cómoda IA móvil.

Agente de IA HONOR: El primer agente de IA en dispositivos para el ecosistema abierto

El agente de IA HONOR es un revolucionario asistente personal siempre activo diseñado para mejorar y simplificar la vida diaria de los usuarios. Al comprender intuitivamente las peticiones e intenciones de los usuarios mediante el análisis del lenguaje y la tecnología de reconocimiento de la interfaz de usuario, el agente de IA, que aprende de sus hábitos y del entorno del dispositivo, puede tomar decisiones de forma inteligente en varias aplicaciones y servicios. Esta capacidad le permite automatizar tareas complejas. HONOR demostró cómo encontrar y cancelar suscripciones no deseadas a diferentes aplicaciones con unos simples comandos de voz en sus smartphones.

De cara al futuro, el agente de IA HONOR está a punto de convertirse en la piedra angular de la IA móvil, y se prevé que llegue con la serie HONOR Magic7 a finales de este año en China. Esta innovación no solo supone un salto tecnológico, sino que también anuncia una nueva era en la que la IA se integra a la perfección en nuestras rutinas diarias, mejorando la productividad y la eficiencia cotidianas.

La primera tecnología del mundo de detección de deepfakes con IA en dispositivos

A medida que la tecnología detrás de los deepfakes se vuelve más sofisticada, el potencial de uso indebido, incluyendo el robo de identidad y la difusión de desinformación, crece significativamente. La detección de deepfakes mediante IA en el dispositivo de HONOR representa una solución innovadora diseñada para proteger a los usuarios de la amenaza cada vez más frecuente de los deepfakes. Este innovador sistema de detección emplea algoritmos avanzados para analizar meticulosamente diversos elementos, como las imperfecciones sintéticas a nivel de píxel, los artefactos de composición de los bordes, la continuidad entre fotogramas, la coherencia en el peinado de cara a oreja y la posición de los trazos sintéticos. Al examinar estas características, la tecnología puede identificar con precisión contenidos manipulados, distinguiendo entre medios auténticos y alteraciones engañosas.

Acerca de HONOR

HONOR es un proveedor líder mundial de dispositivos inteligentes. Su objetivo es convertirse en una marca tecnológica emblemática y crear un nuevo mundo inteligente para todos a través de sus potentes productos y servicios. Con un enfoque inquebrantable en I+D, se compromete a desarrollar tecnología que permita a las personas de todo el mundo ir más allá, dándoles la libertad de lograr y hacer más. Con una gama de smartphones, tabletas, portátiles y dispositivos portátiles de alta calidad que se adaptan a todos los presupuestos, la cartera de productos innovadores, de primera calidad y fiables de HONOR permite a las personas convertirse en una mejor versión de sí mismas.

Para más información, visite la página web de HONOR en www.honor.com o escriba un email a [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

1Datos procedentes de los laboratorios de HONOR.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499255/image_5003200_55167827.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499256/image_5003200_55167858.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499257/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499258/2.jpg