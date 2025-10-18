Huawei presenta una solución WAN con IA mejorada y una arquitectura centrada en la IA para impulsar el crecimiento de los operadores

PARÍS, 18 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "Prosperar con Net5.5G para toda la inteligencia", la cumbre sobre redes IP inteligentes Net5.5G se celebró durante la UBBF 2025 en París el 14 de octubre. Huawei presentó su solución WAN con IA totalmente actualizada, que cuenta con una arquitectura centrada en la IA. Al redefinir la conciencia de la experiencia, los límites de las redes computacionales, la resiliencia de la seguridad y el modelo de operación y mantenimiento, la solución impulsa un nuevo crecimiento para las empresas de telecomunicaciones.

Leon Wang, presidente de la línea de productos de Comunicación de Datos de Huawei, pronuncia un discurso (PRNewsfoto/Huawei)

Leon Wang, presidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, pronunció un discurso titulado "Red inteligente Xinghe centrada en la IA: impulsar un nuevo crecimiento para los operadores". Afirmó que la solución WAN con IA de Huawei ha sido objeto de una actualización integral centrada en la IA. A través de una arquitectura de tres capas, que comprende dispositivos, conexiones y un cerebro centrados en la IA, la solución redefine las redes portadoras de IP en la era Net5.5G, lo que acelera la transición de los operadores hacia la fase Net5.5G R2 AI UBB.

Para hacer frente al estancamiento del crecimiento de la banda ancha doméstica y a la grave homogeneización de los paquetes, la solución WAN con IA de Huawei incorpora motores de identificación y perfilado Xingluo, lo que permite la monetización a nivel de aplicación. Ayuda a los operadores a diseñar paquetes de servicios diferenciados y utiliza perfiles multidimensionales para aumentar la precisión en la identificación de clientes potenciales por encima del 90 %.

Para satisfacer la creciente demanda empresarial de computación con IA, la solución WAN con IA de Huawei ayudó a China Telecom Shanghai a lanzar líneas privadas de computación inteligente, lo que resolvió los cuellos de botella en el rendimiento de las redes tradicionales. Su algoritmo sin pérdidas Xingluo garantiza un control preciso de la congestión a nivel de flujo y, junto con el motor de conversión vectorial, protege los datos. Al respaldar la capacitación colaborativa entre la nube y el borde, se prevé que la solución multiplique por diez el promedio de ingresos por usuario de los operadores y genere un retorno de la inversión en solo dos años.

Para contrarrestar los ataques a la red cada vez más complejos, la solución WAN con IA de Huawei refuerza la resiliencia de la seguridad en las capas de dispositivos, redes y configuraciones. Admite el aislamiento de fallos a nivel de sesión y el cifrado resistente a la computación cuántica. La simulación de configuración en línea verifica decenas de miles de dispositivos en 10 minutos, lo que elimina el error humano. Este marco de seguridad multidimensional protege los servicios al cliente con una resiliencia reforzada.

A medida que las redes continúan creciendo, los modelos tradicionales de operación y mantenimiento se enfrentan a una presión inmensa. El sistema NetMaster de Huawei proporciona protección de red 24/7, lo que permite pasar de una respuesta pasiva a una operación y mantenimiento proactivos. En el manejo de fallas, China Mobile Guangdong redujo el tiempo de diagnóstico de 45 a 5 minutos mediante el uso de una base de conocimientos con 300.000 casos. Para la identificación de riesgos, MasOrange España implementó una red de conducción autónoma IP L4 impulsada por la solución WAN con IA de Huawei, lo que redujo el tiempo medio de reparación, a la vez que disminuyó los costos y mejoró la eficiencia.

La cumbre concluyó con la ceremonia de entrega de los premios Net5.5G Pioneer Award, en la que se homenajeó a los ganadores de más de 10 operadores internacionales y se impulsó el despliegue comercial a nivel mundial de Net5.5G.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799091/image.jpg

FUENTE Huawei