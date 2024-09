À l'IFA 2024, HONOR redéfinit les solutions d'IA mobiles avec un PC propulsé par Snapdragon, un agent d'IA embarqué et un système de détection des deepfakes basé sur l'IA

« Lorsqu'il est question d'informatique mobile, l'IA est bien plus qu'un mot à la mode, c'est une révolution », a commenté George Zhao, PDG de HONOR Device Co., Ltd. « Chez HONOR, nous nous employons à travailler avec nos partenaires pour offrir des capacités d'IA puissantes et une connectivité transparente, tout en protégeant la confidentialité de nos utilisateurs. Grâce à une collaboration ouverte avec les chefs de file de l'industrie, nous créons des appareils qui renforcent l'autonomie des utilisateurs et redéfinissent ce qui est possible ».

« Chez Qualcomm Technologies, nous sommes convaincus que les NPU sont la clé pour libérer le véritable potentiel de l'IA dans les PC », a ajouté Alex Katouzian, directeur général du groupe MCX chez Qualcomm Technologies, Inc. « Le Snapdragon X Elite, avec ses performances NPU de pointe, permet aux PC IA comme le HONOR MagicBook Art 14 d'offrir des expériences IA de nouvelle génération. Non seulement les utilisateurs verront leurs capacités augmenter de manière significative, mais l'efficacité de la NPU se traduira également par une plus grande autonomie de la batterie, permettant aux utilisateurs de rester productifs pendant des périodes prolongées. »

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon : redéfinir le PC à l'ère de l'IA mobile

Le paysage du PC est en train de connaître une transformation radicale, sous l'effet des progrès de l'IA et de l'essor des plateformes Snapdragon. Propulsé par les capacités d'IA au niveau de la plateforme de HONOR et développé en collaboration avec les principaux chefs de file de l'industrie, le HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon annonce une nouvelle ère de l'informatique.

Doté d'un design élégant et compact, le HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon est une merveille d'ingénierie légère. Avec des fonctions d'IA intégrées au niveau de la plateforme de pointe ainsi que des solutions matérielles et logicielles robustes, il garantit une productivité et une expérience utilisateur inégalées. Il transpose la légèreté et la finesse des smartphones aux ordinateurs portables, offrant ainsi le PC IA le plus léger et le plus fin du marché, avec un poids d'environ 1 kg et une épaisseur de 1 cm. Offrant un voyage visuel immersif, le HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon est doté d'un écran tactile HONOR FullView de 14,6 pouces avec une résolution de 3,1K cristalline. Il offre également un rapport écran/corps exceptionnel de 97 %, soit le rapport plus élevé parmi les ordinateurs portables de 14 pouces. Le HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon est propulsé par le Qualcomm Snapdragon X Elite, élevant l'expérience informatique à de nouveaux sommets en matière de puissance, d'efficacité et de sécurité.

Le HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon permet également une transition en douceur des applications Windows sur X86 vers l'architecture Windows sur Snapdragon. S'appuyant sur des années de recherche sur l'écosystème, HONOR a créé la Hotspot Library qui utilise l'IA au niveau de la plateforme pour déterminer les scénarios fréquemment utilisés et déclencher efficacement l'optimisation de la traduction. HONOR a amélioré de 16 % le temps de démarrage moyen1 en optimisant la traduction dans un large éventail d'applications Windows. À l'heure actuelle, HONOR a optimisé un total de 14 applications principales dans six grandes catégories, y compris les navigateurs, les réunions en ligne, les médias, la bureautique, les logiciels sociaux et les outils.

Le HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon sera bientôt disponible en Allemagne, en France et en Italie. Pour les pré-commandes, rendez-vous dans la boutique en ligne de HONOR sur www.honor.com.

