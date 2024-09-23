Huawei Cloud: процветайте c облаком и меняйте отрасли с помощью ИИ

ШАНХАЙ, 23 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На конференции HUAWEI CONNECT 2024 исполнительный директор совета директоров Huawei и генеральный директор Huawei Cloud Чжан Пин Ань (Zhang Ping'an) выступил с программной речью «Процветайте с облаком: изменение отраслей с помощью ИИ». Чжан утверждает, что предприятия должны воспользоваться возможностями в интеллектуальную эпоху и использовать ИИ для создания конкурентных преимуществ. Смысл в том, чтобы настроиться на использование ИИ сейчас.

Zhang Ping'an, Executive Director of the Board of Huawei and CEO of Huawei Cloud AI-native cloud infrastructure CloudMatrix officially released

Во-первых, предприятия должны активно внедрять ИИ, открывать отраслевые сценарии и разрабатывать корпоративные платформы ИИ. Это позволит ИИ обслуживать их основной бизнес. Сегодня модели Huawei Cloud Pangu применяются в более чем 30 отраслях и 400 сценариях.

Во-вторых, вычислительная мощность ИИ имеет решающее значение. Предприятиям необходимо создать облачную инфраструктуру на основе ИИ, соответствующую их требованиям. Чжан официально выпустил CloudMatrix для объединения всех ресурсов, включая ЦП, нейронных процессоров, блоки обработки данных и память. Это знаменует собой переход от монолитных к матричным вычислениям. CloudMatrix включает в себя облачную инфраструктуру с ИИ, в которой все может быть объединенным, одноранговым и составным, предоставляя предприятиям достаточную вычислительную мощность ИИ.

В-третьих, качество данных определяет эффективность моделей ИИ. Нам нужно создать базы данных, ориентированные на знания, чтобы данные лучше служили ИИ. Подразделение Huawei Cloud полностью обновило DataArts, чтобы предоставить клиентам базы данных, ориентированные на ИИ и знания. Обновленные функции включают в себя механизмы конвергенции ИИ+данных, разработку и управление данными, услуги знаний и услуги по использованию приложений ИИ+данных.

В-четвертых, стройте подходящие модели ИИ на основе деловых применений. Мы должны отказаться от заблуждения, что чем больше модели, тем лучше. Невозможно удовлетворить все потребности с помощью одной основной модели. Модели Pangu 5.0 доступны в разных размерах, с параметрами в миллиардах, десятках миллиардов, сотнях миллиардов и триллионах. Полная серия моделей Pangu удовлетворяет практически все потребности деловых применений.

Кроме того, модели Huawei Cloud Pangu 5.0 улучшают пространственно-временную управляемую генерацию (STCG) в области мультимодальной генерации. Для автономного вождения модель Pangu может генерировать сценарии вождения, которые точно отражают физический мир. Она может генерировать видеоролики, которые отражают обычные сценарии вождения, случайные дорожные условия и случайное и агрессивное вождение, что позволяет автомобильным предприятиям более эффективно обучать автономное вождение.

Подразделение Huawei Cloud официально выпустило решение Mainframe-to-Cloud, призванное помочь заказчикам разрабатывать новые базовые системы в облаке с высокой доступностью, простой эксплуатацией и обслуживанием и повышенной оперативностью, помогая заказчикам достичь высокой доступности финансового уровня 99,999%. В настоящее время большинство банков в Китае выбрали Huawei для создания своих новых основных систем в облаке.

Тао Цзинвэнь (Tao Jingwen), директор правления Huawei и президент департамента качества, бизнес-процессов и ИТ, рассказал о ходе цифровой трансформации Huawei. Компания Huawei разработала методологию, которую можно разбить на три уровня, пять этапов и восемь шагов. Эти три уровня переопределяют интеллектуальный бизнес, разработку и доставку моделей ИИ и постоянную оптимизацию интеллектуальных приложений. Пять этапов включают в себя определение подходящих сценариев, изменение процессов, преобразование организаций, оптимизацию корпоративных данных и внедрение приложений ИИ.

Бруно Чжан (Bruno Zhang), технический директор Huawei Cloud, представил информацию о том, как Huawei Cloud использует ИИ для изменения центров обработки данных, инфраструктуры и облачных сервисов. Он также коснулся создания облака с ИИ, предназначенного для ускорения интеллекта в отраслях. Система помощи «1+N» Pangu, представленная г-ном Чжаном, знаменует собой новую эру во взаимодействии облачных сервисов. Система включает в себя Pangu Doer и множество вариантов использования в исследованиях и разработках продуктов, аналитике данных, безопасности и совместной работе в офисе, где модели Pangu обучаются с использованием данных, ноу-хау и практик, специфичных для конкретного сценария, для улучшения облачных сервисов и повышения эффективности с помощью индивидуального ИИ.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2510783/Zhang_Ping_an_Executive_Director_Board_Huawei_CEO_Huawei_Cloud.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2510784/AI_native_cloud_infrastructure_CloudMatrix_officially_released.jpg