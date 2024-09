HONOR přepisuje na veletrhu IFA 2024 pravidla mobilní umělé inteligence s PC na platformě Snapdragon a on-device nástroji AI Agent a AI Deepfake Detection

„V mobilní výpočetní technice není AI jen módní slovo, je to revoluce," řekl generální ředitel HONOR Device Co., Ltd. George Zhao. „Společnost HONOR je připravena spolupracovat se svými partnery na výkonných AI nástrojích a dokonalé konektivitě bez ohrožení soukromí uživatelů. Prostřednictvím otevřené spolupráce s lídry v oboru vytváříme zařízení, která přináší nový potenciál pro každého a mění hranice možností."

„Ve společnosti Qualcomm Technologies věříme, že klíčem k uvolnění skutečného potenciálu AI v počítačích je NPU," dodal generální ředitel skupiny MCX ve společnosti Qualcomm Technologies, Inc. Alex Katouzian. „Díky procesoru Snapdragon X Elite se špičkovým výkonem NPU tak mohou počítače s umělou inteligencí, jako je HONOR MagicBook Art 14, nabízet AI zážitky nové generace. Efektivita NPU znamená pro uživatele nejen výrazné zvýšení výkonu, ale projeví se také v delší výdrži baterie, která jim umožní zůstat produktivní po delší dobu."

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon: Nový standard PC v éře mobilní umělé inteligence

Svět osobních počítačů dnes prochází radikální proměnou, za níž stojí pokroky v oblasti umělé inteligence a nástup platforem Snapdragon. Notebook HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, využívající funkce umělé inteligence na úrovni platformy HONOR a vyvinutý ve spolupráci se špičkami v oboru, představuje novou éru výpočetní techniky.

Se svým elegantním a kompaktním designem je HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon skutečným zázrakem odlehčených technologií. Díky spojení robustních hardwarových a softwarových řešení se špičkovými funkcemi umělé inteligence na úrovni platformy navíc zaručuje bezkonkurenční produktivitu a uživatelský komfort. Společnost HONOR převádí typickou lehkou a kompaktní konstrukci smartphonů do světa počítačů a uvádí na trh dosud nejlehčí a nejtenčí notebook s umělou inteligencí o tloušťce pouhý jeden cm a hmotnosti cca jednoho kg. Pro úchvatné vizuální zážitky je HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon vybaven působivým 14,6palcovým dotykovým displejem HONOR FullView Touch Display s křišťálově čistým rozlišením 3,1K. Poměr obrazovky k tělu činí 97% a představuje rekord mezi 14palcovými notebooky. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon běží na procesoru Qualcomm Snapdragon X Elite, který přináší zcela novou úroveň výkonu, efektivity a bezpečnosti práce s počítačem.

Navíc umožňuje hladký přechod aplikací systému Windows využívajících architekturu X86 k architektuře Windows na Snapdragon. Na základě dlouholetého výzkumu ekosystému vytvořila společnost HONOR knihovnu Hotspot Library, která využívá umělou inteligenci na úrovni platformy k identifikaci často používaných scénářů a efektivnímu spuštění optimalizace překladu. Díky optimalizaci překladu zlepšila společnost HONOR průměrnou dobu bootování1 napříč různorodými aplikacemi pro systém Windows o 16 %. Momentálně již optimalizovala celkem 14 nejpoužívanějších aplikací v šesti hlavních kategoriích - prohlížeče, online schůzky, média, kancelář, sociální software a nástroje.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon brzy zahájí prodej v Německu, Francii a Itálii. Předběžně jej lze objednat v internetovém obchodě HONOR na adrese www.honor.com.

Dokonalé propojení služeb umělé inteligence se sílou MagicRing

V éře mobilní umělé inteligence umožní bezproblémová konektivita napříč operačními systémy uživatelům využívat potenciál umělé inteligence skutečně kdekoliv. Na rozdíl od manuálního propojení typu point-to-point v tradičních řešeních umožňuje MagicRing od společnosti HONOR automatické propojení více zařízení používajících stejný účet při zachování nízké spotřeby energie.

