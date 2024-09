HONOR definiert mobile KI-Lösungen mit Snapdragon PC, AI Agent auf dem Gerät und AI Deepfake Detection auf der IFA 2024 neu

„Wenn es um Mobile Computing geht, ist KI nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Revolution", kommentiert George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd. „Wir bei HONOR haben uns verpflichtet, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um leistungsstarke KI-Funktionen und nahtlose Konnektivität zu bieten und gleichzeitig die Privatsphäre unserer Nutzer zu schützen. Durch die offene Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche entwickeln wir Geräte, die den Einzelnen unterstützen und das Mögliche neu definieren.

„Qualcomm Technologies ist davon überzeugt, dass die NPU der Schlüssel zur Erschließung des wahren Potenzials von KI in PCs ist", ergänzt Alex Katouzian, Group GM of MCX, Qualcomm Technologies, Inc. „Der Snapdragon X Elite mit seiner branchenführenden NPU-Leistung ermöglicht es KI-PCs wie dem HONOR MagicBook Art 14, KI-Erlebnisse der nächsten Generation zu liefern. Die Nutzer werden nicht nur einen deutlichen Leistungszuwachs erleben, sondern die Effizienz der NPU führt auch zu einer längeren Akkulaufzeit, so dass die Nutzer über längere Zeiträume produktiv sein können."

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon : Neudefinition des PCs in der Ära der mobilen KI

Die PC-Landschaft befindet sich in einem radikalen Wandel, angetrieben durch Fortschritte in der KI und den Aufstieg der Snapdragon-Plattformen. Angetrieben von HONORs KI-Fähigkeiten auf Plattformebene und in Zusammenarbeit mit führenden Industrieunternehmen entwickelt, läutet das HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon eine neue Ära der Computertechnik ein.

Mit seinem schlanken und kompakten Design ist das HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon ein Wunderwerk der Leichtbauweise. Es umfasst modernste KI-Funktionen auf Plattformebene sowie robuste Hardware- und Softwarelösungen, die eine unübertroffene Produktivität und Benutzerfreundlichkeit gewährleisten. Es überträgt die leichten und schlanken Eigenschaften von Smartphones auf Laptops und ist mit einem Gewicht von ca. 1 kg und einer Schlankheit von 1 cm der leichteste und schlankste KI-PC auf dem Markt. Das HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon verfügt über ein fesselndes 14,6-Zoll-HONOR FullView Touch Display mit einer kristallklaren 3,1K-Auflösung und bietet so eine beeindruckende visuelle Reise. Außerdem bietet es ein hervorragendes Verhältnis von 97 % zwischen Bildschirm und Gehäuse, das größte unter den 14-Zoll-Notebooks. Das HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon wird vom Qualcomm Snapdragon X Elite angetrieben, das das Computererlebnis in Bezug auf Leistung, Effizienz und Sicherheit auf ein neues Niveau hebt.

Das HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon ermöglicht außerdem einen reibungslosen Übergang von Windows-Anwendungen auf X86 auf die Windows on Snapdragon Architektur. Auf der Grundlage jahrelanger Forschung über das Ökosystem hat HONOR eine Hotspot-Bibliothek entwickelt, die KI auf Plattformebene nutzt, um häufig verwendete Szenarien zu identifizieren und eine effiziente Übersetzungsoptimierung auszulösen. HONOR hat die durchschnittliche Startzeit um 16 %1 mit Übersetzungsoptimierung in einer Vielzahl von Windows-Anwendungen verbessert. Derzeit hat HONOR insgesamt 14 Anwendungen in sechs Hauptkategorien optimiert, darunter Browser, Online-Meetings, Medien, Office, Social Software und Tools.

Das HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon wird bald in Deutschland, Frankreich und Italien erhältlich sein. Für Vorbestellungen besuchen Sie bitte jetzt den HONOR Online-Shop unter www.honor.com.

Nahtlose KI-Erlebnisse durch die Leistung von MagicRing

In der Ära der mobilen KI wird die nahtlose, OS-übergreifende Konnektivität den Nutzern die Möglichkeit geben, KI überall zu nutzen. Im Gegensatz zu den manuellen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen herkömmlicher Lösungen ermöglicht HONOR MagicRing die automatische Verbindung mehrerer Geräte desselben Kontos bei geringem Stromverbrauch.

