후다 뷰티, 향수 시장 진출: 메이크업의 재정의를 넘어 향수에 도전하다

두바이, 아랍에미리트, 2026년 5월 5일 /PRNewswire/ -- 후다 뷰티(Huda Beauty)가 이지 베이크 인텐스 오 드 퍼퓸(Easy Bake Intense Eau de Parfum)을 출시하며 브랜드와 창립자 후다 카탄(Huda Kattan)에게 있어 대담한 새로운 장을 열었다. 전 세계에서 가장 영향력 있는 메이크업 브랜드 중 하나를 구축한 카탄은 이제 자신의 화려한 루틴의 마지막 단계로 설계된 향을 통해 향수 분야로 확장한다. 이 순간은 사람들이 메이크업을 발견하고, 배우고, 사랑에 빠지는 방식을 변화시킨 것으로 알려진 후다 뷰티에게 많은 의미가 있다. 이제 후다 뷰티는 그 동일한 열정과 연결을 향수로 가져온다.

카탄은 "향수는 완전히 매혹적인 사람이 됐다고 느끼는 마지막 단계이며, 모든 것을 하나로 묶어 완전히 거부할 수 없고 강력하게 느끼게 만드는 것"이라고 말했다. 이어 "이지 베이크 향이 풍부하고, 섹시하고, 강렬하게 다가오기를 원했다. 진정으로 당신다운 순간은 절대 과하지 않기 때문이다"고 덧붙였다.

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance

아이디어는 커뮤니티에서 시작되었다. 처음에 만우절 농담으로 소개된 한정판 이지 베이크 향수는 빠르게 주목을 받았고, 팬들은 실제 출시를 요청했다. 브랜드는 유행에 맞춰 서두르기보다는 개발로 돌아가 포뮬러를 더 고차원적이고 층층이 쌓인, 진정으로 지속되는 향으로 신중하게 정제했다.

카탄에게 향수는 새로운 영역이 아니다. 그녀는 초기 블로그 시절 향수를 리뷰하던 때부터 카얄리(Kayali)를 공동 창립하며 업계의 블록버스터 제품을 만드는 데 일조하기까지 15년 이상 이 분야에 몰입해 왔다. 이 여정은 향을 잊을 수 없게 만드는 것에 대해 깊고 직관적인 이해를 만들었으며, 그 전문성이 이번 출시의 모든 단계를 안내한 것이다.

마스터 퍼퓨머인 하미드 메라티-카샤니(Hamid Merati-Kashani)와 함께 100회 이상의 반복을 통해 창조된 이지 베이크 인텐스는 돋보이는 향이 되게끔 설계됐다. 이지 베이크 인텐스는 과즙이 풍부한 야생 체리로 시작하여 화이트 플로럴, 시나몬 나무 껍질, 크리미한 카라멜 밀크로 녹아들고, 따뜻한 바닐라 버번 베이스로 안착한다. 이는 따뜻한 구르망 시그니처와 함께 아름답게 지속되는 풍부하고 돋보이는 잔향을 전달한다. 상징적인 이지 베이크 향에서 영감을 받은 이 향수는 친숙한 것을 더 탐닉적이고 고급스러운 것으로 변화시킨다.

이는 지속되는 것, 계속해서 손이 가는 것, 궁극의 화려함을 완성하는 마지막 터치를 만드는 것이다. 향수 분야로의 확장을 축하하기 위해 브랜드는 런던에서 주요 출시 행사를 개최하며 진정한 후다 뷰티 스타일로 도시를 장악할 예정이다.

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SOURCE Huda Beauty