هواوي تكشف عن حل WAN بالذكاء الاصطناعي الذي تمت ترقيته مع بنية متمحورة حل الذكاء الاصطناعي لتعزيز نمو شركات الاتصالات

باريس ، 18 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- تحت عنوان "ازدهِر مع Net5.5G لكافة أنواع الذكاء"، عُقِدت (قمة شبكة IP الذكية بتقنية Net5.5G ) خلال "منتدى النطاق العريض الفائق لعام 2025" ( UBBF 2025 ) في باريس في 14 أكتوبر. قدمت هواوي حل WAN بالذكاء الاصطناعي الذي تمت ترقيته بالكامل ويضم بنية متمحورة حل الذكاء الاصطناعي. من خلال إعادة تعريف الوعي بالتجربة ، وحدود شبكة الحوسبة ، والمرونة الأمنية ، ونموذج التشغيل والصيانة ، يدفع الحل إلى نمو جديد للشركات.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

ألقى "ليون وانغ"، رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات في شركة هواوي ، كلمة حملت عنوان "شبكة Xinghe ذكية متمحورة حول الذكاء الاصطناعي: تعزيز نمو جديد لشركات الاتصالات." ذكر أن حل WAN بالذكاء الاصطناعي من هواوي قد خضع لترقية شاملة متمحورة حول الذكاء الاصطناعي. من خلال بنية ثلاثية الطبقات تتألف من أجهزة متمحورة حل الذكاء الاصطناعي، واتصالات متمحورة حل الذكاء الاصطناعي، ودماغ متمحورة حل الذكاء الاصطناعي، يعيد الحل تعريف الشبكات الحاملة لـ IP في عصر Net5.5G ، مما يسرع انتقال شركات الاتصالات نحو مرحلة النطاق العريض الفائق المعتمد على الذكاء الاصطناعي Net5.5G R2 .

لمعالجة النمو الراكد للنطاق العريض المنزلي وتجانس الحزمة الشديد ، يتضمن حل WAN المعتمد على الذكاء الاصطناعي من هواوي محركات تحديد Xingluo وتحديد الملف الشخصي ، مما يتيح تحقيق الدخل على مستوى التطبيق. إنه يساعد شركات الاتصالات على تصميم حزم خدمات متميزة ويستخدم التنميط متعدد الأبعاد لرفع دقة تحديد هوية العملاء المحتملين إلى ما يزيد عن 90٪.

لتلبية الطلب المتزايد على الحوسبة الذكية في المؤسسات ، ساعد حل WAN المعتمد على الذكاء الاصطناعي من هواوي شركة "تشاينا تيليكوم شنغهاي" ( China Telecom Shanghai ) على إطلاق خطوط خاصة ذكية للحوسبة ، وحل حواجز الأداء في الشبكات التقليدية. تضمن خوارزمية Xingluo الخالية من الفقد التحكم الدقيق في الازدحام على مستوى التدفق ، ومع محرك تحويل المتجهات ، تحمي البيانات. من خلال دعم التدريب التعاوني على مستوى الحافة - السحابة ، من المتوقع أن يزيد الحل من متوسط الإيراد لكل مستخدم لشركات الاتصالات عشرة أضعاف وأن يحقق عائدًا على الاستثمار في غضون عامين فقط.

لمواجهة هجمات الشبكة المعقدة بشكل متزايد ، يعزز حل WAN المعتمد على الذكاء الاصطناعي من هواوي مرونة الأمان عبر طبقات الأجهزة والشبكة والتكوين. وهو يدعم حصر الخلل على مستوى الدورة والتشفير المقاوم للكمومية. تتحقق محاكاة التكوين عبر الإنترنت من عشرات الآلاف من الأجهزة في غضون 10 دقائق ، مما يلغي الخطأ البشري. يحمي هذا الإطار الأمني متعدد الأبعاد خدمات العملاء مع زيادة المرونة.

مع استمرار الشبكات في التوسع ، تواجه نماذج التشغيل والصيانة التقليدية ضغطًا هائلاً. يوفر نظام NetMaster من هواوي حماية للشبكة على مدار اليوم وطوال الأسبوع، مما يتيح التحول من الاستجابة السلبية إلى التشغيل والصيانة الاستباقية. في معالجة الخلل، خفضت "تشاينا موبايل قوانغدونغ" ( China Mobile Guangdong ) وقت التشخيص من 45 إلى 5 دقائق باستخدام قاعدة معرفة تضم 300000 حالة. للتعرف على المخاطر ، قامت "ماس أورانج سبين" ( MasOrange Spain ) بنشر شبكة قيادة مستقلة بتقنية L4 IP مدعومة بحل WAN المعتمد على الذكاء الاصطناعي من هواوي ، مما يقلل من متوسط وقت الإصلاح مع خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

انتهت القمة "بحفل توزيع جوائز روّاد Net5.5G "، وتكريم الفائزين من أكثر من 10 شركات اتصالات عالمية وتسريع النشر التجاري العالمي لتقنية Net5.5G .

