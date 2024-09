Huawei Cloud: Prospere com a nuvem e redefina os setores com IA

XANGAI, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Na HUAWEI CONNECT 2024, o diretor executivo do Conselho da Huawei e CEO da Huawei Cloud, Zhang Ping'an, fez o discurso principal "Prospere com a nuvem: Reformulando setores com IA". Zhang argumenta que as empresas devem aproveitar as oportunidades da era da inteligência e usar a IA para criar vantagem competitiva. A chave é adotar uma mentalidade de IA nativa agora.

Zhang Ping'an, diretor executivo do Conselho da Huawei e CEO da Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD) Lançada oficialmente a infraestrutura de nuvem com IA nativa CloudMatrix (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

Primeiro, as empresas devem adotar ativamente a IA, abrir cenários setoriais e desenvolver plataformas de IA corporativas. Isso permitirá que a IA trabalhe em seu negócio principal. Atualmente, o Huawei Cloud Pangu Models foi aplicado em mais de 30 setores e 400 cenários.

Em segundo lugar, a capacidade computacional para IA é essencial. As empresas precisam criar uma infraestrutura de nuvem com IA nativa que atenda às suas necessidades. A Zhang lançou oficialmente a CloudMatrix para interconectar e agrupar todos os recursos, incluindo CPUs, NPUs, DPUs e memória. Trata-se de uma evolução da computação monolítica para a computação matricial. A CloudMatrix compreende uma infraestrutura de nuvem com IA nativa na qual tudo pode ser agrupado, peer-to-peer e composto, disponibilizando às empresas um abundante poder de computação com IA.

Terceiro, a qualidade dos dados determina a efetividade dos modelos de IA. Precisamos criar bases de dados centradas no conhecimento para permitir que esses dados sirvam melhor à IA. A Huawei Cloud atualizou totalmente o DataArts para que os clientes tenham bases de dados orientadas para IA e centradas no conhecimento. Os recursos atualizados incluem mecanismos de convergência de IA+dados, desenvolvimento e governança de dados, serviços de conhecimento e serviços de ativação de aplicativos de IA+dados.

Quarto, crie modelos de IA compatíveis com aplicativos empresariais. Devemos abandonar o conceito errôneo de que quanto maior o modelo, melhor. Não é viável atender a todas as necessidades com apenas um modelo básico. O Pangu Models 5.0 está disponível em diferentes tamanhos, com parâmetros na casa dos bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões e trilhões. A série completa de modelos Pangu atende a praticamente todas as necessidades de aplicativos empresariais.

Além disso, os modelos Pangu 5.0 da Huawei Cloud aprimoram a geração espaço-temporal controlável (STCG) no campo da geração multimodal. No caso da condução autônoma, o modelo Pangu pode gerar cenários de condução que espelham com precisão o mundo físico. Ele pode gerar vídeos que refletem cenários normais de condução, condições aleatórias da estrada e condução acidental e agressiva, possibilitando que as empresas automotivas treinem a condução autônoma com mais eficiência.

A Huawei Cloud lançou oficialmente a solução Mainframe-to-Cloud, projetada para ajudar os clientes a desenvolver novos sistemas core na nuvem com alta disponibilidade, O&M fácil e mais agilidade, ajudando os clientes a alcançar uma alta disponibilidade de nível financeiro de 99,999%. Atualmente, a maioria dos bancos na China escolheu a Huawei para criar seus novos sistemas core na nuvem.

Tao Jingwen, Diretor do Conselho Executivo da Huawei e Presidente do Departamento de Qualidade, Processos de Negócios e Gerenciamento de TI, contou sobre a jornada de transformação digital da Huawei. A Huawei desenvolveu uma metodologia composta por três camadas, cinco fases e oito etapas. As três camadas redefinem os negócios inteligentes, o desenvolvimento e o fornecimento de modelos de IA e a otimização contínua de aplicativos inteligentes. As cinco fases são: identificação de cenários adequados, reformulação de processos, transformação de organizações, otimização de dados corporativos e adoção de aplicativos de IA.

Bruno Zhang, CTO da Huawei Cloud, apresentou informações a respeito de como a Huawei Cloud está aproveitando a IA para redefinir os data centers, a infraestrutura e os serviços em nuvem. Ele também mencionou a construção de uma nuvem com IA nativa projetada para promover a inteligência nos setores. O sistema de assistente "1+N" do Pangu, apresentado pelo Sr. Zhang, representa uma nova era na interação de serviços em nuvem. O sistema inclui o Pangu Doer e a infinidade de casos de uso em P&D de produtos, análise de dados, segurança e colaboração no escritório, onde os modelos Pangu são treinados com o uso de dados, know-how e práticas específicos do cenário para aprimorar os serviços em nuvem e aumentar a eficiência com IA personalizada.