Des expériences d'IA fluides rehaussées par la puissance de MagicRing

À l'ère de l'IA mobile, la connectivité transparente entre les systèmes d'exploitation permettra vraiment aux utilisateurs de déverrouiller l'IA où qu'ils se trouvent. Contrairement aux connexions manuelles point à point des solutions traditionnelles, le MagicRing de HONOR permet à plusieurs appareils du même compte de se connecter automatiquement avec une faible consommation d'énergie.

Le MagicRing ne se contente pas de connecter des appareils, il connecte également des services entre les appareils. La solution permet également aux utilisateurs d'utiliser le même ensemble clavier-souris pour plusieurs appareils, de recevoir des appels et des notifications sur un appareil autre que leur smartphone et de contrôler l'appareil photo du smartphone depuis leur PC. Grâce à la circulation sécurisée et fluide des services et des informations entre les appareils, MagicRing facilite l'expérience IA multi-appareils. Par exemple, dans l'un des scénarios typiques de l'expérience Windows sur Snapdragon, Cocreator permet aux utilisateurs de produire des œuvres d'art fantastiques en quelques traits. Grâce à MagicRing, les utilisateurs peuvent accéder facilement à Cocreator sur leur HONOR MagicPad 2 et dessiner des chefs-d'œuvre d'intelligence artificielle à l'aide de leur Magic-Pencil. En même temps, ils peuvent également utiliser la gomme IA du HONOR Magic V3 sur le HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon pour découvrir des niveaux inégalés d'IA mobile pratique.

Agent d'IA de HONOR : le premier agent d'IA embarqué pour l'écosystème ouvert

L'agent d'IA de HONOR est un assistant personnel révolutionnaire toujours actif, conçu pour améliorer et simplifier la vie quotidienne des utilisateurs. En comprenant intuitivement les demandes et les intentions des utilisateurs grâce à l'analyse du langage et à la technologie de sensibilisation à l'interface utilisateur, l'agent d'IA qui apprend de leurs habitudes et de l'environnement de l'appareil peut prendre des décisions intelligentes dans plusieurs applications et services. Cette capacité lui permet d'automatiser des tâches complexes. HONOR a montré comment trouver et annuler des abonnements non désirés à différentes applications en utilisant simplement quelques commandes vocales sur leurs smartphones.

Quant à l'avenir, l'agent d'IA de HONOR est en passe de devenir la pierre angulaire de l'IA mobile, et il devrait arriver en Chine en même temps que la série HONOR Magic7 dans le courant de l'année. Cette innovation ne représente pas seulement un saut technologique, elle annonce également une nouvelle ère où l'IA s'intègre harmonieusement à nos routines quotidiennes, améliorant chaque jour la productivité et l'efficacité.

La première technologie embarquée de détection des deepfakes basée sur l'IA au monde

La technologie des deepfakes devenant de plus en plus sophistiquée, le risque d'utilisation abusive, notamment d'usurpation d'identité et de propagation de la désinformation, augmente considérablement. La solution embarquée révolutionnaire de détection des deepfakes basée sur l'IA de HONOR est conçue pour protéger les utilisateurs contre la menace de plus en plus répandue que représentent les deepfakes. Ce système de détection innovant utilise des algorithmes avancés pour analyser méticuleusement divers éléments, notamment les imperfections synthétiques au niveau des pixels, les artefacts de composition des bordures, la continuité inter-images, la cohérence de la coiffure au niveau du visage et des oreille et le positionnement des traces synthétiques. En examinant ces caractéristiques, la technologie peut identifier avec précision les contenus manipulés et distinguer les médias authentiques des falsifications trompeuses.

À propos de HONOR

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils intelligents. L'entreprise a pour objectif de devenir une marque technologique emblématique au niveau mondial et de créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services performants. Grâce à une attention de tous les instants accordée à la recherche et au développement, l'entreprise s'engage à mettre au point des technologies qui permettent aux personnes du monde entier de se dépasser, en leur donnant la liberté d'atteindre leurs objectifs et d'en faire plus. Proposant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de vêtements de haute qualité pour tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de HONOR

1Les données proviennent des laboratoires HONOR.