MagicRing verbindet nicht nur Geräte, sondern auch Dienste zwischen den Geräten. Die Lösung ermöglicht es den Nutzern auch, dieselbe Tastatur und Maus für mehrere Geräte zu verwenden, Anrufe und Benachrichtigungen auf einem anderen Gerät als dem Smartphone zu empfangen und die Kamera des Smartphones auf dem PC zu steuern. Mit dem sicheren und reibungslosen Fluss von Diensten und Informationen über verschiedene Geräte hinweg macht MagicRing die KI-Erfahrung mit mehreren Geräten einfacher. Cocreator, eines der typischen Szenarien für Windows auf Snapdragon, ermöglicht es dem Benutzer beispielsweise, mit einfachen Zeichnungen fantastische Kunstwerke zu erstellen. Mit MagicRing können Nutzer nahtlos auf Cocreator auf ihrem HONOR MagicPad 2 zugreifen und mit ihrem Magic-Pencil KI-Meisterwerke zeichnen. In der Zwischenzeit können sie auch AI Eraser von HONOR Magic V3 auf dem HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon verwenden, um ein unvergleichliches Maß an bequemer mobiler KI zu erleben.

HONOR AI Agent: Der erste geräteinterne KI-Agent für das offene Ökosystem

Der HONOR AI Agent ist ein revolutionärer, ständig verfügbarer persönlicher Assistent, der das tägliche Leben der Nutzer verbessern und vereinfachen soll. Der KI-Agent, der durch Sprachanalyse und UI-Awareness-Technologie intuitiv die Wünsche und Absichten der Nutzer versteht, lernt aus ihren Gewohnheiten und der Geräteumgebung und kann auf intelligente Weise Entscheidungen über verschiedene Apps und Dienste hinweg treffen. Diese Fähigkeit ermöglicht es, komplexe Aufgaben zu automatisieren. HONOR demonstrierte, wie man mit ein paar einfachen Sprachbefehlen auf dem Smartphone unerwünschte App-Abonnements in verschiedenen Apps finden und kündigen kann.

Mit Blick auf die Zukunft ist der HONOR AI Agent bereit, der Eckpfeiler der mobilen KI zu werden. Es wird erwartet, dass er zusammen mit der HONOR Magic7 Serie noch in diesem Jahr in China erscheint. Diese Innovation bedeutet nicht nur einen Technologiesprung, sondern läutet auch eine neue Ära ein, in der sich KI nahtlos in unsere tägliche Routine einfügt und die tägliche Produktivität und Effizienz steigert.

Die weltweit erste geräteinterne KI-Technologie zur Erkennung von Deepfakes

Da die Technologie, die hinter Deepfakes steckt, immer ausgefeilter wird, steigt das Potenzial für Missbrauch, einschließlich Identitätsdiebstahl und Verbreitung von Desinformationen, erheblich. HONORs geräteinterne AI Deepfake Detection ist eine bahnbrechende Lösung, die Nutzer vor der immer häufiger auftretenden Bedrohung durch Deepfakes schützt. Dieses innovative Erkennungssystem setzt fortschrittliche Algorithmen ein, um verschiedene Elemente sorgfältig zu analysieren, darunter synthetische Unvollkommenheiten auf Pixelebene, Artefakte beim Zusammensetzen von Rändern, Kontinuität zwischen den Frames, Konsistenz der Frisur von Gesicht zu Ohr und die Positionierung synthetischer Spuren. Durch die Untersuchung dieser Merkmale kann die Technologie manipulierte Inhalte genau erkennen und zwischen echten Medien und betrügerischen Veränderungen unterscheiden.

Information zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultcharakter zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen, und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für alle Ansprüche an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte HONOR online unter www.honor.com oder senden Sie eine E-Mail an [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

1Die Daten stammen aus den HONOR-Labors.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499255/image_5003200_55167827.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499256/image_5003200_55167858.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499257/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499258/2.jpg