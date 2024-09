Huawei Cloud : prospérer grâce au cloud et remodeler les industries grâce à l'IA

SHANGHAI, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du HUAWEI CONNECT 2024, le directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei et CEO de Huawei Cloud Zhang Ping'an a prononcé un discours liminaire sur le thème « Prospérer grâce au cloud : remodeler les industries grâce à l'IA ». Zhang affirme que les entreprises doivent saisir les opportunités de l'ère intelligente et utiliser l'IA pour créer des avantages concurrentiels. L'essentiel est d'adopter dès maintenant un état d'esprit favorable à l'IA.

Zhang Ping'an, Executive Director of the Board of Huawei and CEO of Huawei Cloud AI-native cloud infrastructure CloudMatrix officially released

Premièrement, les entreprises devraient adopter activement l'IA, ouvrir des scénarios industriels et développer des plateformes d'IA d'entreprise. Cela permettra à l'IA de servir leur activité principale. Aujourd'hui, les modèles Huawei Cloud Pangu ont été appliqués dans plus de 30 secteurs et 400 scénarios.

Deuxièmement, la puissance de calcul de l'IA est essentielle. Les entreprises doivent construire une infrastructure cloud native IA qui corresponde à leurs besoins. Zhang a officiellement lancé CloudMatrix pour interconnecter et mutualiser toutes les ressources, y compris les CPU, les NPU, les DPU et la mémoire. Cette approche marque une évolution du calcul monolithique vers le calcul matriciel. CloudMatrix comprend une infrastructure cloud native pour l'IA dans laquelle tout peut être mutualisé, mis en P2P et composé, fournissant aux entreprises une puissance de calcul abondante pour l'IA.

Troisièmement, la qualité des données détermine l'efficacité des modèles d'IA. Nous devons construire des fondations de données centrées sur la connaissance pour permettre aux données de mieux servir l'IA. Huawei Cloud a entièrement mis à niveau DataArts pour fournir aux clients des bases de données orientées vers l'IA et centrées sur les connaissances. Les fonctionnalités mises à jour comprennent les moteurs de convergence IA+données, le développement et la gouvernance des données, les services de connaissances et les services d'activation des applications IA+données.

Quatrièmement, élaborer des modèles d'IA adaptés, basés sur des applications commerciales. Nous devons abandonner l'idée erronée selon laquelle les grands modèles sont meilleurs. Il n'est pas possible de répondre à tous les besoins avec un seul modèle de fondation. Les modèles Pangu 5.0 sont disponibles en différentes tailles, avec des paramètres de l'ordre du milliard, de la dizaine de milliards, de la centaine de milliards et du millier de milliards. La série complète des modèles Pangu répond à pratiquement tous les besoins en matière d'applications professionnelles.

En outre, les modèles Pangu 5.0 de Huawei Cloud améliorent la génération contrôlable spatio-temporelle (STCG) dans le domaine de la génération multimodale. Pour la conduite autonome, le modèle Pangu peut générer des scénarios de conduite qui reflètent fidèlement le monde physique. Il peut générer des vidéos reflétant des scénarios de conduite normaux, des conditions routières aléatoires et une conduite accidentelle et agressive, ce qui permet aux entreprises automobiles de s'entraîner plus efficacement à la conduite autonome.

Huawei Cloud a officiellement lancé la solution Mainframe-to-Cloud, conçue pour aider les clients à développer de nouveaux systèmes centraux sur le cloud avec une haute disponibilité, une facilité d'exploitation et d'entretien, et une meilleure agilité, aidant les clients à atteindre une haute disponibilité de 99,999 % de niveau financier. Actuellement, la plupart des banques chinoises ont choisi Huawei pour construire leurs nouveaux systèmes centraux sur le cloud.

Tao Jingwen, directeur du conseil d'administration de Huawei et président du département de gestion de la qualité, des processus d'entreprise et des technologies de l'information, a retracé le parcours de Huawei en matière de transformation numérique. Huawei a mis au point une méthodologie qui peut être décomposée en trois couches, cinq phases et huit étapes. Les trois niveaux sont la redéfinition de l'entreprise intelligente, le développement et la fourniture de modèles d'IA et l'optimisation continue des applications intelligentes. Les cinq phases sont l'identification de scénarios adaptés, la refonte des processus, la transformation des organisations, l'optimisation des données de l'entreprise et l'adoption d'applications d'IA.

Bruno Zhang, CTO de Huawei Cloud, a expliqué comment Huawei Cloud s'appuie sur l'IA pour remodeler les centres de données, l'infrastructure et les services cloud. Il a également abordé la construction d'un nuage natif de l'IA conçu pour accélérer l'intelligence dans les industries. Le système d'assistance Pangu « 1+N », dévoilé par M. Zhang, marque le début d'une nouvelle ère dans l'interaction avec les services cloud. Le système comprend Pangu Doer et une myriade de cas d'utilisation dans les domaines de la R&D de produits, de l'analyse de données, de la sécurité et de la collaboration bureautique, où les modèles de Pangu sont entraînés à l'aide de données, de savoir-faire et de pratiques spécifiques à un scénario, afin d'améliorer les services cloud et d'accroître l'efficacité grâce à une IA sur mesure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510783/Zhang_Ping_an_Executive_Director_Board_Huawei_CEO_Huawei_Cloud.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510784/AI_native_cloud_infrastructure_CloudMatrix_officially_released.jpg