Systém MagicRing navíc propojuje nejen jednotlivá zařízení, ale také služby napříč zařízeními. Toto zcela nové řešení umožňuje uživatelům používat stejnou sadu klávesnice a myši pro více zařízení, přijímat hovory a oznámení na jiném zařízení než na chytrém telefonu či ovládat fotoaparát smartphonu pomocí počítače. MagicRing zajišťuje bezpečný, plynulý přenos služeb a informací mezi více přístroji a usnadňuje tak práci s umělou inteligencí na více typech zařízení. Jedním z typických scénářů pro Windows na Snapdragon (WoS) je například aplikace Cocreator, která uživatelům umožňuje vytvářet fantastická umělecká díla z jednoduchých kreseb. Díky řešení MagicRing mohou uživatelé jednoduše spustit aplikaci Cocreator na tabletu HONOR MagicPad 2 a kreslit mistrovská díla s podporou umělé inteligence pomocí stylusu Magic Pencil. Současně mohou na notebooku HONOR MagicBook Art 14 používat grafickou funkci AI Eraser z výbavy telefonu HONOR Magic V3 a vychutnat si skutečně bezkonkurenční úroveň pohodlné mobilní AI.

HONOR AI Agent: První on-device AI asistent pro otevřený ekosystém

Umělá inteligence HONOR AI Agent je revolučním osobním asistentem, který je nepřetržitě připraven zlepšovat a zjednodušovat každodenní život. Prostřednictvím analýzy jazyka a vnímání UI intuitivně chápe požadavky a záměry uživatelů, učí se z jejich návyků a prostředí přístroje a je schopen činit inteligentní rozhodnutí zahrnující různé aplikace a služby. To vše mu následně umožňuje automatizovat i složité úkoly. Společnost HONOR například předvedla, jak dokáže na základě několika jednoduchých hlasových příkazů přes chytrý telefon vyhledat a zrušit nechtěné předplatné různých aplikací.

Co se týče budoucnosti, HONOR AI Agent je na dobré cestě stát se pilířem mobilní umělé inteligence. Jako součást telefonů řady HONOR Magic7 by se měl v Číně objevit ještě letos. Tato inovace představuje nejen technologický skok, ale i předzvěst nové éry, v níž se umělá inteligence hladce zapojí do naší běžné činnosti a zvýší naši každodenní produktivitu a efektivitu.

Celosvětově první technologie pro AI detekci deepfakes přímo v zařízení

S postupným zdokonalováním technologie výroby deepfake videí významně roste riziko jejich zneužití, včetně krádeží identity a šíření dezinformací. Na ochranu uživatelů před touto hrozbou přináší společnost HONOR revoluční řešení v podobě technologie AI Deepfake Detection přímo v zařízení (on-device). Tento inovativní detekční systém využívá pokročilé algoritmy k důkladné analýze různých prvků, jako jsou syntetické nedokonalosti na úrovni pixelů, artefakty kompozice okrajů, návaznosti mezi snímky, konzistence účesu kolem obličeje a uší či umístění syntetických stop. Vyhodnocením těchto charakteristik pak dokáže přesně identifikovat upravený obsah a odlišit ho od toho autentického.

O společnosti HONOR

Společnost HONOR je předním světovým dodavatelem chytrých zařízení. Jejím cílem je stát se ikonickou globální technologickou značkou a prostřednictvím svých výkonných produktů a služeb vytvořit nový inteligentní svět pro každého. S neochvějným zaměřením na výzkum a vývoj vytváří technologie, které lidem po celém světě umožňují překonávat hranice a přináší jim svobodu dosáhnout a vykonat více. Značka HONOR nabízí celou řadu vysoce kvalitních chytrých telefonů, tabletů, notebooků a nositelných zařízení ve všech cenových kategoriích. Její inovativní a spolehlivé špičkové produkty pomáhají uživatelům stát se dokonalejšími verzemi sebe samých.

Další informace získáte na webu HONOR na stránce www.honor.com nebo na e-mailové adrese [email protected].

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

1Údaje z laboratoří HONOR.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499255/image_5003200_55167827.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499256/image_5003200_55167858.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499257/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499258/2.jpg