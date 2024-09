Huawei Cloud: Berkembang dengan Komputasi Awan: Membuat Terobosan di Berbagai Industri dengan AI

SHANGHAI, 23 September 2024 /PRNewswire/ -- Di HUAWEI CONNECT 2024, Executive Director of the Board, Huawei, dan CEO, Huawei Cloud, Zhang Ping'an, menyampaikan presentasi berjudul "Thrive with the Cloud: Reshaping Industries with AI" (Berkembang dengan Komputasi Awan: Membuat Terobosan di Berbagai Industri dengan AI). Menurut Zhang, berbagai perusahaan harus menangkap peluang di era teknologi pintar, serta memanfaatkan AI untuk membangun daya saing. Kuncinya, mengadopsi pola pikir AI-native.