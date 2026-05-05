Huda Beauty、フレグランス市場に参入：メイクアップを再定義した彼女がフレグランスにやってくる

アラブ首長国連邦ドバイ, 2026年5月5日 /PRNewswire/ -- Huda Beautyはイージーベイク・インテンス・オードパルファムを発売し、ブランドとその創設者であるHuda Kattanにとって、大胆な新たな章の幕開けとなりました。世界的に最も影響力のあるメイクアップブランドのひとつを築き上げた Kattanが、今度はフレグランスに進出し、彼女のグラマラスな日課の最後の仕上げとなる香りを発表しました。人々がメイクアップを発見し、学び、好きになる方法を変えることで知られるHuda Beautyにとって、多くのことを決定づける瞬間となりました。今、当ブランドは同じ情熱とつながりをフレグランスに持ち込んでいます。

「フレグランスは、完全にグラマラスな気分になるための最後の仕上げであり、すべてをまとめ上げ、完全に魅力的でパワフルな気分にさせてくれるものです」と、Kattanは述べています。「 Easy Bake Fragranceには、豊かで、セクシーで、強烈な印象を持たせたかったのです。それが本当の自分なら、決してやりすぎなんてことはないのですから。」

Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance Huda Beauty Enters Fragrance: After Redefining Makeup, She's Coming for Fragrance

このアイデアはコミュニティから始まりました。エイプリル・フールのジョークとして登場した限定版のEasy Bake fragranceは、瞬く間に人気を博し、ファンから「実際に商品化してほしい」という声が寄せられました。そのブランドは、世間の期待に急いで応えるのではなく、開発段階に戻り、処方を丹念に磨き上げ、より洗練され、奥行きがあり、真に長持ちするものへと仕上げました。

Kattanにとって、フレグランスは新しい領域ではありません。彼女は15年以上にわたりこの分野に深く携わってきました。ブログを始めた当初は香りのレビューから始め、その後Kayaliを共同設立し、業界を席巻するヒット商品の開発に貢献しました。こうした道のりを経て、香りを忘れられないものにするのは何かという深い直感的な理解が形成され、その専門知識が今回の発売のすべての段階を導きました。

マスターパフューマーのHamid Merati-Kashaniとともに100回以上の試作を繰り返しながら作られたEasy Bake Intenseは、他とは一線を画す存在となるようデザインされています。Easy Bake Intenseは、ジューシーなワイルドチェリーで幕を開け、ホワイトフローラル、シナモンバーク、クリーミーなキャラメルミルクへと溶け込み、温かみのあるバニラ・バーボンベースへと落ち着きます。温かみのあるグルメの香りがリッチで際立ち、美しい余韻を残します。アイコニックな Easy Bakeの香りにインスパイアされたこのフレグランスは、親しみのある香りを、より贅沢で洗練されたものへと昇華させます。

それは、長く愛され、何度でも手に取りたくなるようなもの、そして究極の華やかさを引き立てる最後の仕上げを作ることです。これを記念して、ブランドはロンドンで大規模なローンチイベントを開催し、真のHuda Beautyスタイルでロンドンを席巻します。

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SOURCE Huda Beauty