HONOR меняет мобильный ИИ: ПК на Snapdragon, AI Agent и AI Deepfake Detection на IFA 2024

«Когда дело касается мобильных вычислений, ИИ — это не просто модное слово, это революция, — прокомментировал Джордж Чжао, генеральный директор HONOR Device Co., Ltd. — В HONOR мы стремимся работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить мощные возможности ИИ и бесперебойную связь, одновременно защищая конфиденциальность наших пользователей. Благодаря открытому сотрудничеству с лидерами отрасли мы создаем устройства, которые расширяют возможности людей и переопределяют возможности».

«В Qualcomm Technologies мы считаем, что нейронный процессор является ключом к раскрытию истинного потенциала ИИ на ПК, — добавил Алекс Катузян, генеральный директор группы MCX, Qualcomm Technologies, Inc. — Snapdragon X Elite с его ведущей в отрасли производительностью нейронного процессора расширяет возможности ИИ-компьютеров, таких как HONOR MagicBook Art 14, для обеспечения ИИ следующего поколения. Пользователи не только увидят значительное увеличение возможностей, эффективность нейронного процессора также приведет к увеличению времени автономной работы, что позволит пользователям оставаться продуктивными в течение длительных периодов времени».

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon : Переосмысление ПК в эпоху мобильного ИИ

Ландшафт ПК претерпевает радикальную трансформацию, обусловленную достижениями в области ИИ и ростом платформ Snapdragon. Опирающийся на возможности ИИ на уровне платформы HONOR и разработанный в сотрудничестве с ведущими лидерами отрасли, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon предвещает новую эру вычислений.

Обладающий изящным и компактным дизайном HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon — это чудо легкой инженерии. Он включает в себя передовые функции искусственного интеллекта на уровне платформы наряду с надежными аппаратными и программными решениями, обеспечивающими непревзойденную производительность и удобство работы пользователей. Он переносит легкие и тонкие характеристики смартфонов на ноутбуки, обеспечивая самый легкий и тонкий ПК с ИИ на рынке, весом около 1 кг и толщиной в 1 см. Представляя захватывающее визуальное путешествие, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon оснащен невероятным 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем HONOR FullView с кристально чистым разрешением 3,1K. Он также включает в себя выдающееся соотношение экрана к корпусу 97%, самое большое среди 14-дюймовых ноутбуков. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon работает на Qualcomm Snapdragon X Elite, поднимая вычисления на новые высоты с точки зрения мощности, эффективности и безопасности.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon также обеспечивает плавный переход приложений Windows на архитектуре X86 на Windows на архитектуре Snapdragon. Основываясь на многолетних исследованиях экосистемы, компания HONOR создала библиотеку Hotspot, которая использует ИИ на уровне платформы для выявления часто используемых сценариев и эффективной оптимизации перехода. Компания HONOR улучшила среднее время загрузки1 на 16% благодаря оптимизации перехода для различных приложений Windows. В настоящее время компания HONOR оптимизировала в общей сложности 14 лучших приложений в шести основных категориях, включая браузеры, онлайн-встречи, средства массовой информации, офис, социальное программное обеспечение и инструменты.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon скоро будет доступен в Германии, Франции и Италии. Для предварительного заказа посетите интернет-магазин HONOR по адресу www.honor.com.

Органичные возможности ИИ при поддержке мощи MagicRing

В эпоху мобильного ИИ органичная связь между операционными системами позволит пользователям разблокировать ИИ повсюду. В отличие от ручных соединений между точками в традиционных решениях, HONOR MagicRing позволяет нескольким устройствам с одной учетной записью автоматически подключаться с низким энергопотреблением.

MagicRing не только соединяет устройства, но и соединяет службы на различных устройствах. Решение также позволяет пользователям использовать один и тот же набор клавиатуры и мыши для нескольких устройств, принимать звонки и уведомления на устройстве, отличном от их смартфонов, и управлять камерой смартфона на ПК. Благодаря безопасному и беспроблемному набору услуг и информации между устройствами MagicRing упрощает работу с ИИ на нескольких устройствах. Например, как один из типичных сценариев работы Windows на Snapdragon, Cocreator позволяет пользователям создавать фантастические обложки с помощью простых рисунков. С помощью MagicRing пользователи могут легко получить доступ к Cocreator на MagicPad 2, рисуя шедевры ИИ с помощью Magic-Pencil. Между тем, они также могут использовать AI Eraser от HONOR Magic V3 на MagicBook Art 14 Snapdragon, чтобы воспользоваться беспрецедентным уровнем удобного мобильного ИИ.

HONOR AI Agent: Первый ИИ-агент на устройстве для открытой экосистемы

HONOR AI Agent — это революционный персональный помощник, предназначенный для улучшения и упрощения повседневной жизни пользователей. Благодаря интуитивному пониманию запросов и намерений пользователей с помощью языкового анализа и технологии осведомленности о пользовательском интерфейсе AI Agent, который учится на своих привычках и среде устройств, может разумно принимать решения в различных приложениях и службах. Эта возможность позволяет автоматизировать сложные задачи. HONOR продемонстрировал, как находить и отменять нежелательные подписки на приложения в разных приложениях с помощью всего нескольких простых голосовых команд на смартфонах.

Поскольку мы смотрим в будущее, HONOR AI Agent готов стать краеугольным камнем мобильного ИИ, и ожидается, что он появится с HONOR Magic7 Series в конце этого года в Китае. Это нововведение не только знаменует собой скачок в технологиях, но и предвещает новую эру, когда ИИ легко интегрируется в нашу повседневную жизнь, повышая повседневную производительность и эффективность.

Первая в мире технология AI Deepfake Detection на устройстве

По мере того как технологии дипфейков становятся сложнее, потенциал для неправомерного использования, включая кражу личных данных и распространение дезинформации, значительно возрастает. AI Deepfake Detection на устройстве от HONOR представляет собой новаторское решение, предназначенное для защиты пользователей от все более распространенной угрозы дипфейков. Эта инновационная система обнаружения использует передовые алгоритмы для тщательного анализа различных элементов, включая синтетические несовершенства на уровне пикселей, артефакты композитинга границ, межкадровую непрерывность, согласованность в прическе лицом к уху и позиционирование синтетических следов. Изучая эти характеристики, технология может точно идентифицировать манипулируемый контент, различая подлинные медиа и обманчивые изменения.

О компании HONOR

HONOR является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных устройств. Компания стремится стать мировым культовым технологическим брендом и строить новый интеллектуальный мир для каждого посредством своих мощных изделий и услуг. Неизменно уделяя большое внимание исследованиям и разработкам, компания стремится создавать технологии, которые позволяют людям во всем мире выходить за пределы возможностей, обеспечивая свободу больше действовать и достигать. Портфолио инновационной, премиальной и надежной продукции HONOR, включающее линейку высококачественных смартфонов, планшетов и носимой техники на любой кошелек дает людям возможности стать лучшей версией себя.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт HONOR по адресу www.honor.com или напишите по адресу [email protected]

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

1Данные получены из лабораторий HONOR.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499255/image_5003200_55167827.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499256/image_5003200_55167858.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499257/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2499258/2.jpg