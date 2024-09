Huawei Cloud：クラウドで繁栄、AIで業界再編

上海、2024年9月21日 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2024で、Huawei(ファーウェイ)取締役会執行役員兼Huawei Cloud CEOの張平安氏が基調講演「Thrive with the Cloud: Reshaping Industries with AI(クラウドで繁栄:AIで業界再編)」を行いました。張氏は、「企業はインテリジェント時代の好機を活かし、AIを活用して競争上の優位を確保しなければならない」と述べています。重要なのは、AIネイティブの考え方を今すぐ取り入れることです。

まず、企業はAIを積極的に取り入れ、業界のシナリオを開拓し、エンタープライズAIプラットフォームを開発する必要があります。これにより、AIを中核業務に活用できるようになります。現在、Huawei Cloud Panguモデルは、30を超える業界と400を超えるシナリオで利用されています。

Zhang Ping'an, Executive Director of the Board of Huawei and CEO of Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD) AI-native cloud infrastructure CloudMatrix officially released (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

第2に、AIコンピューティング・パワーは不可欠の要素です。企業は、自社の要件に合ったAIネイティブのクラウド・インフラストラクチャを構築する必要があります。張氏は、CPU、NPU、DPU、メモリを含むすべてのリソースを相互接続してプールするCloudMatrixの正式リリースを発表しました。これは、1台でまかなうモノリシック型のコンピューティングからマトリックス型コンピューティングへの進化を示しています。CloudMatrixは、すべてをプールし、ピアツーピアで接続し、構成できるAIネイティブのクラウド・インフラストラクチャで構成されており、豊富なAIコンピューティング・パワーを企業に提供します。

第3に、データの品質がAIモデルの有効性を決定します。データがAIにさらに貢献できるようにするには、知識中心のデータ基盤を構築する必要があります。Huawei Cloudは、DataArtsを全面的にアップグレードし、AI指向で知識中心のデータ基盤を顧客に提供します。アップデートされた機能には、AI + データ・コンバージェンス・エンジン、データ開発とガバナンス、ナレッジ・サービス、AI + データ・アプリケーション有効化サービスが含まれます。

第4に、ビジネス・アプリケーションに基づいて適切なAIモデルを構築する必要があります。大きなモデルの方が優れているという誤解を捨てなければなりません。1つの基盤モデルですべてのニーズに対応することは現実的ではありません。Pangu Models 5.0は、数十億、数百億、数千億、数兆のパラメータを持つさまざまな規模に対応しています。Panguモデルの完全なシリーズは、ほぼすべてのビジネス・アプリケーションのニーズを満たします。

さらに、Huawei CloudのPangu 5.0モデルは、マルチモーダル生成の分野における時空制御可能生成(STCG)を強化します。自動運転の場合、Panguモデルは、物理世界を正確に反映した運転シナリオを生成できます。通常の運転シナリオ、ランダムな道路状況、予想外の運転や乱暴な運転を反映した動画を生成できるため、自動車企業は、より効率的に自動運転をトレーニングできます。

Huawei CloudはMainframe-to-Cloud Solutionを正式にリリースしました。このソリューションは、高可用性、容易なO&M、高い俊敏性を備えたクラウド上で新しいコア・システムを開発し、99.999%の金融グレードの高可用性を実現できるように設計されています。現在、中国のほとんどの銀行は、新しいコア・システムをクラウド上に構築するためにファーウェイを選択しています。

ファーウェイの取締役兼品質・ビジネスプロセス・IT管理部門担当社長の陶景文氏が、ファーウェイのデジタル・トランスフォーメーションの歩みを振り返りました。ファーウェイは、3つのレイヤー、5つのフェーズ、8つのステップに分けられる方法論を開発しました。3つのレイヤーは、インテリジェント・ビジネスの再定義、AIモデルの開発と提供、インテリジェント・アプリケーションの継続的な最適化です。5つのフェーズは、適切なシナリオの特定、プロセスの再編成、組織の変革、企業データの最適化、AIアプリケーションの採用です。

Huawei CloudのCTOであるBruno Zhang氏は、Huawei CloudがAIを活用してデータ・センター、インフラストラクチャ、クラウド・サービスをどのように再構築しているかについて知見を披露しました。同氏はまた、業界でインテリジェンスを加速するために設計されたAIネイティブ・クラウドの構築についても言及しました。Zhang氏が発表した「1+N」Panguアシスタント・システムは、クラウド・サービス・インタラクションの新時代を象徴するものです。このシステムには、Pangu Doerと、製品の研究開発、データ分析、セキュリティ、オフィス・コラボレーションにおける無数のユース・ケースが含まれています。この環境では、シナリオ固有のデータ、ノウハウ、実践を使用してPanguモデルをトレーニングし、カスタマイズされたAIによってクラウド・サービスを強化し、効率を向上させます。

