Huawei dévoile une solution AI WAN améliorée dotée d'une architecture centrée sur l'IA pour stimuler la croissance des opérateurs

PARIS, 18 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Sous le thème « Thrive with Net5.5G for All Intelligence » (« Réussissez avec le Net5.5G, au service de toutes les intelligences »), le Net5.5G Intelligent IP Network Summit s'est tenu dans le cadre de l'UBBF 2025 à Paris le 14 octobre. Huawei a présenté sa solution AI WAN entièrement mise à jour, dotée d'une architecture centrée sur l'IA. En redéfinissant la perception de l'expérience, les limites entre calcul et réseau, la résilience en matière de sécurité et le modèle d'exploitation et de maintenance, la solution génère une nouvelle croissance pour les opérateurs.

Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données chez Huawei, a prononcé un discours intitulé « AI-Centric Xinghe Intelligent Network: Boosting New Growth for Carriers » (Réseau intelligent Xinghe centré sur l'IA : génère une nouvelle croissance pour les opérateurs). Il a déclaré que la solution AI WAN de Huawei a fait l'objet d'une mise à niveau complète centrée sur l'IA. Grâce à une architecture à trois niveaux - comprenant des appareils centrés sur l'IA, des connexions centrées sur l'IA et un cerveau centré sur l'IA - la solution redéfinit les réseaux porteurs IP à l'ère du Net5.5G, accélérant la transition des opérateurs vers la phase Net5.5G R2 AI UBB.

Pour faire face à la stagnation de la croissance du haut débit domestique et à l'importante homogénéisation des forfaits, la solution AI WAN de Huawei intègre les moteurs d'identification et de profilage Xingluo, permettant une monétisation au niveau applicatif. Elle aide les opérateurs à concevoir des offres de services différenciées et utilise un profilage multidimensionnel pour augmenter la précision de l'identification des clients potentiels au-delà des 90 %.

Pour répondre à la demande croissante des entreprises en matière d'informatique IA, la solution AI WAN de Huawei a aidé China Telecom Shanghai à lancer des lignes privées d'informatique intelligente, résolvant ainsi les goulets d'étranglement en matière de performance dans les réseaux traditionnels. Son algorithme sans perte Xingluo assure un contrôle précis de la congestion au niveau du flux et, grâce au moteur de conversion vectorielle, protège les données. Prenant en charge la formation collaborative edge-cloud, la solution devrait décupler le revenu moyen par utilisateur des opérateurs et permettre un retour sur investissement en deux ans seulement.

Pour contrer les attaques réseau de plus en plus complexes, la solution AI WAN de Huawei renforce la résilience en matière de sécurité à travers les couches de l'appareil, du réseau et de la configuration. Elle prend en charge l'isolation des défaillances au niveau de la session et le chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques. La simulation de configuration en ligne permet de vérifier des dizaines de milliers d'appareils en 10 minutes, éliminant ainsi toute erreur humaine. Ce cadre de sécurité multidimensionnel protège les services clients avec une résilience renforcée.

Alors que les réseaux continuent de s'étendre, les modèles traditionnels d'exploitation et de maintenance sont soumis à une pression considérable. Le système NetMaster de Huawei assure une protection réseau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet de passer d'une réaction passive à une exploitation et une maintenance proactives. En ce qui concerne le traitement des pannes, China Mobile Guangdong a réduit le temps de diagnostic de 45 à 5 minutes en utilisant une base de connaissances de 300 000 cas. Pour l'identification des risques, MasOrange Espagne a déployé un réseau de conduite autonome IP de niveau 4 alimenté par la solution AI WAN de Huawei, réduisant le temps moyen de réparation tout en diminuant les coûts et en améliorant l'efficacité.

Le sommet s'est achevé par la cérémonie de remise des prix Net5.5G Pioneer, qui a récompensé les lauréats de plus de 10 opérateurs mondiaux et accéléré le déploiement commercial mondial du Net5.5G.

