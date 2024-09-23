Huawei Cloud: Cloud ile Gelişin ve Yapay Zeka ile Sektörleri Yeniden Şekillendirin

ŞANGHAY, 23 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2024'te, Huawei Yönetim Kurulu İcra Direktörü ve Huawei Cloud CEO'su Zhang Ping'an "Bulut ile Gelişin: Yapay Zeka ile Endüstrileri Yeniden Şekillendirmek" başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Zhang, işletmelerin akıllı çağdaki fırsatları yakalaması ve rekabet avantajları oluşturmak için yapay zekayı kullanması gerektiğini belirtiyor. Önemli olan, şimdi yapay zekaya özgü bir zihniyet benimsemektir.

Zhang Ping'an, Executive Director of the Board of Huawei and CEO of Huawei Cloud AI-native cloud infrastructure CloudMatrix officially released

İlk olarak, işletmeler yapay zekayı aktif olarak benimsemeli, endüstri senaryolarını açmalı ve kurumsal yapay zeka platformları geliştirmelidir. Bu, yapay zekanın ana işlerine hizmet etmesini sağlayacaktır. Bugün, Huawei Cloud Pangu Modelleri 30'dan fazla sektörde ve 400 senaryoda uygulanmıştır.

İkincisi, yapay zekanın bilgi işlem gücü kritik önem taşıyor. Şirketlerin, gereksinimlerine uygun yapay zekaya özgü bulut altyapısı oluşturmaları gerekiyor. Zhang, CPU'lar, NPU'lar, DPU'lar ve bellek dahil olmak üzere tüm kaynakları birbirine bağlamak ve havuzlamak için CloudMatrix'i resmi olarak piyasaya sürdü. Bu, monolitikten matris hesaplamaya doğru bir evrime işaret ediyor. CloudMatrix, her şeyin bir havuzda toplanabildiği, eşler arası ve bir araya getirilebildiği, işletmelere bol miktarda yapay zeka bilgi işlem gücü sağlayan yapay zekaya özgü bir bulut altyapısından oluşur.

Üçüncü olarak, veri kalitesi yapay zeka modellerinin etkinliğini belirler. Verilerin yapay zekaya daha iyi hizmet etmesini sağlamak için bilgi merkezli veri temelleri oluşturmamız gerekiyor. Huawei Cloud, müşterilere yapay zeka odaklı ve bilgi merkezli veri temelleri sağlamak için DataArts'ı tamamen yükseltti. Güncellenen özellikler arasında yapay zeka+veri yakınsama motorları, veri geliştirme ve yönetişimi, bilgi hizmetleri ve yapay zeka+veri uygulama etkinleştirme hizmetleri yer alıyor.

Dördüncü olarak, iş uygulamalarına dayalı uygun yapay zeka modelleri oluşturun. Daha büyük modellerin daha iyi olduğu yanılgısından vazgeçmeliyiz. Tüm ihtiyaçların tek bir vakıf modeliyle karşılanması mümkün değildir. Pangu Modelleri 5.0, milyarlarca, on milyarlarca, yüz milyarlarca ve trilyonlarca parametre ile farklı boyutlarda mevcuttur. Pangu modellerinin eksiksiz serisi, neredeyse tüm iş uygulaması ihtiyaçlarını karşılar.

Buna ek olarak, Huawei Cloud'un Pangu 5.0 modelleri, çok modlu üretim alanında uzamsal-zamansal kontrol edilebilir üretimi (STCG) geliştirmektedir. Otonom sürüş için Pangu modeli, fiziksel dünyayı doğru bir şekilde yansıtan sürüş senaryoları oluşturabilir. Normal sürüş senaryolarını, rastgele yol koşullarını ve kazalı ve agresif sürüşü yansıtan videolar oluşturabilir ve otomotiv işletmelerinin otonom sürüşü daha verimli bir şekilde eğitmesine olanak tanır.

Huawei Cloud, müşterilerin bulut üzerinde yüksek kullanılabilirlik, kolay İşletme ve Bakım ve daha iyi çeviklik ile yeni çekirdek sistemler geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan ve müşterilerin %99,999 finansal sınıf yüksek kullanılabilirlik elde etmelerine yardımcı olan Mainframe-to-Cloud Çözümünü resmi olarak piyasaya sürdü. Şu anda Çin'deki bankaların çoğu yeni çekirdek sistemlerini bulut üzerinde kurmak için Huawei'yi seçti.

Huawei Yönetim Kurulu Direktörü ve Kalite, İş Süreci ve BT Yönetimi Bölümü Başkanı Tao Jingwen, Huawei'nin dijital dönüşüm yolculuğunu anlattı. Huawei, üç katmana, beş aşamaya ve sekiz adıma ayrılabilen bir metodoloji geliştirmiştir. Bu üç katman; akıllı işletmenin yeniden tanımlanması, yapay zeka modeli geliştirme ve sunma ve akıllı uygulamaların sürekli optimizasyonudur. Bu beş aşama; uygun senaryoların belirlenmesi, süreçlerin yeniden şekillendirilmesi, kurumların dönüştürülmesi, kurumsal verilerin optimize edilmesi ve yapay zeka uygulamalarının benimsenmesidir.

Huawei Cloud CTO'su Bruno Zhang, Huawei Cloud'un veri merkezlerini, altyapıyı ve bulut hizmetlerini yeniden şekillendirmek için yapay zekadan nasıl yararlandığına ilişkin görüşlerini sundu. Ayrıca, endüstrilerde zekayı hızlandırmak için tasarlanmış yapay zekaya özgü bir bulutun inşasına da değindi. Bay Zhang tarafından tanıtılan "1+N" Pangu asistan sistemi, bulut hizmeti etkileşiminde yeni bir döneme işaret ediyor. Sistem, Pangu Doer ve Pangu modellerinin bulut hizmetlerini geliştirmek ve özel yapay zeka ile verimliliği artırmak için senaryoya özgü veriler, bilgi birikimi ve uygulamalar kullanılarak eğitildiği ürün Ar-Ge, veri analitiği, güvenlik ve ofis işbirliğindeki sayısız kullanım durumunu içerir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2510783/Zhang_Ping_an_Executive_Director_Board_Huawei_CEO_Huawei_Cloud.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2510784/AI_native_cloud_infrastructure_CloudMatrix_officially_released.jpg