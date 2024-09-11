شركة HONOR تُعيد تعريف حلول الذكاء الاصطناعي للأجهزة الجوالة مع جهاز كمبيوتر مدعوم بمعالج Snapdragon ووكيل الذكاء الاصطناعي المُثبت على الجهاز وإمكانية اكتشاف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي في معرض إيفا برلين (IFA) لعام 2024

برلين, 10 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت HONOR اليوم في معرض IFA 2024 عن ثلاث حلول رائدة للأجهزة الجوالة بتقنية الذكاء الاصطناعي: جهاز كمبيوتر يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي مدعوم من منصات Snapdragon® X Elite والوكيل الذكي وإمكانية اكتشاف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي. على هامش فعالية الإطلاق، انعقدت مناقشة مثيرة تضم الرئيس التنفيذي لشركة HONOR جورج تشاو؛ وأليكس كاتوزيان، المدير العام لمجموعة MCX في Qualcomm Technologies, Inc؛ ومارك لينتون، نائب رئيس مبيعات شركاء الأجهزة في Microsoft؛ حيث تناقشوا عن تقارب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا Snapdragon، كيفية تسهم هذه الابتكارات في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي للأجهزة الجوالة.

علّق جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Devuce Co., Ltd. قائلاً: "في HONOR، عندما يتعلق الأمر بالحوسبة الجوّالة، يصبح الذكاء الاصطناعي ليس مجرد كلمة شائعة الاستخدام، بل إنه يمثل نقلة ثورية في المجال. ونلتزم بالعمل مع شركائنا لتوفير قدرات فعّالة لتقنية الذكاء الاصطناعي ولتحقيق الاتصال السلس مع حماية خصوصية مستخدمينا. ومن خلال التعاون المنفتح مع قادة المجال، ننشئ أجهزة تُمكِّن الأفراد وتعيد تعريف الإمكانات."

وصرّح أليكس كاتوزيان، المدير العام لمجموعة MCX في Qualcomm Technologies, Inc، قائلاً: "في شركتنا، نجد أن وحدة المعالجة العصبية (NPU) هي المفتاح الذي يساعد على تحقيق الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية، " وأضاف: "إن مُعالج Snapdragon X Elite المزوّد بأداء NPU الرائد في المجال يمكّن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، مثل HONOR MagicBook Art 14، من تقديم تجارب الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. لن يشعر المستخدمون بزيادة كبيرة في القدرات فحسب، ولكن أيضًا في عمر البطارية الذي أصبح أطول بفضل كفاءة NPU، ما يسمح للمستخدمين بمواصلة الإنتاج لفترات طويلة."

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon : إعادة تشكيل لمفهوم الكمبيوتر الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي للأجهزة الجوالة

تشهد صناعة الكمبيوتر الشخصي تحولاتٍ جذرية، وهي نتيجةً التقدم الذي يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع بروز منصات Snapdragon. يُبشّر جهاز HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon ببداية عصر جديد من الحوسبة، وذلك لأنه مدعوم قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى منصة HONOR، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع كبار القادة في المجال.

يأتي جهاز HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon المُعجزة بتصميم أنيق ونحيف ووزن خفيف. ويتضمن الجهاز ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة على مستوى المنصة، إلى جانب حلول الأجهزة والبرمجيات الفعّالة، ما يضمن إنتاجية وتجربة المستخدم لا مثيل لهما. إن هذا الجهاز ينقل خصائص الهواتف الذكية الخفيفة ذات التصميمات النحيفة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ما يوفّر أسهل وأرخص جهاز كمبيوتر ذكي في السوق بوزن حوالي 1 كجم ونحافة سُمكها 1 سم. يزوّد جهاز HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon المستخدم برحلة بصرية غامرة؛ إذ يتميز بشاشة لمس HONOR FullView Touch Display بمقاس 14.6 بوصة ذات ألوان جذابة بدقة 3.1K واضحة للغاية. إضافةً إلى ذلك، بلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 97%، وهي نسبة مميزة للغاية وتُعد الأكبر بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمقاس 14 بوصة. يتم تشغيل جهاز HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon بمُعالج Qualcomm Snapdragon X Elite، وهو ما يرتقي بتجربة الحوسبة إلى مستويات جديدة من حيث الطاقة والكفاءة والأمان،

ويتيح الجهاز أيضًا إمكانية الانتقال بسلاسة بين تطبيقات Windows على X86 إلى Windows على بنية مُعالج Snapdragon. استنادًا إلى سنوات من الأبحاث حول منظومات الأجهزة، أنشأت HONOR مكتبة Hotspot تستخدم الذكاء الاصطناعي على مستوى المنصة لتحديد السيناريوهات المُستخدمة بشكلٍ متكرر وتفعيل تحسين الترجمة بكفاءة. وقد حسّنت HONOR من متوسط وقت التمهيد1 بنسبة 16% وتمكّنت من تحسين جودة الترجمة عبر مجموعة متنوعة من تطبيقات Windows. وفي الوقت الحالي، نجحت شركة HONOR في تحسين إجمالي 14 تطبيقًا مميزًا عبر ست فئات رئيسية، بما في ذلك المتصفحات والاجتماعات عبر الإنترنت والوسائط والمكتب والبرامج الاجتماعية والأدوات.

