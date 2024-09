HONOR definiuje na nowo rozwiązania mobilnej AI dzięki komputerom wyposażonym w procesor Snapdragon, asystentowi AI Agent i funkcji AI Deepfake Detection, które zaprezentowano na targach IFA 2024

W programie wydarzenia znalazł się także inspirujący panel dyskusyjny z udziałem dyrektora generalnego HONOR, George'a Zhao, Alexa Katouziana, dyrektora grupy ds. urządzeń mobilnych, technologii obliczeniowych i XR w Qualcomm Technologies, Inc. i Marka Lintona, wiceprezesa ds. partnerstw z dostawcami urządzeń w Microsoft. Wspólnie analizowali połączenie technologii AI i Snapdragon, dyskutując na temat sposobów, w jaki te innowacje kształtują przyszłość mobilnej sztucznej inteligencji.

„Jeśli chodzi o mobilne technologie obliczeniowe, AI to nie tylko chwytliwe hasło, to rewolucja" - skomentował George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co. Ltd. „Firma HONOR angażuje się we współpracę z partnerami, aby uwolnić potężne możliwości sztucznej inteligencji i zapewnić niezakłóconą łączność przy równoczesnej ochronie prywatności naszych użytkowników. Dzięki otwartej współpracy z liderami branży tworzymy urządzenia, które przynoszą konsumentom nowe możliwości i definiują je na nowo".

„W Qualcomm Technologies wierzymy, że jednostki przetwarzania neuronowego (NPU - neural processing unit) są kluczem do uwolnienia pełnego potencjału AI w komputerach" - dodał Alex Katouzian, dyrektor grupy ds. urządzeń mobilnych, technologii obliczeniowych i XR, Qualcomm Technologies, Inc. „Snapdragon X Elite, dzięki najlepszym w branży parametrom NPU, jest siłą napędową komputerów AI, takich jak HONOR MagicBook Art 14, ukierunkowanych na dostarczenie klientom nowej generacji doświadczeń płynących z AI. Użytkownicy nie tylko zauważą znaczną poprawę możliwości urządzenia, lecz również przekonają się, że wydajność jednostki NPU przekłada się na dłuższy cykl życia baterii, pozwalający użytkownikom na zachowanie produktywności przez dłuższy czas".

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon: definiowanie na nowo komputerów w erze mobilnej AI

Krajobraz sektora PC przechodzi radykalną transformację, napędzaną rozwojem sztucznej inteligencji i pojawieniem się platform Snapdragon. Wyposażony w funkcje AI na poziomie platformy i opracowany w ramach współpracy z czołowymi liderami branżowymi, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon jest zapowiedzią nowej ery technologii obliczeniowych.

Charakteryzując się eleganckim i kompaktowym designem, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon jest cudem inżynierii lekkich urządzeń. Łączy w sobie najnowocześniejsze funkcje AI na poziomie platformy z solidnym sprzętem i oprogramowaniem, zapewniając niezrównaną produktywność i doskonałe doświadczenia użytkownika. Przekłada lekkość i smukłość smartfonów na laptopy, dostarczając najlżejszy i najcieńszy komputer AI na rynku, o wadze ok. 1 kg i grubości 1 cm. Aby zapewnić wciągającą wizualną podróż, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon wyposażono w ekran dotykowy HONOR FullView Touch Display o rozmiarze 14,6 cali, który może poszczycić się krystalicznie czystą rozdzielczością na poziomie 3,1 K. Cechuje się również imponującym współczynnikiem ekranu do obudowy wynoszącym 97%, najwyższym wśród czternastocalowych laptopów. Siłą napędową laptopa HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon jest procesor Qualcomm Snapdragon X Elite, który przenosi doświadczenia użytkownika komputera na nowy wyższy poziom pod względem mocy, wydajności i bezpieczeństwa.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon umożliwia też bezproblemowe przeniesienie aplikacji Windows na X86 na Windowsa opartego na architekturze Snapdragon. W oparciu o lata badań nad tym ekosystemem HONOR stworzył bibliotekę Hotspot Library, która korzysta z AI na poziomie platformy do identyfikacji częstych zastosowań i sprawnego uruchomienia optymalizacji translacji. Firma HONOR poprawiła średni czas uruchomienia [1] przy zoptymalizowanej translacji obejmującej szeroki wachlarz aplikacji Windows. Obecnie HONOR przeprowadził optymalizację 14 najpopularniejszych aplikacji w sześciu głównych kategoriach, obejmujących wyszukiwarki, aplikacje do spotkań online, media, aplikacje biurowe oraz aplikacje i narządzenia obsługujące media społecznościowe.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon będzie wkrótce dostępny w Niemczech, Francji i we Włoszech. Informacje na temat zamówień w ramach przedsprzedaży dostępne są na stronie sklepu internetowego marki HONOR, www.honor.com.

