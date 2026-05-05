Huda Beauty entra na fragrância: depois de redefinir a maquiagem, ela está vindo para a fragrância

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Huda Beauty lança o Easy Bake Intense Eau de Parfum, marcando um novo capítulo ousado para a marca e sua fundadora, Huda Kattan. Tendo construído uma das marcas de maquiagem mais influentes do mundo, a Kattan agora se expande para a fragrância com um perfume projetado para ser o passo final em sua rotina glamourosa. Este momento define muito para a Huda Beauty, conhecida por transformar a forma como as pessoas descobrem, aprendem e se apaixonam pela maquiagem. Agora, a marca traz essa mesma paixão e conexão para a fragrância.

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance

"A fragrância é o passo final para se sentir totalmente glamouroso, é o que une tudo e faz você se sentir completamente irresistível e poderoso", diz Kattan. "Eu queria que a fragrância Easy Bake se sentisse rica, s#xy e intensa. Porque quando é realmente você, nunca é demais."

A ideia começou com a comunidade. Introduzido pela primeira vez como uma brincadeira de 1º de abril, uma fragrância de edição limitada Easy Bake, rapidamente ganhou força, com os fãs pedindo que se tornasse real. Em vez de se apressar para atender ao hype, a marca voltou ao desenvolvimento, refinando cuidadosamente a fórmula em algo mais elevado, mais em camadas e verdadeiramente duradouro.

Para o Kattan, a fragrância não é um território novo. Ela está imersa nisso há mais de 15 anos, desde a revisão de aromas durante seus primeiros dias de blog até a cofundação da Kayali, onde ajudou a criar blockbusters do setor. Essa jornada moldou uma compreensão profunda e intuitiva do que torna um perfume inesquecível, e essa experiência guiou cada etapa deste lançamento.

Criado através de mais de 100 iterações ao lado do mestre perfumista Hamid Merati-Kashani, o Easy Bake Intense foi projetado para se destacar. O Easy Bake Intense abre com cereja silvestre suculenta, derrete em florais brancos, casca de canela e leite caramelizado cremoso e se instala em uma base quente de bourbon de baunilha. Ela oferece uma trilha rica e perceptível com uma assinatura gourmand quente que perdura lindamente. Inspirada no icônico perfume Easy Bake, a fragrância transforma algo familiar em algo mais indulgente e elevado.

Trata-se de criar algo que dure, algo que você alcança de novo e de novo, e o toque final que completa o glamour final. Para comemorar, a marca organizará um grande evento de lançamento em Londres, assumindo a cidade no verdadeiro estilo Huda Beauty.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973216/Huda_Beauty.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973281/Huda_Beauty.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973282/Huda_Beauty.jpg

FONTE Huda Beauty