Huda Beauty entra en el mundo de las fragancias: tras revolucionar el maquillaje, ahora llega al sector de los perfumes

DUBÁI, EAU, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Huda Beauty lanza Easy Bake Intense Eau de Parfum, marcando un nuevo e importante capítulo para la marca y su fundadora, Huda Kattan. Tras haber creado una de las marcas de maquillaje más influyentes a nivel mundial, Kattan ahora se expande al mundo de las fragancias con un aroma diseñado para ser el paso final de su rutina de belleza. Este momento es trascendental para Huda Beauty, conocida por transformar la forma en que las personas descubren, aprenden y se enamoran del maquillaje. Ahora, la marca traslada esa misma pasión y conexión al mundo de las fragancias.

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance

«La fragancia es el toque final para sentirse completamente glamurosa; es lo que lo une todo y te hace sentir irresistible y poderosa», indicó Kattan. «Quería que Easy Bake Fragrance fuera rica, sensual e intensa. Porque cuando eres tú misma, nunca es demasiado».

La idea surgió de la comunidad. Presentada inicialmente como una broma del Día de los Inocentes, una edición limitada de Easy Bake Fragrance rápidamente ganó popularidad, y los fans pedían que se hiciera realidad. En lugar de apresurarse a satisfacer la demanda, la marca retomó el desarrollo, refinando cuidadosamente la fórmula para crear algo más sofisticado, con más matices y verdaderamente duradero.

Para Kattan, el mundo de las fragancias no es nuevo. Lleva más de 15 años inmersa en él, desde reseñar perfumes en sus inicios como bloguera hasta cofundar Kayali, donde ayudó a crear éxitos de ventas en la industria. Este recorrido forjó una comprensión profunda e intuitiva de lo que hace que un aroma sea inolvidable, y esa experiencia guió cada paso de este lanzamiento.

Creada tras más de 100 iteraciones junto al maestro perfumista Hamid Merati-Kashani, Easy Bake Intense está diseñada para destacar. Se abre con jugosa cereza silvestre, se funde con flores blancas, corteza de canela y cremoso caramelo, y se asienta en una cálida base de vainilla bourbon. Deja una estela rica y perceptible con un cálido toque gourmand que perdura maravillosamente. Inspirada en el icónico aroma Easy Bake, esta fragancia transforma algo familiar en algo más indulgente y sofisticado.

Se trata de crear algo duradero, algo a lo que recurrir una y otra vez, el toque final que completa el glamour definitivo. Para celebrarlo, la marca organizará un gran evento de lanzamiento en Londres, transformando la ciudad al más puro estilo Huda Beauty.

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