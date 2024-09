Huawei Cloud: Prosperujte s cloudem a přetvářejte průmysl pomocí umělé inteligence

ŠANGHAJ, 23. září 2024 /PRNewswire/ -- Výkonný ředitel představenstva společnosti Huawei a generální ředitel Huawei Cloud Zhang Ping'an vystoupil na konferenci HUAWEI CONNECT 2024 s projevem „Thrive with the Cloud: Reshaping Industries with AI" (Prosperita s cloudem: Reorganizace odvětví za pomoci AI). Zhang uvedl, že podniky musí využít příležitostí, které jim éra inteligentních technologií nabízí, a za podpory umělé inteligence získat konkurenční výhody. Klíčové je, aby začaly umělou inteligenci již nyní považovat za samozřejmou součást plánování.

Zhang Ping'an, Executive Director of the Board of Huawei and CEO of Huawei Cloud AI-native cloud infrastructure CloudMatrix officially released

Za prvé, podniky by měly aktivně využívat umělé inteligence, zpřístupňovat oborové scénáře a vyvíjet podnikové platformy umělé inteligence. To umožní umělé inteligenci podpořit jejich hlavní obchodní aktivity. Modely Huawei Cloud Pangu jsou v současné době používány ve více než 30 odvětvích a 400 aplikacích.

Za druhé, výpočetní výkon je pro umělou inteligenci kritický. Podniky musejí vybudovat cloudovou infrastrukturu založenou na umělé inteligenci, která odpovídá jejich požadavkům. Zhang oficiálně oznámil dostupnost produktu CloudMatrix, který propojuje a sdružuje všechny zdroje včetně CPU, NPU, DPU a paměti. Představuje posun od monolitického k maticovému výpočtu. CloudMatrix zahrnuje cloudovou infrastrukturu pro umělou inteligenci, v rámci které lze vše sdružovat, propojovat a skládat, a poskytuje tak podnikům velký výpočetní výkon pro umělou inteligenci.

Za třetí, o účinnosti modelů umělé inteligence rozhoduje kvalita dat. Aby data mohla umělé inteligenci lépe sloužit, musíme vytvořit datové základy na bázi znalostí. Společnost Huawei Cloud plně modernizovala svůj produkt DataArts tak, aby zákazníkům poskytoval datové základy zaměřené na umělou inteligenci na bázi znalostí. Aktualizované funkce zahrnují nástroje pro konvergenci AI a dat, vývoj a správu dat, znalostní služby a služby pro zajištění podpory AI a dat v aplikacích.

Za čtvrté, vytvořte vhodné modely AI na základě obchodních aplikací. Musíme se oprostit od mylné představy, že větší modely jsou lepší. Všechny požadavky nelze řešit jediným základním modelem. Modely Pangu 5.0 jsou k dispozici v různých velikostech s počtem parametrů v řádu miliard, desítek miliard, stovek miliard i bilionů. Kompletní řada modelů Pangu splňuje prakticky všechny potřeby podnikového uplatnění.

Modely Huawei Cloud Pangu 5.0 navíc vylepšují časoprostorově řízené generování (STCG) v oblasti multimodálního generování. Pro využití v oblasti autonomních vozidel dokáže model Pangu generovat dopravní situace, které přesně odrážejí fyzický svět. Dokáže vytvářet videa, která odrážejí běžné dopravní situace, náhodný stav vozovky a náhodnou přítomnost agresivních řidičů, což umožňuje automobilovým podnikům efektivnější trénink systémů autonomního řízení.

Společnost Huawei Cloud oficiálně představila řešení Mainframe-to-Cloud, které má zákazníkům pomoci vyvinout nové základní systémy v cloudu s vysokou dostupností, snadným provozem a údržbou a lepší agilitou, a pomoci jim tak dosáhnout vysoké dostupnosti na úrovni 99,999 %, srovnatelné s dostupností finančních služeb. V současné době si většina bank v Číně pro vybudování svých nových klíčových systémů v cloudu vybrala právě společnost Huawei.

Tao Jingwen, ředitel představenstva společnosti Huawei a prezident oddělení kvality, obchodních procesů a IT Managementu, shrnul dosavadní průběh digitální transformace společnosti Huawei. Společnost Huawei vyvinula metodiku, kterou lze rozdělit do tří vrstev, pěti fází a osmi kroků. Tyto tři vrstvy zahrnují novou definici inteligentního podnikání, vývoj a implementaci modelů umělé inteligence a průběžnou optimalizaci inteligentních aplikací. Zmíněných pět fází zahrnuje identifikaci vhodných situací, reorganizaci procesů, transformaci organizací, optimalizaci podnikových dat a zavádění aplikací umělé inteligence.

Bruno Zhang, technický ředitel společnosti Huawei Cloud, seznámil přítomné s poznatky o tom, jakými způsoby společnost Huawei Cloud využívá umělé inteligence k realizaci změn datových center, infrastruktury a cloudových služeb. Zmínil se také o problematice budování cloudu založeného na umělé inteligenci, který má urychlit zpracování dat v průmyslových odvětvích. Asistenční systém Pangu „1+N", který Zhang představil, otevírá novou éru interakcí s cloudovými službami. Systém zahrnuje nástroj Pangu Doer a bezpočet možností jeho využití v oblasti výzkumu a vývoje produktů, analýzy dat, zabezpečení či kancelářské spolupráce, v rámci kterých jsou modely Pangu trénovány na základě dat, know-how a postupů specifických pro dané využití, aby bylo prostřednictvím na míru přizpůsobené umělé inteligence možné dosáhnout zlepšení cloudových služeb a zvýšení efektivity.

