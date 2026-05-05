La belleza de Huda entra en la fragancia: después de redefinir el maquillaje, viene por la fragancia

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huda Beauty lanza Easy Bake Intense Eau de Parfum, marcando un nuevo y audaz capítulo para la marca y su fundadora, Huda Kattan. Después de haber creado una de las marcas de maquillaje más influyentes a nivel mundial, Kattan ahora se expande a la fragancia con un aroma diseñado para ser el paso final en su rutina de glamour. Este momento define mucho para Huda Beauty, conocida por transformar la forma en que las personas descubren, aprenden y se enamoran del maquillaje. Ahora, la marca aporta esa misma pasión y conexión a la fragancia.

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance

"La fragancia es el paso final para sentirse completamente glamoroso, es lo que reúne todo y te hace sentir completamente irresistible y poderoso", dice Kattan. "Quería que la fragancia Easy Bake se sintiera rica, sexy e intensa. Porque cuando eres realmente tú, nunca es demasiado ".

La idea comenzó con la comunidad. Presentada por primera vez como una broma del Día de los Inocentes, una fragancia Easy Bake de edición limitada, rápidamente ganó fuerza, y los fanáticos pidieron que se hiciera realidad. En lugar de apresurarse a cumplir con el bombo publicitario, la marca regresó al desarrollo, refinando cuidadosamente la fórmula en algo más elevado, más estratificado y verdaderamente duradero.

Para Kattan, la fragancia no es un territorio nuevo. Ha estado inmersa en ella durante más de 15 años, desde la revisión de aromas durante sus primeros días de blogueo hasta la cofundación de Kayali, donde ayudó a crear éxitos de taquilla de la industria. Este viaje dio forma a una comprensión profunda e intuitiva de lo que hace que un aroma sea inolvidable, y esa experiencia guió cada paso de este lanzamiento.

Creado a través de más de 100 iteraciones junto con el maestro perfumista Hamid Merati-Kashani, Easy Bake Intense está diseñado para destacar. Easy Bake Intense se abre con jugosa cereza silvestre, se funde en flores blancas, corteza de canela y leche cremosa de caramelo, y se instala en una base de bourbon de vainilla tibia. Ofrece un sendero rico y notable con una cálida firma gourmand que perdura maravillosamente. Inspirada en el icónico aroma Easy Bake, la fragancia transforma algo familiar en algo más indulgente y elevado.

Se trata de crear algo que dure, algo que busques una y otra vez, y el toque final que complete el glamour definitivo. Para celebrarlo, la marca organizará un importante evento de lanzamiento en Londres, que se hará cargo de la ciudad al verdadero estilo Huda Beauty.

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FUENTE Huda Beauty