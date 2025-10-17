Spoločnosť Huawei predstavuje vylepšené riešenie AI WAN s architektúrou zameranou na umelú inteligenciu na podporu rastu operátorov
Oct 17, 2025, 21:40 ET
PARÍŽ, 18. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Počas fóra UBBF 2025 v Paríži sa 14. októbra konal summit o inteligentných IP sieťach Net5.5G s témou „Prosperujte s Net5.5G v rámci celej inteligencie". Spoločnosť Huawei predstavila svoje plne modernizované riešenie AI WAN s architektúrou zameranou na umelú inteligenciu. Predefinovaním povedomia o skúsenostiach, limitov výpočtovej siete, odolnosti zabezpečenia a modelu prevádzky a údržby toto riešenie poháňa nový rast pre operátorov.
Leon Wang, prezident produktového radu dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, predniesol prejav s názvom „Inteligentná sieť Xinghe zameraná na umelú inteligenciu: podpora nového rastu pre operátorov. Uviedol, že riešenie AI WAN od spoločnosti Huawei prešlo komplexnou modernizáciou zameranou na umelú inteligenciu. Prostredníctvom trojvrstvovej architektúry – pozostávajúcej zo zariadení zameraných na umelú inteligenciu, pripojení zameraných na umelú inteligenciu a mozgu zameraného na umelú inteligenciu – toto riešenie nanovo definuje siete IP operátorov v ére Net5.5G a urýchľuje prechod operátorov smerom k fáze Net5.5G R2 AI UBB.
Na riešenie stagnujúceho rastu domáceho širokopásmového pripojenia a výraznej homogenizácie balíkov využíva riešenie AI WAN od spoločnosti Huawei identifikačné a profilovacie nástroje Xingluo, ktoré umožňujú monetizáciu na úrovni aplikácií. Pomáha operátorom navrhovať diferencované balíky služieb a využíva viacrozmerné profilovanie na zvýšenie presnosti identifikácie potenciálnych zákazníkov nad 90 %.
Aby sa uspokojil rastúci dopyt podnikov po výpočtoch s využitím umelej inteligencie, riešenie AI WAN od spoločnosti Huawei pomohlo spoločnosti China Telecom Shanghai spustiť súkromné linky inteligentných výpočtov, čím sa vyriešili problémy s výkonom v tradičných sieťach. Jej bezstratový algoritmus Xingluo zaisťuje presnú kontrolu preťaženia na úrovni toku a vďaka vektorovému konverznému mechanizmu chráni dáta. Vďaka podpore kolaboratívneho školenia v oblasti edge-cloudu sa predpokladá, že toto riešenie zvýši priemerný príjem na používateľa (ARPU) operátorov desaťnásobne a prinesie návratnosť investícií už v priebehu dvoch rokov.
Aby sa zabránilo čoraz komplexnejším sieťovým útokom, riešenie AI WAN od spoločnosti Huawei posilňuje odolnosť zabezpečenia naprieč vrstvami zariadení, siete a konfigurácie. Podporuje izoláciu chýb na úrovni relácie a kvantovo odolné šifrovanie. Online simulácia konfigurácie overí desiatky tisíc zariadení do 10 minút, čím eliminuje ľudské chyby. Tento viacrozmerný bezpečnostný rámec chráni zákaznícke služby so zvýšenou odolnosťou.
S rastúcim rozširovaním sietí čelia tradičné modely prevádzky a údržby obrovskému tlaku. Systém NetMaster od spoločnosti Huawei poskytuje nepretržitú ochranu siete, čo umožňuje prechod od pasívnej reakcie k proaktívnej prevádzke a údržbe. Pri riešení porúch spoločnosť China Mobile Guangdong skrátila čas diagnostiky zo 45 na 5 minút vďaka znalostnej báze s 300 000 prípadmi. Na identifikáciu rizík nasadila spoločnosť MasOrange Spain sieť L4 IP s autonómnym riadením, ktorá je poháňaná riešením AI WAN od spoločnosti Huawei, čím sa skrátil priemerný čas opravy a zároveň znížili náklady a zvýšila sa efektivita.
Summit sa skončil slávnostným odovzdávaním cien Net5.5G Pioneer Award, na ktorom boli ocenení víťazi spomedzi viac ako 10 globálnych operátorov a urýchlilo sa globálne komerčné zavedenie siete Net5.5G.
