Huawei Cloud: dynamiczny rozwój dzięki chmurze i zmiana oblicza sektorów za sprawą AI

SZANGHAJ, 23 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas HUAWEI CONNECT 2024 dyrektor wykonawczy Huawei i dyrektor generalny HUAWEI CLOUD Zhang Ping'an wygłosił przemówienie zatytułowane „Dynamiczny rozwój dzięki chmurze: zmiana oblicza sektorów za sprawą AI". Zhang stwierdził, że przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać możliwość w erze cyfrowej i używać AI do budowania przewagi konkurencyjnej. Kluczem jest obranie podejścia skoncentrowanego na AI.

Zhang Ping'an, Executive Director of the Board of Huawei and CEO of Huawei Cloud AI-native cloud infrastructure CloudMatrix officially released

Po pierwsze, przedsiębiorstwa powinny aktywnie wdrażać AI, otwierać nowe scenariusze dla sektorów i opracowywać firmowe platformy AI. Dzięki temu główny obszar ich działalności będzie obsługiwany przez AI. Dotychczas modele Pangu Huawei Cloud znalazły zastosowanie w ponad 30 branżach i 400 scenariuszach.

Po drugie, siła przetwarzania AI ma kluczowe znaczenie. Przedsiębiorstwa powinny budować infrastrukturę w chmurze opartą na sztucznej inteligencji, która sprosta ich wymaganiom. Zhang oficjalnie wprowadził CloudMatrix, aby łączyć wszystkie zasoby - CPU, NPU, DPU i pamięć. Oznacza to zmianę z przetwarzania monolitycznego na macierzowe. Na CloudMatrix składa się oparta na AI infrastruktura w chmurze, w której wszystkie elementy można połączyć na zasadzie peer-to-peer i skomponować tak, aby zapewnić przedsiębiorstwom dużą moc przetwarzania AI.

Po trzecie, jakość danych ma decydujące znaczenie dla skuteczności modeli AI. Potrzebne są fundamenty danych oparte na wiedzy, aby AI mogła lepiej korzystać z danych. Spółka Huawei Cloud w pełni zmodernizowała DataArts, aby zapewnić klientom ukierunkowane na AI i oparte na wiedzy fundamenty danych. Wśród uaktualnionych funkcji znalazły się silniki konwergencji AI i danych, opracowywanie i zarządzanie danymi, usługi z zakresu wiedzy oraz wspierania zastosowań AI i danych.

Po czwarte, należy budować zrównoważone modele AI oparte na aplikacjach biznesowych. Musimy porzucić błędne przekonanie, że większe modele są lepsze. Jeden model bazowy nie spełni wszystkich potrzeb. Modele Pangu 5.0 są dostępne w różnych rozmiarach, z miliardami, dziesiątkami miliardów, setkami miliardów i bilionami parametrów. Pełna seria modeli Pangu spełnia praktycznie wszystkie potrzeby, jeśli chodzi o zastosowania biznesowe.

Ponadto modele Pangu 5.0 Huawei Cloud ułatwiają czasoprzestrzenne kontrolowane generowanie (STCG) w obszarze generowania multimodalnego. Na potrzeby jazdy autonomicznej model Pangu może generować scenariusze jazdy, które dokładnie odzwierciedlają świat fizyczny. Może on generować obrazy wideo odwzorowujące normalne scenariusze jazdy, losowe warunki drogowe oraz jazdę agresywną i prowadzącą do wypadków, umożliwiającym firmom motoryzacyjnym bardziej efektywnie szkolić modele jazdy autonomicznej.

Spółka Huawei Cloud oficjalnie wprowadziła na rynek rozwiązanie Mainframe-to-Cloud, zaprojektowane, aby pomagać klientom opracowywać nowe kluczowe systemy w chmurze cechujące się dużą dostępnością, łatwą obsługą i konserwacją oraz lepszą odpornością, aby klienci mogli osiągać dostępność na poziomie 99,999% właściwym dla instytucji finansowych. Obecnie większość banków w Chinach wybiera Huawei na twórcę nowych kluczowych systemów w chmurze na ich potrzeby.

Tao Jingwen, członek zarządu oraz prezes działu jakości, procesów biznesowych i zarządzania IT w Huawei, przywołał ścieżkę transformacji cyfrowej Huawei. Spółka Huawei opracowała metodologię, którą można podzielić na trzy warstwy, pięć etapów i osiem kroków. Trzy warstwy odwołują się do zmiany oblicza inteligentnego biznesu, rozwoju i dostarczania modeli AI oraz ciągłej optymalizacji inteligentnych zastosowań. Pięć etapów odnosi się do wskazywania odpowiednich scenariuszy, zmian procesów, transformacji organizacji, optymalizacji danych korporacyjnych i wdrażania zastosowań AI.

Bruno Zhang, dyrektor ds. technicznych Huawei Cloud, zaprezentował nowe spostrzeżenia dotyczące wykorzystania AI przez Huawei Cloud, aby zmieniać centra danych, infrastrukturę i usługi w chmurze. Poruszył on również kwestie budowy chmury opartej na AI, aby przyspieszyć wprowadzanie inteligentnych rozwiązań w sektorach. System asystujący Pangu „1+N" zaprezentowany przez Zhanga oznacza nadejście nowej ery interakcji w ramach usług w chmurze. System obejmuje technologię Pangu Doer i mnóstwo zastosowań w badaniach i rozwoju, analityce danych, bezpieczeństwie i pracy biurowej. Modele Pangu są szkolone w ramach systemu na podstawie specyficznych dla danego scenariusza danych, wiedzy specjalistycznej i praktyk, aby ulepszyć usługi w chmurze i zwiększyć wydajność dzięki AI dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2510783/Zhang_Ping_an_Executive_Director_Board_Huawei_CEO_Huawei_Cloud.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2510784/AI_native_cloud_infrastructure_CloudMatrix_officially_released.jpg