وسيتوفّر جهاز HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon قريبًا في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على www.honor.com.

تجارب الذكاء الاصطناعي السلسة المُحسّنة بقوة MagicRing

في عصر الذكاء الاصطناعي للأجهزة الجوالة، سيُمكّن الاتصال السلس عبر نظام التشغيل المستخدمين حقًا من إتاحة الذكاء الاصطناعي في كل مكان. على عكس الاتصالات اليدوية من نقطة إلى نقطة في الحلول التقليدية، يسمح MagicRing من HONOR لأجهزة متعددة من نفس الحساب بالاتصال تلقائيًا باستهلاك منخفض للطاقة.

ولا يقوم MagicRing بتوصيل الأجهزة فحسب، بل يقوم أيضًا بتوصيل الخدمات عبر الأجهزة. إضافةً إلى ذلك، يتيح هذا الحل للمستخدمين استخدام نفس مجموعة لوحة المفاتيح والماوس لأجهزة متعددة، فضلاً عن إمكانية تلقي المكالمات والإشعارات على جهاز آخر غير هواتفهم الذكية، والتحكم في كاميرا الهاتف الذكي على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يجعل MagicRing تجربة الذكاء الاصطناعي متعددة الأجهزة أسهل بفضل التدفق الآمن والسلس للخدمات والمعلومات عبر الأجهزة. على سبيل المثال، إن إحدى السيناريوهات النموذجية لـ Windows على تجربة Snapdragon تتمثل في إمكانية إتاحة Cocreator للمستخدمين بإنتاج أعمال فنية رائعة مع رسومات بسيطة. وبدعم من MagicRing، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى Cocreator على HONOR MagicPad 2 ورسم روائعهم الفنية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بالقلم الرصاص السحري Magic-Pencil. وفي هذه الأثناء، يمكنهم أيضًا استخدام الممحاة الذكية AI Eraser من HONOR Magic V3 على HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon لتجربة مستويات مريحة لا مثيل لها من الذكاء الاصطناعي للأجهزة الجوالة.

وكيل الذكاء الاصطناعي من HONOR: أول وكيل للذكاء الاصطناعي على الجهاز للمنظومة المفتوحة

وكيل الذكاء الاصطناعي من HONOR هو مساعد شخصي متوفر بشكلٍ دائم ويعمل بذكاء، وهو مصمم لتعزيز وتبسيط الحياة اليومية للمستخدمين. يفهم الوكيل طلبات المستخدمين ونواياهم بشكل بديهي من خلال تحليل اللغة وتكنولوجيا الوعي بواجهة المستخدم، ويمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي الذي يتعلّم من عاداتهم ومنظومة الأجهزة كيفية اتخاذ قرارات بذكاء عبر التطبيقات والخدمات المختلفة، ما يتيح القدرة على أتمتة المهام المعقدة. وضّحت شركة HONOR كيفية العثور على الاشتراكات في التطبيقات غير المرغوب فيها وإلغائها عبر التطبيقات المختلفة، وذلك من خلال إصدار بعض الأوامر الصوتية البسيطة على هواتفهم الذكية.

ولأننا نتطّلع إلى المستقبل، فإن وكيل الذكاء الاصطناعي من HONOR على وشك أن يمثل حجر الأساس في مجال الذكاء الاصطناعي للأجهزة الجوالة، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه مع سلسلة HONOR Magic7 لاحقًا في الصين هذا العام. إن هذا الابتكار لا يدل على التطور المبهر في التكنولوجيا فحسب، بل إنه يشير أيضًا إلى عصر جديد يتكامل فيه الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع روتيننا اليومي، ما يعزز الإنتاجية والكفاءة اليومية.

أول تكنولوجيا مُدمجة على الأجهزة في العالم لاكتشاف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي

بينما تتطوّر تقنيات التزوير العميق، تزداد احتمالات إساءة الاستخدام، بما في ذلك سرقة الهوية وانتشار المعلومات المضللة بشكلٍ كبير. لذا، تُميّز إمكانية اكتشاف التزييف العميق المدمجة في جهاز HONOR حلاً رائدًا لحماية المستخدمين من التعرّض للتهديدات المتزايدة الناتجة عن سيناريوهات التزييف العميق. ويستخدم نظام الكشف المبتكر الخوارزميات المتقدمة لتحليل العناصر المختلفة بدقة، بما في ذلك العيوب الاصطناعية على مستوى البكسل، والبيانات الاصطناعية التكوينية الحدودية، والاستمرارية بين الإطارات، واتساق تصفيفة الشعر من الوجه إلى الأذنين، وتحديد مكان آثار البيانات الاصطناعية. ومن خلال فحص هذه الخصائص، يمكن للتكنولوجيا تحديد المحتوى المُتلاعب به بدقة والتمييز بين الوسائط الحقيقية والتغييرات الخادعة.

نبذة عن HONOR

HONOR شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا وتسعى كذلك إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية، وهي ملتزمة بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من المزيد من التطور، وتمنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد وذلك من خلال الاهتمام الدائم بالبحث والتطوير. تقدم HONOR مجموعة عالية الجودة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول والأجهزة القابلة للارتداء لتناسب مختلف الميزانيات، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل من أنفسهم.

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1البيانات مأخوذة من معامل HONOR.

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