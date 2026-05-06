شركة Huda Beauty تدخل عالم العطور: بعد أن قامت بإعادة تعريف المكياج، تتجه الآن نحو العطور

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 مايو 2026 /PRNewswire/ -- شركة Huda Beauty تُطلق عطر Easy Bake Intense من نوع او دي برفيوم، في خطوة تمثل فصلًا جديدًا جريئًا للعلامة ومؤسِّستها السيدة هدى قطان. بعد أن نجحت قطان في بناء واحدة من أكثر علامات المكياج تأثيرًا عالميًا، تتوسع الآن إلى عالم العطور عبر إطلاق رائحة مصممة لتكون اللمسة النهائية في روتين الجمال لها. تمثل هذه اللحظة محطة مهمة لـ Huda Beauty، المعروفة بإحداث تحول في طريقة اكتشاف الناس للمكياج وتعلّمه والوقوع في حبه. والآن، تنقل العلامة هذا الشغف وهذا الارتباط إلى عالم العطور.

تقول هدى قطان: "العطر هو الخطوة الأخيرة للشعور بالتألّق الكامل؛ فهو ما يجمع كل شيء ويجعلك تشعرين بأنكِ آسرة وقوية تمامًا". "أردتُ أن يكون عطر Easy Bake غنيًا، ومثيرًا ومكثفًا. لأنه عندما تكونين على حقيقتك، لا يكون ذلك مُبالغًا فيه".

بدأت الفكرة من المجتمع. لقد طُرح في البداية كمزحة بمناسبة كذبة أبريل على شكل إصدار محدود من عطر Easy Bake، لكنه سرعان ما لاقى رواجًا كبيرًا، حيث طالب المعجبون بتحويله إلى منتج حقيقي. بدلًا من التسرّع لمواكبة هذا الزخم، عادت Huda Beauty إلى مرحلة التطوير، حيث جرى ضبط التركيبة بعناية لتصبح أكثر رُقيًا، وتدرّجًا، وتدوم لفترة أطول.

بالنسبة لهدى قطان، فإن عالم العطور ليس جديدًا عليها. فقد انغمست فيه لأكثر من 15 عامًا، بدءًا من مراجعة العطور خلال أيام المدونات الخاصة، وصولًا إلى المشاركة في تأسيس Kayali، حيث ساهمت في ابتكار عطور حققت نجاحات كبيرة في السوق. شكّلت هذه الرحلة فهمًا عميقًا وبديهيًا لما يجعل العطر لا يُنسى، وهو ما وجّه كل خطوة في هذا الإطلاق.

تم ابتكار Easy Bake Intense عبر أكثر من 100 نسخة تجريبية بالتعاون مع خبير العطور Hamid Merati-Kashani، ليأتي بعطر مُصمم للتميُّز. يفتتح Easy Bake Intense بنفحات الكرز البري المنعش، ثم يتطور إلى قلب من الزهور البيضاء مع قرفة دافئة وحليب كراميل كريمي، قبل أن يستقر على قاعدة دافئة من فانيليا البوربون. ويقدّم العطر أثرًا غنيًا وملحوظًا، بطابع مستوحى من الغورماند (gourmand) يدوم بشكلٍ جميل. مستلهم من الرائحة الأيقونية Easy Bake، يحوّل هذا العطر شيئًا مألوفًا إلى تجربة أكثر فخامة وثراءً.

إنه يدور حول ابتكار شيء يدوم، شيء تعودُ إليه مرارًا وتكرارًا، ولمسة أخيرة تُكمل إطلالة الجمال المثالية. للاحتفال بهذه المناسبة، ستنظّم Huda Beauty حدث إطلاق ضخم في لندن، وستستحوذ على أجواء المدينة بأسلوبها الحقيقي.

