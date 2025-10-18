Huawei представляет обновленное решение AI WAN с архитектурой, ориентированной на ИИ, для ускорения роста операторов связи

ПАРИЖ, 18 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- 14 октября в Париже в рамках форума UBBF 2025 состоялся саммит по интеллектуальным IP-сетям Net5.5G на тему «Процветание с Net5.5G для всех интеллектуальных сервисов». Компания Huawei представила полностью обновленное решение AI WAN с архитектурой, ориентированной на ИИ. Коренным образом меняя осведомленность о впечатлениях пользователей, ограничения вычислительной сети, надежность системы безопасности и модель эксплуатации и технического обслуживания, это решение стимулирует новый рост для операторов связи.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

Леон Ван (Leon Wang), президент по линейке продуктов Huawei для передачи данных, выступил с речью на тему «Интеллектуальная сеть Xinghe, ориентированная на ИИ: стимулирование нового роста для операторов связи». Он заявил, что решение AI WAN от Huawei прошло комплексную модернизацию с ориентацией на ИИ. Благодаря трехуровневой архитектуре, включающей устройства, ориентированные на ИИ, соединения, ориентированные на ИИ, и вычисления, ориентированные на ИИ, это решение коренным образом меняет сети IP-каналов в эпоху Net5.5G, ускоряя переход операторов связи к этапу Net5.5G R2 AI UBB.

Для преодоления проблемы замедления роста в области домашнего широкополосного доступа и сильной гомогенизации пакетов решение Huawei AI WAN включает в себя механизмы идентификации и профилирования Xingluo, обеспечивая возможность монетизации на уровне приложений. Оно помогает операторам связи разрабатывать дифференцированные пакеты услуг и использует многомерное профилирование, чтобы повысить точность определения потенциальных клиентов до уровня выше 90 %.

Чтобы удовлетворить растущий спрос предприятий на ИИ-вычисления, решение Huawei AI WAN помогло компании China Telecom Shanghai запустить интеллектуальные выделенные линии вычислений, устраняя узкие места производительности в традиционных сетях. Используемый в нем алгоритм без потерь Xingluo обеспечивает точное управление перегрузками на уровне потоков и защищает данные с помощью механизма векторного преобразования. С поддержкой совместного периферийного и облачного обучения это решение по прогнозам должно поднять средний доход на одного абонента (ARPU) у операторов связи в десять раз и обеспечить окупаемость инвестиций всего за два года.

Чтобы противостоять все более сложным сетевым атакам, решение Huawei AI WAN повышает надежность системы безопасности на всех уровнях: устройств, сетей и конфигураций. Оно поддерживает изоляцию сбоев на уровне сеансов и постквантовое шифрование. Онлайн-моделирование конфигураций проверяет десятки тысяч устройств в течение 10 минут, исключая возможность человеческой ошибки. Эта многомерная структура безопасности защищает клиентские сервисы с повышенной надежностью.

В условиях дальнейшего масштабирования сетей традиционные модели эксплуатации и технического обслуживания сталкиваются с огромным давлением. Система Huawei NetMaster обеспечивает защиту сети в режиме 24/7, позволяя перейти от пассивного реагирования к упреждающей модели эксплуатации и технического обслуживания. В области устранения сбоев компания China Mobile Guangdong сократила время диагностики с 45 до 5 минут, используя базу знаний, насчитывающую 300 000 случаев. Для выявления рисков компания MasOrange Spain развернула автономную транспортную IP-сеть L4 на базе решения Huawei AI WAN, сократив среднее время ремонта при одновременном снижении затрат и повышении эффективности.

Саммит завершился церемонией вручения наград Net5.5G Pioneer Award, отметившей победителей среди более чем 10 глобальных операторов и способствующей ускорению глобального коммерческого развертывания технологии Net5.5G.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2796791/image.jpg