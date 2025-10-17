華為發布以AI-Centric全面升級的AI WAN解決方案 激發運營商新增長

華為數據通信產品線總裁王雷發表了以「AI Centric星河AI網絡解決方案，激發運營商新增長」為主題的演講，他指出，華為AI Centric的AI WAN解決方案通過AI智能設備、AI智能聯接、AI智能大腦三層架構重新定義Net5.5G時代的IP承載網，助力運營商加速邁向以AI賦能的Net5.5G R2智能超寬新階段，給運營商業務帶來新價值。

重新定義體驗感知：應用級價值經營提升家寬收入

面對家寬市場增長乏力、套餐同質化嚴重的困境，華為AI WAN推出星絡識別與畫像引擎，助力運營商實現應用級價值經營。該方案可支撐運營商設計差異化套餐，同時通過多維畫像將潛客識別准確率提升至90%以上。華為AI WAN解決方案助力泰國知名運營商用戶平均ARPU提升33%，三個月內新套餐獲客量增長兩倍。

重新定義算網極限：智算廣域保障算效無損

為滿足企業AI算力爆發式增長的需求，華為AI WAN助力上海電信推出智算專線服務，突破傳統網絡性能瓶頸。華為通過星絡廣域無損算法，實現流級精確擁塞控制，將跨域算效從40%提升至95%以上，並結合向量轉化引擎保障數據安全。該方案不僅支持邊雲協同訓練，還使運營商套餐ARPU預計提升10倍，整體投資回報周期僅2年。

重新定義安全韌性：多級防御為網絡和業務保駕護航

面對日益復雜的網絡攻擊，華為AI WAN通過在設備層、網絡層、以及配置層進行安全韌性能力的提升，支持「會話級故障隔離」和抗量子加密技術，並通過在線配置仿真，10分鍾內完成上萬設備校驗，杜絕人為失誤，構建網絡立體安全韌性，為客戶業務保駕護航。目前該方案已助力海外某運營商實現設備受攻擊零中斷、數據零洩露及網絡操作零事故，全面保障業務安全穩定運行。

重新定義運維模式： AI智能運維助力運營商降本增效

隨著網絡規模持續擴大，傳統運維模式面臨巨大壓力。華為推出的Netmaster系統，7×24小時守護網絡，實現從被動響應到主動運維。在故障處理方面，基於30萬+案例的知識庫，廣東移動診斷時長從45分鍾縮短至5分鍾；在隱患識別方面，西班牙MasOrange基於AI WAN解決方案打造了L4級IP自動駕駛網絡，降低故障平均修復時間，助力運營商降本增效。

超寬網絡基礎設施是邁向智能超寬的基石，峰會最後面向全球十余家超寬網絡建設領先的運營商代表舉行了Net5.5G先鋒獎頒獎儀式。隨著Net5.5G R2版本的發布，華為AI WAN將全面重新定義網絡價值。王雷表示，華為期待與更多全球領先運營商攜手，共同構建以AI為中心的網絡體系，助力運營商把握智能時代機遇，實現業務持續增長，為全球智能化進程注入新動能。

