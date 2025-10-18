Huawei, Operatör Büyümesini Artırmak için Yapay Zeka Merkezli Mimariye Sahip Yükseltilmiş Yapay Zeka WAN Çözümünü Tanıttı

PARİS, 18 Ekim 2025 /PRNewswire/ -- "Tüm Zeka için Net5.5G ile Gelişin" temalı Net5.5G Akıllı IP Ağı Zirvesi, 14 Ekim'de Paris'te UBBF 2025 sırasında gerçekleştirildi. Huawei, Yapay Zeka Merkezli bir mimariye sahip tamamen yükseltilmiş Yapay Zeka WAN Çözümünü tanıttı. Deneyim farkındalığını, bilgi işlem-ağ sınırlarını, güvenlik esnekliğini ve İşletme ve Bakım modelini yeniden tanımlayan çözüm, operatörler için yeni bir büyüme sağlıyor.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

Huawei Veri İletişimi Ürün Hattı Başkanı Leon Wang, "Yapay Zeka Merkezli Xinghe Akıllı Ağı" başlıklı bir konuşma yaptı: Operatörler için Yeni Büyümeyi Desteklemek." Huawei'in AI WAN Çözümünün kapsamlı bir Yapay Zeka Merkezli yükseltme yaşadığını belirtti. Yapay Zeka Merkezli cihazlar, Yapay Zeka Merkezli bağlantılar ve Yapay Zeka Merkezli bir beyinden oluşan üç katmanlı bir mimari sayesinde çözüm, Net5.5G döneminde IP taşıyıcı ağlarını yeniden tanımlayarak operatörlerin Net5.5G R2 Yapay Zeka UBB aşamasına geçişini hızlandırıyor.

Huawei'in AI WAN Çözümü, durgun ev geniş bant büyümesini ve ciddi paket homojenleşmesini ele almak için Xingluo tanımlama ve profil oluşturma motorlarını içeriyor ve uygulama düzeyinde faydalanmayı mümkün kılıyor. Operatörlerin farklılaştırılmış hizmet paketleri tasarlamasına yardımcı oluyor ve potansiyel müşteri tanımlama doğruluğunu %90'ın üzerine çıkarmak için çok boyutlu profilleme kullanıyor.

Yapay zeka bilgi işlemine yönelik artan kurumsal talebi karşılamak için Huawei'in Yapay Zeka WAN Çözümü, China Telecom Shanghai'ın akıllı bilgi işlem özel hatlarını başlatmasına yardımcı olarak geleneksel ağlardaki performans darboğazlarını çözdü. Xingluo kayıpsız algoritması, hassas akış düzeyinde tıkanıklık kontrolü sağlar ve vektör dönüştürme motoru ile verileri korur. Uç-bulut işbirliğine dayalı eğitimi destekleyen çözümün, taşıyıcıların ARPU'sunu on kat artırması ve sadece iki yıl içinde yatırım getirisi sağlaması öngörülüyor.

Huawei'in AI WAN Çözümü, giderek karmaşıklaşan ağ saldırılarına karşı koymak için cihaz, ağ ve yapılandırma katmanlarında güvenlik esnekliğini güçlendiriyor. Oturum düzeyinde hata izolasyonunu ve kuantuma dayanıklı şifrelemeyi destekler. Çevrimiçi yapılandırma simülasyonu, on binlerce cihazı 10 dakika içinde doğrulayarak insan hatasını ortadan kaldırır. Bu çok boyutlu güvenlik çerçevesi, müşteri hizmetlerini güçlendirilmiş esneklikle korur.

Ağlar ölçeklenmeye devam ettikçe, geleneksel İşletme ve Bakım modelleri büyük bir baskıyla karşı karşıya kalmaktadır. Huawei'in NetMaster sistemi, 7/24 ağ koruması sağlayarak pasif müdahaleden proaktif İşletme ve Bakım'a geçişi mümkün kılıyor. China Mobile Guangdong, 300.000 vakalık bir bilgi tabanı kullanarak arıza tespit süresini 45 dakikadan 5 dakikaya indirdi. MasOrange İspanya, risk tespiti için Huawei'in AI WAN Çözümü tarafından desteklenen bir L4 IP otonom sürüş ağı kurdu ve maliyetleri düşürüp verimliliği artırırken ortalama onarım süresini kısalttı.

Zirve, 10'dan fazla küresel operatörden kazananları onurlandıran ve Net5.5G'nin küresel ticari sunumunu hızlandıran Net5.5G Pioneer Ödül Töreni ile sona erdi.