Niezakłócone doświadczenia AI jeszcze doskonalsze dzięki mocy MagicRing

W erze mobilnej AI niezakłócona łączność pomiędzy urządzeniami obsługującymi różne systemy operacyjne jest czymś, co rzeczywiście zapewni użytkownikom możliwość korzystania z technologii sztucznej inteligencji w każdym miejscu. W odróżnieniu od manualnego łączenia poszczególnych urządzeń w tradycyjnych rozwiązaniach HONOR MagicRing daje możliwość automatycznego połączenia kilku urządzeń z tym samym kontem użytkownika przy niskim zużyciu energii.

MagicRing nie tylko łączy urządzenia, lecz również usługi pomiędzy tymi urządzeniami. Rozwiązanie to również pozwala użytkownikom na korzystanie z tej samej klawiatury i myszy na potrzeby różnych urządzeń, odbieranie rozmów i powiadomień na urządzeniu innym niż smartfon oraz sterowanie aparatem smartfonu na komputerze. Dzięki bezpiecznemu i gładkiemu przepływowi usług i informacji pomiędzy urządzeniami MagicRing upraszcza doświadczenia płynące z technologii AI na kilku urządzeniach równocześnie. Na przykład, jednym z typowych zastosowań obrazujących działanie Windowsa na platformie Snapdragon jest Cocreator, który zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia fantastycznych dzieł sztuki na podstawie prostych rysunków. W oparciu o MagicRing, użytkownicy mogą płynnie uruchomić Cocreator na tablecie HONOR MagicPad 2, tworząc rysunkowe arcydzieła z pomocą AI i rysika Magic-Pencil. W międzyczasie mogą również korzystać z dostępnego na smartfonie HONOR Magic V3 narzędzia do edycji obrazów i zdjęć AI Eraser na tablecie HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, aby doświadczyć niezrównanego poziomu komfortu, jaki daje mobilna AI.

HONOR AI Agent: pierwszy wbudowany asystent AI Agent dla otwartego ekosystemu

HONOR AI Agent to rewolucyjny i zawsze aktywny asystent osobisty, który zaprojektowano z myślą o poprawie i uproszczeniu codziennego życia użytkowników. Dzięki intuicyjnemu zrozumieniu poleceń i intencji użytkowników za pomocą analizy językowej i technologii poznania interfejsu użytkownika, AI Agent uczy się na podstawie ich nawyków, a środowisko urządzenia może w sposób inteligentny podejmować decyzje w ramach wielu aplikacji i usług. Funkcja ta również pozwala na automatyzację wielu złożonych zadań. Firma HONOR pokazała, jak zidentyfikować i anulować niechciane subskrypcje w różnych aplikacjach za pomocą kilku prostych poleceń głosowych na smartfonach.

Jeżeli chodzi o przyszłość, asystent HONOR AI Agent jest gotowy na przyjęcie funkcji filaru mobilnej AI, a jego premiera planowana jest na koniec bieżącego roku wraz z wprowadzeniem na chiński rynek produktów serii HONOR Magic7. Innowacja ta jest nie tylko skokiem w rozwoju technologicznym, lecz również zapowiedzią nowej ery, w której sztuczna inteligencja płynnie staje się częścią naszych codziennych czynności, poprawiając produktywność i wydajność.

Pierwsza na świecie wbudowana technologia wykrywania zmanipulowanych treści AI Deepfake Detection

Podczas gdy technologia stosowana do wytwarzania deepfake'ów staje się coraz bardziej wyrafinowana, znacznie zwiększają się możliwości ich niewłaściwego wykorzystania, w tym w celu kradzieży tożsamości i rozpowszechniania dezinformacji. Funkcja AI Deepfake Detection jest przełomowym rozwiązaniem stworzonym z myślą o ochronie użytkowników przed coraz bardziej powszechnym zagrożeniem treściami deepfake. Ten innowacyjny system detekcji wykorzystuje zaawansowane algorytmy do szczegółowej analizy różnych elementów, w tym niedoskonałości na poziomie pikseli, artefaktów pozostałych po korekcie obrazu, ciągłości pomiędzy kadrami, spójności linii fryzury przy twarzy i uszach oraz umiejscowienia sztucznie wprowadzonych elementów. Poprzez analizę tych cech technologia ta może z dużą dokładnością zidentyfikować zmanipulowane treści, oddzielając autentyczne przekazy od wprowadzających w błąd przeróbek.

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma dąży do zajęcia pozycji legendarnej globalnej marki technologicznej i dzięki swoim potężnym produktom i usługom tworzy nowy inteligentny świat dla każdego. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania i robienia więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia noszone na każdą kieszeń oferowane przez HONOR stanowią innowacyjne i niezawodne produkty, dzięki którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

Uzyskaj więcej informacji, odwiedzając stronę internetową www.honor.com lub pisząc na adres e-mail [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Dane udostępnione przez laboratoria HONOR.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499255/image_5003200_55167827.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499256/image_5003200_55167858.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499257/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2499258/2.jpg

Źródło: HONOR